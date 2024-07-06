CMF Watch Pro 2, değiştirilebilir çerçeve tasarımıyla piyasaya sürülecek

Teknoloji Editörü
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Son zamanlarda isminden sıklıkla bahsettiren
Nothing, geçtiğimiz yıl alt markası CMF'nin ilk ürünleri olan Buds Pro, Watch Pro ve Power'ı piyasaya sürmüştü. Marka, 8 Temmuz'da ise Buds Pro 2 ve Watch Pro 2 ile birlikte markanın ilk akıllı telefonu olan CMF Phone 1'i piyasaya sürecek. Yakın zamanlı bir rapor ise Watch Pro 2'nin bazı özelliklerini ortaya çıkardı.
İşte CMF Watch Pro 2'nin beklenen özellikleri:
Rafine bir bitiş için
alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahip olacak CMF Watch Pro 2'nin yuvarlak bir kadranla geleceği, marka tarafından doğrulandı. Sağ üst tarafta dönen bir kurma kolunun bulunduğu akıllı saatin en ilginç özelliği ise duruma göre cihazın görünümünü özelleştirmenize olanak tanıyan değiştirilebilir çerçeveleri olabilir.
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CMF Watch Pro 2, otomatik parlaklık özelliğine sahip
1,32 inç AMOLED bir ekrana sahip olacak. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek cihazın ayrıca hareket kontrolleriyle geleceği de doğrulandı. Böylece kullanıcılar, hareketleri doğru şekilde yaparak belirli hareketleri doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bunun nasıl çalışacağı henüz belli değil ancak yukarıdaki görüntüde, farklı işlevleri başlatmak için bileğinizi dışa ve içe doğru çevirebileceğiniz yazmakta. Son olarak cihazın Siyah mat kaplama kayış ve Turuncu deri kayış seçenekleriyle piyasaya sunulması muhtemel.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.