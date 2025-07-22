İş insanı Gökhan Erdem, Blue Origin ile uzaya gidecek!
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin bu defa iş insanı Gökhan Erdem'i uzaya taşıyacak. Gökhan Erdem, Türkiye'nin ilk uzay turisti olacak. Uçuş önümüzdeki ay gerçekleşecek.
Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Türkiye’nin üçüncü uzay yolcusu olacak. Gökhan Erdem, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Blue Origin isimli uzay şirketinin “New Shepard NS‑34” yörünge altı uzay uçuşuna katılacak.
Söz konusu yolculuğa ilişkin açıklama yapan Gökhan Erdem, şunları söyledi:
“Uzayın sadece bir yer değil, bir gelecek olduğu düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor. Ülkemizin Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile gerçekleştirdiği uzay görevleri beni derinden etkileyerek bu tutkumu perçinledi. Bu kararı vermemde 2023'te GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından Bursa'da düzenlenen 34. Astronot Kongresi büyük bir rol oynadı. Orada tanıştığım astronot ve kozmonotlar beni cesaretlendirdiler. Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Anton Şkaplerov, Amerikalı Astronot Michael Lopez Alegria, Victor Glover gibi uzaya defalarca çıkmış profesyonellerin desteğini süreç boyunca hep hissettim. Her şeyden önce mikro yer çekimini deneyimlemeyi ve onlar gibi Dünya'yı uzaydan izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”