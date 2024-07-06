CMF Watch Pro 2, değiştirilebilir çerçeve tasarımıyla piyasaya sürülecek

Tam Boyutta Gör Son zamanlarda isminden sıklıkla bahsettiren Nothing, geçtiğimiz yıl alt markası CMF'nin ilk ürünleri olan Buds Pro, Watch Pro ve Power'ı piyasaya sürmüştü. Marka, 8 Temmuz'da ise Buds Pro 2 ve Watch Pro 2 ile birlikte markanın ilk akıllı telefonu olan CMF Phone 1'i piyasaya sürecek. Yakın zamanlı bir rapor ise Watch Pro 2'nin bazı özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte CMF Watch Pro 2'nin beklenen özellikleri:

Rafine bir bitiş için alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olacak CMF Watch Pro 2'nin yuvarlak bir kadranla geleceği, marka tarafından doğrulandı. Sağ üst tarafta dönen bir kurma kolunun bulunduğu akıllı saatin en ilginç özelliği ise duruma göre cihazın görünümünü özelleştirmenize olanak tanıyan değiştirilebilir çerçeveleri olabilir.

Tam Boyutta Gör CMF Watch Pro 2, otomatik parlaklık özelliğine sahip 1,32 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek cihazın ayrıca hareket kontrolleriyle geleceği de doğrulandı. Böylece kullanıcılar, hareketleri doğru şekilde yaparak belirli hareketleri doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bunun nasıl çalışacağı henüz belli değil ancak yukarıdaki görüntüde, farklı işlevleri başlatmak için bileğinizi dışa ve içe doğru çevirebileceğiniz yazmakta. Son olarak cihazın Siyah mat kaplama kayış ve Turuncu deri kayış seçenekleriyle piyasaya sunulması muhtemel.

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CMF Watch Pro 2, değiştirilebilir çerçeve ile piyasaya sürülecek