İstanbul'da UiPath Yapay Zeka Destekli Otomasyon Zirvesi düzenlendi

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ve kurumsal otomasyon yazılımları geliştiren UiPath, Türkiye’de büyük bir etkinlik düzenledi. İstanbul’da düzenlenen Yapay Zeka Destekli Otomasyon Zirvesi’ne Türkiye’den 400’ün üzerinde üst düzey yönetici katıldı. Ui Path İş Otomasyon Platformu’nu kullanan işletmeler deneyimlerini paylaştı.

UiPath İş Otomasyon Platformu, yapay zekadan destek alarak şirketlerin uçtan uca süreçlerini otomatikleştirmeye yarıyor. Bu sayede iş süreçleri hızlandırılıyor.

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Yapay Zeka Destekli Otomasyon Zirvesi’in ana konuşmacılarından İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, UiPath Süreç Madenciliği uygulamasının, bankanın operasyonel mükemmelliğini nasıl geliştirdiğine odaklanırken ayrıca UiPath’ın otomasyon ve yapay zekayı kullanması konusundaki başarılı yolculuğunu anlattı. Bugüne kadar 850 sürecin otomatize edilerek verimliliğin arttığına vurgu yaptı.

UiPath Türkiye, Yunanistan, Orta Asya ve Kafkasya Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, “UiPath İş Otomasyon Platformu, müşterilerimizin sürekli yenilik yapma ve bu teknolojilerle mümkün olanın sınırlarını zorlama motivasyonuyla yapay zeka ve otomasyonun gücünü birleştirerek gerçek kurumsal değer yaratıyor” dedi.

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UiPath Yapay Zeka Destekli Otomasyon Zirvesi düzenlendi