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    Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 5 milyar TL'lik başvuru yapıldı

    Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine 400 binin üzerinde başvuru yapıldığını ve bu başvurların parasal değerinin yaklaşık 5 milyar TL olduğunu açıkladı.

    Tüketici hakem heyetlerine 6 ayda 5 milyar TL'lik başvuru yapıldı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı 2025’in ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru miktarını ve en çok başvuru yapılan konuları açıkladı.

    Tüketici hakem heyetlerine 2025 yılının ilk yarısında toplam 408.717 başvuru yapıldı ve 396.182 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Başvuruların yaklaşık yüzde 71’i e-Devlet’ten yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2025’in ilk 6 ayındaki başvuruların parasal değeri yaklaşık olarak 5 milyar TL tutarında.

    En çok başvuru yapılan ürünler

    Şikayete en çok konu olan ürünler ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünleri oldu. Bu ürün grubundaki başvurular toplam başvuruların yüzde 17’sini oluşturdu. Ardından GSM aboneliği (%4,79), kredi kartı üyelik ücreti (%4,03), cep telefonu (%3,78), mobilya (%3,66) ve internet aboneliği (%3,17) başvuruları takip etti.

    1. Ayakkabı, kıyafet ve tekstil
    2. GSM aboneliği
    3. Kredi kartı üyelik ücreti
    4. Cep telefonu
    5. Mobilya
    6. İnternet aboneliği

    Sektörel bazda baktığımızda ise en çok Perakende Ticaret Sektörü (222.089 adet, %54,33), Abonelik Hizmetleri Sektörü (46.260 adet, %11,31) ve Finansal Hizmetler Sektörü (39.547 adet, %9,67) uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapıldı. E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise %4,95’olarak açıklandı.

    E-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz

    Siz de satın aldığınız bir ürün için 149.000 TL altındaki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmaya gerek kalmadan tüketici hakem heyetleri aracılığıyla hakkınızı arayabilirsiniz.

    Tüketici hakem heyetlerine başvuru için e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda işlemler tamamen online bir şekilde hallediliyor. Herhangi bir yere fiziksel olarak müracaat etmek veya fiziksel belge iletmek gerekmiyor.

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