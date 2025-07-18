Netflix ilk kez bir dizisinde üretken yapay zeka kullandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Görsel ve video üretiminde etkileyici işler ortaya koyan üretken yapay zekaların giderek daha da gelişmesi, bu araçların film ve dizi üretiminde kullanılmasının da önünü açtı. Yapay zeka kullanımı sektörde pek hoş karşılanmadığı için stüdyolar bu teknolojiyi henüz yaygın olarak kullanımıyorlar ama son dönemde yaşanan gelişmeler bu barajın aşılmasının artık an meselesi olduğunu gösteriyor. Nitekim Netflix de bu yönde ilk adımları atmaya başladı.

Netflix, The Eternaut Dizisinde Yapay Zeka Kullanıldığını Açıkladı

Dün bir etkinliğe katılan Netflix CEO'su Ted Sarandos, burada yapay zekanın olası kullanım alanları hakkında konuştu ve bu teknolojiyi şimdiden prodüksiyonlarına dâhil etmeye başladıklarını açıkladı. Netflix'in üretken yapay zekaların aktif olarak kullandığı ilk dizi ise Arjantin yapımı bilim kurgu dizisi The Eternaut oldu.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-31 Temmuz 2025 1 gün önce eklendi

The Eternaut'un yapay zeka ile üretilmiş bir sahnenin ekrana geldiği ilk Netflix yapımı olduğunu belirten Ted Sarandos, Buenos Aires'te bir binanın yıkıldığını gösteren sahnenin yapay zeka ile yapıldığını açıkladı. Sarandos, bu denemeyle birlikte yapay zekanın ne kadar kullanışlı bir araç olabileceğini gördüklerini söylüyor. Normalde The Eternaut gibi kısıtlı bütçeye sahip bir yapımda bu tarz bir sahnenin çekilemeyeceğine dikkat çeken Netflix CEO'su, yapay zeka sayesinde bunun mümkün hâle geldiğinin altını çiziyor.

Başta oyuncular ve VFX sanatçıları olmak üzere sektörün pek çok unsuru yapay zeka kullanımına karşı olsa da Netflix bu teknolojileri aktif şekilde kullanmaya kararlı görünüyor. Çünkü Sarandos'un dikkat çektiği üzere üretken yapay zekalar, hem ön hazırlık sürecinde hem de yapım aşamasında maliyetleri kayda değer ölçüde kısabilirler. Hâl böyleyken stüdyoların bu teknolojileri er geç benimsemesi kaçınılmaz görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Netflix ilk kez bir dizisinde yapay zeka kullandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: