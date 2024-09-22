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    Nokia, Amazon’a karşı açtığı davayı kazandı: Fire TV satışları Almanya’da durdurulabilir

    ABD’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, bir patent ihlali iddiası ile daha karşı karşıya. Firmaya, Nokia tarafından Almanya’da açılan dava, Fire TV satışlarına zarar verebilir.
    Nokia Tam Boyutta Gör
    Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefon üreticilerinden olan Nokia, günümüzde telekomünikasyon teknolojileri ile biliniyor. Dünya genelinde birçok 5G bağlantısında parmağı olan firma, geçtiğimiz yıllarda birçok firmaya karşı davalar açtı. Firmanın 2023 yılında Amazon’a açtığı davalardan biri, Almanya’da sonuçlandı.

    Fire TV satışları Almanya’da yasaklanabilir

    Geçtiğimiz yıl Nokia; ABD, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde Amazon’a karşı dava açmıştı. Firma, Amazon’un Prime Video platformunda ve bazı Fire TV cihazlarında Nokia patentli video sıkıştırma teknolojilerini kullandığını öne sürmüştü. Bu davalardan biri, geçtiğimiz günlerde Münih’te sonuçlandı. Münih’te sonuçlanan davaya göre Almanya’da bazı Fire TV işletim sistemli akıllı televizyonları ve Fire TV 4K Stick ürünleri yasaklanacak ve Amazon, Nokia’ya tazminat ödemesi yapacak.

    Amazon Fire TV Tam Boyutta Gör
    Amazon, mahkeme kararına katılmadıklarını ve bu durumun var olan Fire TV müşterilerini etkileyemeyeceğini belirtti. Ayrıca firma, Nokia’nın patent lisans fiyatlarının oldukça fazla olduğunu ve Nokia’nın makul fiyat tekliflerini reddettiğini belirtti. Amazon, mahkeme kararına katılmasa da henüz Münih Mahkemesi’ne karşı henüz resmi bir itirazda bulunmadı.

    Davalar devam ediyor

    Nokia, Münih Mahkemesi’nin kararını kutlasa da firmanın Amazon’a karşı açtığı yasal savaş henüz sonlanmadı. Önümüzdeki yıllarda iki firma; ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık gibi mahkemelerde karşı karşıya gelecek. Ayrıca Nokia’nın HP’ye karşı açtığı patent ihlali davası da önümüzdeki aylarda Münih’te gerçekleşecek. Bakalım Nokia, teknoloji devlerine karşı açtığı davaları kazanabilecek mi? 

    Kaynakça https://www.bnnbloomberg.ca/business/2024/09/20/amazon-fire-tv-stick-sales-in-germany-at-risk-after-court-ruling/ https://www.juve-patent.com/cases/nokia-lands-first-blow-against-amazon-munich-regional-court/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 21 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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