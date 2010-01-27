Ücretsiz Navigasyonlu Ovi Maps artık N97'i de destekliyor

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Nokia'nın kısa bir süre önce duyurduğu ve ücretsiz adım adım navigasyon hizmeti sunmaya başladığı Ovi Maps'in yeni sürümü artık N97 ile de uyumlu hale getirildi.

N97 kullanıcılarının uygulama klasöründeki yazılım güncelleme eklentisi ile Ovi Maps'in ücretsiz navigasyon desteğinin yanından ücretsiz Michelin ve Lonely Planet rehberlerini sunan yeni versiyonlarını telefonlarına yükleyebilirler. Ancak Ovi'nin bu yeni hizmetlerinden yararlanmak için N97 OS 2.0.x versiyonunu kullanmanız gerekmektedir. Telefonunuzdan *#0000# yaparak versiyonunuzu öğrenebilir ve Ovi'nin 70 ülkede ücretsiz adım adım (turn-by-turn) navigasyon hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Ovi Maps'in yeni sürümünün desteklediği diğer telefon modelleri şöyle; Nokia X6, Nokia N97 mini, E72, E55, E52, Nokia 6730 classic, Nokia 6710 Navigator, Nokia 5800 Xpressmusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5230

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