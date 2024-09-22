Nokia, Amazon’a karşı açtığı davayı kazandı: Fire TV satışları Almanya’da durdurulabilir

Fire TV satışları Almanya’da yasaklanabilir
Geçtiğimiz yıl Nokia; ABD, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde Amazon’a karşı dava açmıştı. Firma, Amazon’un Prime Video platformunda ve bazı Fire TV cihazlarında Nokia patentli video sıkıştırma teknolojilerini kullandığını öne sürmüştü. Bu davalardan biri, geçtiğimiz günlerde Münih’te sonuçlandı. Münih’te sonuçlanan davaya göre Almanya’da bazı Fire TV işletim sistemli akıllı televizyonları ve Fire TV 4K Stick ürünleri yasaklanacak ve Amazon, Nokia’ya tazminat ödemesi yapacak.
Davalar devam ediyor
Nokia, Münih Mahkemesi’nin kararını kutlasa da firmanın Amazon’a karşı açtığı yasal savaş henüz sonlanmadı. Önümüzdeki yıllarda iki firma; ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık gibi mahkemelerde karşı karşıya gelecek. Ayrıca Nokia’nın HP’ye karşı açtığı patent ihlali davası da önümüzdeki aylarda Münih’te gerçekleşecek. Bakalım Nokia, teknoloji devlerine karşı açtığı davaları kazanabilecek mi?Kaynakça https://www.bnnbloomberg.ca/business/2024/09/20/amazon-fire-tv-stick-sales-in-germany-at-risk-after-court-ruling/ https://www.juve-patent.com/cases/nokia-lands-first-blow-against-amazon-munich-regional-court/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)