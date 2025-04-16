Nothing uygun fiyatlı CMF Buds 2 kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Biraz daha fiyat-performans odaklı ürünler sunmak için CMF adındaki markasını iki yıl önce faaliyete geçiren Nothing, portföyünü genişletmeye devam ediyor. CMF Buds 2 önceki nesle göre önemli iyileştirmelerle geliyor.

CMF Buds 2 özellikleri ve fiyatı

CMF Buds 2 tam kablosuz kulaklık modeli 11mm özelleştirilmiş sürücüler ile gelirken Dirac Opteo ses optimizasyonu ve Nothing Ultra Bass Technology 2.0 düşük frekans çıkışını beraberinde getiriyor. Bluetooth 5.4 ile Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair destekleniyor.

CMF Phone 1 satış sayısı ile dikkat çekiyor 9 ay önce eklendi

Yapay zekâ destekli gürültü engelleme 48 desibel seviyesine kadar çıkabilirken 5200Hz frekans aralığını kapsayabiliyor. 3 mikrofonlu sistem dış ortama göre gürültüyü azaltırken çağrılarda da berrak ses kalitesi sunuyor.

IP55 ile su sıçramalarına dayanıklı olan kulaklık tek şarj ile 13.5 saate kadar kullanım süresi sunarken kutusu ile 55 saate çıkabiliyor. Dış kısmı ile dokunmatik kontrol sağlayabilen CMF Buds 2 modeli 50 Euro fiyat etiketi ile satılıyor.



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CMF Buds 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı