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    Netflix ilk kez bir dizisinde üretken yapay zeka kullandı

    Yapay zeka film ve dizi yapımının önemli bir parçası hâline gelmeye başlıyor. Netflix CEO'su Ted Sarandos, ilk kez bir dizilerinde yapay zeka ile üretilmiş görüntüler kullandıklarını açıkladı.

    Netflix, The Eternaut'ta yapay zeka kullandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Görsel ve video üretiminde etkileyici işler ortaya koyan üretken yapay zekaların giderek daha da gelişmesi, bu araçların film ve dizi üretiminde kullanılmasının da önünü açtı. Yapay zeka kullanımı sektörde pek hoş karşılanmadığı için stüdyolar bu teknolojiyi henüz yaygın olarak kullanımıyorlar ama son dönemde yaşanan gelişmeler bu barajın aşılmasının artık an meselesi olduğunu gösteriyor. Nitekim Netflix de bu yönde ilk adımları atmaya başladı.

    Netflix, The Eternaut Dizisinde Yapay Zeka Kullanıldığını Açıkladı

    Dün bir etkinliğe katılan Netflix CEO'su Ted Sarandos, burada yapay zekanın olası kullanım alanları hakkında konuştu ve bu teknolojiyi şimdiden prodüksiyonlarına dâhil etmeye başladıklarını açıkladı. Netflix'in üretken yapay zekaların aktif olarak kullandığı ilk dizi ise Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut oldu.

    The Eternaut'un yapay zeka ile üretilmiş bir sahnenin ekrana geldiği ilk Netflix yapımı olduğunu belirten Ted Sarandos, Buenos Aires'te bir binanın yıkıldığını gösteren sahnenin yapay zeka ile yapıldığını açıkladı. Sarandos, bu denemeyle birlikte yapay zekanın ne kadar kullanışlı bir araç olabileceğini gördüklerini söylüyor. Normalde The Eternaut gibi kısıtlı bütçeye sahip bir yapımda bu tarz bir sahnenin çekilemeyeceğine dikkat çeken Netflix CEO'su, yapay zeka sayesinde bunun mümkün hâle geldiğinin altını çiziyor.

    Başta oyuncular ve VFX sanatçıları olmak üzere sektörün pek çok unsuru yapay zeka kullanımına karşı olsa da Netflix bu teknolojileri aktif şekilde kullanmaya kararlı görünüyor. Çünkü Sarandos'un dikkat çektiği üzere üretken yapay zekalar, hem ön hazırlık sürecinde hem de yapım aşamasında maliyetleri kayda değer ölçüde kısabilirler. Hâl böyleyken stüdyoların bu teknolojileri er geç benimsemesi kaçınılmaz görünüyor.

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