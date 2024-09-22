Nokia, Amazon’a karşı açtığı davayı kazandı: Fire TV satışları Almanya’da durdurulabilir

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Tam Boyutta Gör Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefon üreticilerinden olan Nokia, günümüzde telekomünikasyon teknolojileri ile biliniyor. Dünya genelinde birçok 5G bağlantısında parmağı olan firma, geçtiğimiz yıllarda birçok firmaya karşı davalar açtı. Firmanın 2023 yılında Amazon’a açtığı davalardan biri, Almanya’da sonuçlandı.

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Fire TV satışları Almanya’da yasaklanabilir

Geçtiğimiz yıl Nokia; ABD, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde Amazon’a karşı dava açmıştı. Firma, Amazon’un Prime Video platformunda ve bazı Fire TV cihazlarında Nokia patentli video sıkıştırma teknolojilerini kullandığını öne sürmüştü. Bu davalardan biri, geçtiğimiz günlerde Münih’te sonuçlandı. Münih’te sonuçlanan davaya göre Almanya’da bazı Fire TV işletim sistemli akıllı televizyonları ve Fire TV 4K Stick ürünleri yasaklanacak ve Amazon, Nokia’ya tazminat ödemesi yapacak.

Tam Boyutta Gör Amazon, mahkeme kararına katılmadıklarını ve bu durumun var olan Fire TV müşterilerini etkileyemeyeceğini belirtti. Ayrıca firma, Nokia’nın patent lisans fiyatlarının oldukça fazla olduğunu ve Nokia’nın makul fiyat tekliflerini reddettiğini belirtti. Amazon, mahkeme kararına katılmasa da henüz Münih Mahkemesi’ne karşı henüz resmi bir itirazda bulunmadı.

Davalar devam ediyor

Nokia, Münih Mahkemesi’nin kararını kutlasa da firmanın Amazon’a karşı açtığı yasal savaş henüz sonlanmadı. Önümüzdeki yıllarda iki firma; ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık gibi mahkemelerde karşı karşıya gelecek. Ayrıca Nokia’nın HP’ye karşı açtığı patent ihlali davası da önümüzdeki aylarda Münih’te gerçekleşecek. Bakalım Nokia, teknoloji devlerine karşı açtığı davaları kazanabilecek mi?

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