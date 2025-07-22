İş insanı Gökhan Erdem, Blue Origin ile uzaya gidecek!

Tam Boyutta Gör Yakın zamana kadar uzaya sadece bilim insanları gidebilirken şimdilerde uzay turistik bir ortama dönüştü. Dünyaca ünlü yıldızlar ve iş insanları parasını ödeyerek ticari uzay gezilerine katılabiliyor. “Uzay turisti” olarak adlandırılan bu isimler arasına bir Türk katılıyor.

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Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Türkiye’nin üçüncü uzay yolcusu olacak. Gökhan Erdem, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Blue Origin isimli uzay şirketinin “New Shepard NS‑34” yörünge altı uzay uçuşuna katılacak.

Tam Boyutta Gör Uçuş Ağustos ayında ABD’nin Teksas eyaletindeki Van Horn üssünden yapılacak. Tamamen otonom şekilde New Shepard’ın 14. insanlı uçuşunda Gökhan Erdem’le birlikte beş yolcu daha bulunacak. Erdem’in uçuş kıyafetinde Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un simgeleri ve Türkiye’nin izleri bulunacak. Bu uçuşta yerden 100 kilometre yükseklik aşılacak ve mikro yerçekimi deneyimi yaşanacak. Ayrıca Dünya’ya uzaktan bakma imkanı elde edilecek.

Tam Boyutta Gör Daha önce Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olmuştu. Ardından Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic’in yörünge altı uçuşuna katılarak Türkiye’nin ikinci uzay yolcusu oldu. Gökhan Erdem, uzaya giden üçüncü Türk olacak.

Söz konusu yolculuğa ilişkin açıklama yapan Gökhan Erdem, şunları söyledi:

“Uzayın sadece bir yer değil, bir gelecek olduğu düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor. Ülkemizin Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile gerçekleştirdiği uzay görevleri beni derinden etkileyerek bu tutkumu perçinledi. Bu kararı vermemde 2023'te GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından Bursa'da düzenlenen 34. Astronot Kongresi büyük bir rol oynadı. Orada tanıştığım astronot ve kozmonotlar beni cesaretlendirdiler. Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Anton Şkaplerov, Amerikalı Astronot Michael Lopez Alegria, Victor Glover gibi uzaya defalarca çıkmış profesyonellerin desteğini süreç boyunca hep hissettim. Her şeyden önce mikro yer çekimini deneyimlemeyi ve onlar gibi Dünya'yı uzaydan izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

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