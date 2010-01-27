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Ücretsiz Navigasyonlu Ovi Maps artık N97'i de destekliyor

9 yıl
19,3b
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4
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Ücretsiz Navigasyonlu Ovi Maps artık N97'i de destekliyor
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Nokia'nın kısa bir süre önce duyurduğu ve ücretsiz adım adım navigasyon hizmeti sunmaya başladığı Ovi Maps'in yeni sürümü artık N97 ile de uyumlu hale getirildi.

N97 kullanıcılarının uygulama klasöründeki yazılım güncelleme eklentisi ile Ovi Maps'in ücretsiz navigasyon desteğinin yanından ücretsiz Michelin ve Lonely Planet rehberlerini sunan yeni versiyonlarını telefonlarına yükleyebilirler. Ancak Ovi'nin bu yeni hizmetlerinden yararlanmak için N97 OS 2.0.x versiyonunu kullanmanız gerekmektedir. Telefonunuzdan *#0000# yaparak versiyonunuzu öğrenebilir ve Ovi'nin 70 ülkede ücretsiz adım adım (turn-by-turn) navigasyon hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Ovi Maps'in yeni sürümünün desteklediği diğer telefon modelleri şöyle; Nokia X6, Nokia N97 mini, E72, E55, E52, Nokia 6730 classic, Nokia 6710 Navigator, Nokia 5800 Xpressmusic, Nokia 5800 Navigation Edition, Nokia 5230


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DH Misafiri 6 yıl
slm arkadaslar n97 mini telimle tüm ayarlari yaptim ama nedense gps ye baglanmasi icin 20 dkk bekledim baglanmadi gps bekleniyo diyo tmm gece gündüz yada mevki farkediyomu
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hazarcep 8 yıl
Merhabalar,
Bende son sürüm var N97 ama ben bir türlü güncel haritayı yapamıyorum eski map var oda benden bu navigasyon için ücret talep ediyor yeni map a nasıl yüksele bilirim.
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talh4wk 9 yıl
ücretsiz olması iyi olmuş, haber için teşekkürler
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tilsimonline 9 yıl
facebook ile entegreli olması iyi olmuş,
fakat anlık koordinat bilgilerini online olarak facebbokda haritada gösteren bir uygulama yapsalar, ne zamandır bekliyorum öyle bir uygulama daha yapmadılar tr de
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