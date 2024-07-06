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    Anlık Bildirim

    CMF Watch Pro 2, değiştirilebilir çerçeve tasarımıyla piyasaya sürülecek

    8 Temmuz'da piyasaya sürülecek CMF'nin yeni ürünlerinden CMF Watch Pro 2, kullanıcıların tasarımı özelleştirebilmesi amacıyla değiştirilebilir çerçeve tasarımıyla piyasaya sürülecek. İşte detaylar:
    CMF Watch Pro 2, değiştirilebilir çerçeve ile piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda isminden sıklıkla bahsettiren Nothing, geçtiğimiz yıl alt markası CMF'nin ilk ürünleri olan Buds Pro, Watch Pro ve Power'ı piyasaya sürmüştü. Marka, 8 Temmuz'da ise Buds Pro 2 ve Watch Pro 2 ile birlikte markanın ilk akıllı telefonu olan CMF Phone 1'i piyasaya sürecek. Yakın zamanlı bir rapor ise Watch Pro 2'nin bazı özelliklerini ortaya çıkardı.

    İşte CMF Watch Pro 2'nin beklenen özellikleri:

    Rafine bir bitiş için alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olacak CMF Watch Pro 2'nin yuvarlak bir kadranla geleceği, marka tarafından doğrulandı. Sağ üst tarafta dönen bir kurma kolunun bulunduğu akıllı saatin en ilginç özelliği ise duruma göre cihazın görünümünü özelleştirmenize olanak tanıyan değiştirilebilir çerçeveleri olabilir.

    CMF Watch Pro 2, değiştirilebilir çerçeve ile piyasaya sürülecek Tam Boyutta Gör
    CMF Watch Pro 2, otomatik parlaklık özelliğine sahip 1,32 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek cihazın ayrıca hareket kontrolleriyle geleceği de doğrulandı. Böylece kullanıcılar, hareketleri doğru şekilde yaparak belirli hareketleri doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bunun nasıl çalışacağı henüz belli değil ancak yukarıdaki görüntüde, farklı işlevleri başlatmak için bileğinizi dışa ve içe doğru çevirebileceğiniz yazmakta. Son olarak cihazın Siyah mat kaplama kayış ve Turuncu deri kayış seçenekleriyle piyasaya sunulması muhtemel.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    probiyotik kullananlar yorumları hgs yanlış geçiş düzeltme boykot olmayan şampuanlar e sime geçince fiziksel sim iptal olur mu eski ev almak mantıklı mı

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