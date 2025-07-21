AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (21 Temmuz 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta yapay zeka dünyasına damga vuran gelişme OpenAI'ın ChatGPT Agent'ı yayınlaması oldu. Pek çok görevi kendi başına yerine getirebilen ChatGPT Agent'ın çıkışı, yapay zekaların artık sohbet botlarının ötesine geçip çok fonksiyonlu dijital asistanlara dönüşmeye hazır olduğunu gösterdi. Diğer yandan xAI ve Google gibi şirketler de bu hafta önemli gelişmelerle gündeme taşındı. İşte yapay zeka dünyasında haftanın öne çıkan gelişmeleri:

ChatGPT Agent Kullanıma Sunuldu

Manus AI ile ilk kayda değer örneğini gördüğümüz AI ajanları artık çok daha yaygın hâle gelmek üzere. OpenAI, yapay zekayı pasif bir sohbet botundan aktif bir dijital asistana dönüştüren ChatGPT Agent özelliğini bu hafta kullanıma sundu. Bu yeni araç, kullanıcının bilgisayarı üzerinde çok adımlı işlemleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. Örneğin, bir kullanıcı “Dört kişilik Japon kahvaltısı planla ve malzemeleri satın al” dediğinde araç önce uygun tarifleri araştırıyor, ardından malzeme listesini oluşturup online marketlerden sipariş verebilecek duruma geliyor. ChatGPT Agent'nin kabiliyetleri arasında internet sitelerinde gezinme, bilgi toplama, sunum oluşturma ve kod çalıştırma gibi karmaşık görevler yer alıyor.

OpenAI, bu aracı ChatGPT’nin Pro, Plus ve Team kullanıcılarına sunmaya başladı. Araç, ChatGPT arayüzündeki “agent mode” üzerinden veya doğrudan “/agent” komutuyla etkinleştirilebiliyor.

Apple'ın Yapay Zeka İçin Büyük Bir Satın Alım Yapması Bekleniyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında Google, Meta, Microsoft gibi rakiplerinin çok gerisinde kalan Apple, arayı kapatmak için büyük bir satın alım yapabilir. En azından Wall Street analistlerinin tahminleri ve yatırımcıların beklentileri bu yönde. Apple'ın yapay zeka alanında geri kalması hızla değer kaybetmesine sebep oluyor. Analistler, bunun Apple'ı bir yapay zeka şirketi satın almaya iteceğini düşünüyor. Bu noktada öne çıkan bir numaralı aday ise Perplexity. Diğer yandan Amazon'un ilgilendiği Anthropic de Apple'ın gündemine alabileceği şirketler arasında yer alıyor.

Grok'a "AI Arkadaşlar" Eklendi

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın kurucusu olduğu xAI, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir adım attı ve kullanıcılarla sohbetler gerçekleştiren AI karakterleri Ani ve Bad Rudy'yi kullanıma sundu. Özellikle Ani, gotik kıyafetleri ve kışkırtıcı diyaloglarıyla dikkat çekti. Dikkat çeken bir diğer detay da Grok'un NSFW (uygunsuz içerik) modu ile karakterin erotik fantezilere de açık hâle gelmesini sağlaması oldu.

Ani, ilk başta Elon Musk'ın muzır projelerinden biri olarak görülse de bu hafta xAI tarafından açılan ilan, bu tarz anime kızlarının, yani "waifu"ların xAI'ın gelecek planları arasında olduğunu gösterdi. xAI bu hafta yeni bir ilan açarak, "Fullstack Engineer – Waifus" unvanına sahip bir yazılım mühendisi aradığını duyurdu. Bu pozisyon, kullanıcıların aşık olabileceği sanal karakterlerin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Çin'den Etkileyici Bir Yapay Zeka Daha Geldi: Kimi K2

Alibaba destekli Moonshot AI, yeni büyük dil modeli Kimi K2'yi kullanıma sundu. Açık kaynak kodlu bir model olarak yayınlanan Kimi K2, performansı ve verimliliğiyle yapay zeka meraklılarını etkilemeyi başardı.

GPT-4.1 ve Claude Opus 4 gibi gelişmiş modellerle kıyaslanabilecek bir performans sunan Kimi K2, Mixture-of-Experts (MoE) mimarisine sahip ve toplamda 1 trilyon parametre barındırıyor. Ancak her bir token işlendiğinde bu parametrelerin yalnızca yaklaşık 32 milyarı aktif olarak devreye giriyor. 384 uzman modülden sekizi ve bir ortak uzman aynı anda çalışıyor. 61 katmandan oluşan bu dev yapının eğitimi, 15.5 trilyon token’lık bir veri setiyle tamamlanmış.

Dikkat Çekici Videolar Üretebilen Pusa V1.0 Tanıtıldı

Yazılı girdilerden yola çıkarak etkileyici videolar oluşturabilen üretken yapay zekalar bu hafta bir yenisi daha eklendi. Pusa V1.0 adını taşıyan bu yeni model, açık kaynak kodlu olarak paylaşıldı. Alibaba'nın açık kaynak kodlu Wan-i2v-14b modeli kullanılarak geliştirlen Pusa V1.0, hem üretim hızıyla hem de eğitim maliyetiyle Wan-i2v'nin çok önünde performans sergiliyor. Pusa V1.0 tamamen yazılı komutlardan video üretebildiği için kendisine sunulan bir görseli de videoya dönüştürebiliyor. Pusa V1.0'a GitHub ve Hugging Face üzerinden erişilebiliyor.

Bu Hafta Robotik Alanında Dikkat Çekici Gelişmeler Yaşandı

Tam Boyutta Gör Çin merkezli robotik şirketi UBTech, kendi bataryasını tamamen otonom şekilde değiştirebilen dünyanın ilk insansı robotu Walker S2’yi tanıttı.

Sanayi ortamlarında kesintisiz çalışmak üzere tasarlanan Walker S2, batarya paketini yalnızca üç dakika içinde insan yardımı olmadan değiştirebiliyor. Gelişmiş çift ayaklı yürüyüş kabiliyeti ve değiştirilebilir batarya sistemiyle donatılan Walker S2, bu özelliği sayesinde endüstriyel alanlarda 7/24 kesintisiz çalışabilecek.

Robotik alanında dikkat çekici işler ortaya koyan şirketlerden olan Agility Robotics, insansı robotu Digit'in dengesini koruma konusundaki gelişmiş kabiliyetlerini sergileyen yeni bir video yayınladı. Digit'in depolarda ve lojistik şirketlerinde iş gücüne katılması amaçlanıyor.

Bu hafta etkileyici bir robot videosu da Çin'den geldi. Çin merkezli robotik şirketi LimX, insansı robotu CL-3'ün akıcı hareketerle dans ettiği bir video yayınladı.

Google Arama Motorundaki AI Özelliklerini Giderek Geliştiriyor

Kısa süre önce arama motoruna bir AI modu ekleyen Google, şimdi bu moda yeni özellikler eklemeye başladı. Gemini 2.5 Pro modeli ve derinlemesine bilgi sunan Deep Search özelliği bu moda entegre edildi. Ayrıca işletmeleri yapay zeka ile arama özelliği de getirildi. Yenilikler, öncelikli olarak Google AI Pro ve Google AI Ultra aboneleri için erişime açıldı.

Google'ın bu hafta yaptığı bir diğer önemli değişiklik de ana haber akışı olan Google Keşfet’e yapay zeka destekli özetler eklemesi oldu. Artık kullanıcılar haber başlığı yerine, birden fazla kaynak kullanılarak oluşturulan AI özetini görecek. Şimdilik ABD’de kullanıma alınan bu özetlerin zamanla globale de yayılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik, Google’dan her geçen gün daha az trafik alan yayıncılar için yeni bir tehdit oluşturuyor. Çünkü yayıncılar için önemli bir trafik kaynağı olan Google Keşfet de artık internet sitelerine daha az ziyaretçi gönderiyor olacak. Bu durum yayıncıları bekleyen krizi daha da derinleştirebilir.

Copilot Vision Artık Windows’ta Tüm Ekranınızı Tarayabiliyor

Microsoft, Copilot Vision'ı yeniledi. Bu son güncellemeyle birlikte Copilot artık yalnızca belirli uygulamalarla sınırlı kalmadan tüm ekranınızı tarayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Copilot Vision, artık tüm masaüstünü veya kullanıcı tarafından seçilen herhangi bir tarayıcı ya da uygulama penceresini doğrudan görüntüleyip yorumlayabiliyor. Kullanıcılar, Copilot uygulamasındaki gözlük simgesine tıklayarak görmesini istedikleri ekranı manuel olarak seçebiliyor. Copilot Vision, görülen içerikler üzerinden analiz yapabiliyor, kullanıcıya önerilerde bulunabiliyor ve sesli olarak yönlendirme sağlayabiliyor. Windows Recall'un aksine Copilot Vision ekran görüntüsü almıyor. Bunun yerine anlık görsel içeriğe odaklanan bir sistem sunuyor.

Netflix Dizilerinde Yapay Zeka Kullanmaya Başladı

Tam Boyutta Gör Netflix CEO'su Ted Sarandos, dizilerinde üretken yapay zekaları aktif olarak kullanmaya başladıklarnı açıkladı. Bu teknolojiyi ilk olarak The Eternaut dizisinde kullandıklarını açıklayan Sarandos, ortaya çıkan sonuçtan memnun kaldıklarını söyleyerek bu tarz örneklerin giderek artacağının sinyallerini verdi.

The Eternaut'ta yapay zeka Buenos Aires'te bir binanın yıkıldığını gösteren sahne için kullanıldı. Böylece, normalde dizinin bütçesinin el vermeyeceği bir sahneni "çekilmesi" mümkün oldu. Ted Sarandos'un konuya dair açıklamaları, hem bu tarz sahnelerin üretiminde, hem de dizilerin ön hazırlık süreçlerinde yapay zekanın artık daha yaygın olarak kullanılacağını gösteriyor.

Nükleer Reaktörler Artık Yapay Zeka ile İnşa Edilecek

Tam Boyutta Gör Google ve Westinghouse, yapay zekayı kullanarak nükleer reaktörlerin daha hızlı ve verimli inşa edilmesini sağlayacak yeni bir ortaklığa imza attı. Bu alanda bir ilk olan iş birliği, hem yeni reaktörlerin sahada daha çabuk yükselmesini hem de mevcut santrallerin daha akıllı şekilde işletilmesini amaçlıyor.

Westinghouse’un HiVE ve bertha adlı nükleer odaklı yapay zeka çözümleri, Google Cloud’un Vertex AI, Gemini ve BigQuery platformlarıyla entegre edilerek kullanılacak. Ortaya çıkan sistem, gelişmiş modüler reaktörlerin inşasında kullanılan iş paketlerini otonom şekilde üretip optimize edebilecek. Bu AI sistemleri, Westinghouse’un yeni nesil reaktör teknolojileri olan AP300 küçük modüler reaktörler ve eVinci mikroreaktörlerle de entegre şekilde çalışacak. ABD’de uzun süredir sınırlı kalan nükleer büyümenin, veri merkezleri ve elektrifikasyon kaynaklı artan enerji talebiyle yeniden ivme kazanması bekleniyor.

Runway, Yeni Özelliği Act-Two'yu Tanıttı

Yapay zeka ile video üretme tarafında dikkat çekici işler ortaya koyan Runway, bu hafta Act-Two adını verdiği yeni bir özellik kullanıma sundu. Act-Two, kullanıcıların kendi kaydettikleri ya da başka bir yerden temin ettikleri bir videodaki jest ve mimikleri alıp farklı bir videoya transfer etmesine olanak sağlıyor. Runway tarafından paylaşılan demo videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

OpenAI ’ın uzun süredir beklenen açık ağırlıklı dil modeli bir kez daha ertelendi. CEO Sam Altman, önümüzdeki hafta yayımlanması beklenen modelin ek güvenlik testleri için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

’ın uzun süredir beklenen açık ağırlıklı dil modeli bir kez daha ertelendi. CEO Sam Altman, önümüzdeki hafta yayımlanması beklenen modelin ek güvenlik testleri için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Meta , Avrupa Birliği'nin yapay zeka sistemleri için hazırladığı kuralları imzalamayı reddetti. Şirket, bu kuralların yasal belirsizlikler içerdiğini ve inovasyonu engelleyebileceğini savunuyor.

, Avrupa Birliği'nin yapay zeka sistemleri için hazırladığı kuralları imzalamayı reddetti. Şirket, bu kuralların yasal belirsizlikler içerdiğini ve inovasyonu engelleyebileceğini savunuyor. OpenAI'ın eski teknoloji direktörü Mira Murati , OpenAI'dan ayrıldıktan sonra kurduğu Thinking Machines Lab'in ilk ürününü "birkaç ay içinde" çıkaracağını açıkladı.

, OpenAI'dan ayrıldıktan sonra kurduğu Thinking Machines Lab'in ilk ürününü "birkaç ay içinde" çıkaracağını açıkladı. DuckDuckGo , yapay zeka tarafından üretilen görselleri arama sonuçlarından gizlemeyi sağlayan yeni bir filtre sundu. DuckDuckGo'nun bu adımı, arama motorları arasında bir ilk niteliğinde.

, yapay zeka tarafından üretilen görselleri arama sonuçlarından gizlemeyi sağlayan yeni bir filtre sundu. DuckDuckGo'nun bu adımı, arama motorları arasında bir ilk niteliğinde. OpenAI , ChatGPT'nin arkasındaki altyapıyı güçlendirmek için Google Cloud 'u da kullanacağını duyurdu. Şirket, bu kararla birlikte bulut bilişimdeki kapasite ihtiyacını karşılamak adına Microsoft’un dışına çıkarak çoklu sağlayıcı modeline geçiş yaptı.

, ChatGPT'nin arkasındaki altyapıyı güçlendirmek için 'u da kullanacağını duyurdu. Şirket, bu kararla birlikte bulut bilişimdeki kapasite ihtiyacını karşılamak adına Microsoft’un dışına çıkarak çoklu sağlayıcı modeline geçiş yaptı. Meta , yapay zeka projelerini desteklemek için birkaç gigawatt büyüklüğünde veri merkezi inşa edeceğini açıkladı. Bu proje için yüz milyarlarca dolar harcanacak.

, yapay zeka projelerini desteklemek için birkaç gigawatt büyüklüğünde veri merkezi inşa edeceğini açıkladı. Bu proje için yüz milyarlarca dolar harcanacak. Trump, Pennsylvania’yı yapay zeka ve enerji üssüne dönüştürecek 90 milyar dolarlık yatırım planını açıkladı. Google, Amazon ve Blackstone gibi devler bu projede yer alacak.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta: 21 Temmuz 2025

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