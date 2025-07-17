Nükleer reaktörler artık yapay zeka ile inşa edilecek

Westinghouse’un HiVE ve bertha adlı nükleer odaklı yapay zeka çözümleri, Google Cloud’un Vertex AI, Gemini ve BigQuery platformlarıyla entegre edilerek kullanılacak. Ortaya çıkan sistem, gelişmiş modüler reaktörlerin inşasında kullanılan iş paketlerini otonom şekilde üretip optimize edebiliyor.
Yapay zeka nükleer enerjiye buluşuyor
İki şirket, bu AI altyapısını Westinghouse’un WNEXUS dijital tasarım platformu ile test ederek başarılı bir kavram kanıtlama süreci tamamladı. Bu denemede, AP1000 reaktörleri için gerekli olan iş paketlerinin otonom olarak oluşturulup iyileştirilebildiği gösterildi.
Bu AI sistemleri, Westinghouse’un yeni nesil reaktör teknolojileri olan AP300 küçük modüler reaktörler ve eVinci mikroreaktörlerle de entegre şekilde çalışacak. ABD’de uzun süredir sınırlı kalan nükleer büyümenin, veri merkezleri ve elektrifikasyon kaynaklı artan enerji talebiyle yeniden ivme kazanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: