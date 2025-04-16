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    Nothing uygun fiyatlı CMF Buds 2 kulaklığını duyurdu

    CMF Buds 2 tam kablosuz kulaklık modeli gelişmiş aktif gürültü engelleme, uzun kullanım süresi, gelişmiş ses optimizasyonu gibi özellikleri uygun bir fiyata sunuyor.
    CMF Buds 2 Tam Boyutta Gör
    Biraz daha fiyat-performans odaklı ürünler sunmak için CMF adındaki markasını iki yıl önce faaliyete geçiren Nothing, portföyünü genişletmeye devam ediyor. CMF Buds 2 önceki nesle göre önemli iyileştirmelerle geliyor. 

    CMF Buds 2 özellikleri ve fiyatı

    CMF Buds 2 tam kablosuz kulaklık modeli 11mm özelleştirilmiş sürücüler ile gelirken Dirac Opteo ses optimizasyonu ve Nothing Ultra Bass Technology 2.0 düşük frekans çıkışını beraberinde getiriyor. Bluetooth 5.4 ile Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair destekleniyor. 

    Yapay zekâ destekli gürültü engelleme 48 desibel seviyesine kadar çıkabilirken 5200Hz frekans aralığını kapsayabiliyor. 3 mikrofonlu sistem dış ortama göre gürültüyü azaltırken çağrılarda da berrak ses kalitesi sunuyor. 

    IP55 ile su sıçramalarına dayanıklı olan kulaklık tek şarj ile 13.5 saate kadar kullanım süresi sunarken kutusu ile 55 saate çıkabiliyor. Dış kısmı ile dokunmatik kontrol sağlayabilen CMF Buds 2 modeli 50 Euro fiyat etiketi ile satılıyor. 
     

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    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 10 dakika önce

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 13 dakika önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 28 dakika önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

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