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    Nükleer reaktörler artık yapay zeka ile inşa edilecek

    Google Cloud ve Westinghouse, yapay zeka destekli platformlarıyla nükleer reaktör inşasını hızlandırıyor. Bu, modüler reaktörlerin tasarım ve kurulum süreçlerini otomatikleştirecek.

    Nükleer reaktörler artık yapay zeka ile inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Google Cloud ve Westinghouse, yapay zekayı kullanarak nükleer reaktörlerin daha hızlı ve verimli inşa edilmesini sağlayacak yeni bir ortaklığa imza attı. Bu alanda bir ilk olan iş birliği, hem yeni reaktörlerin sahada daha çabuk yükselmesini hem de mevcut santrallerin daha akıllı şekilde işletilmesini amaçlıyor.

    Westinghouse’un HiVE ve bertha adlı nükleer odaklı yapay zeka çözümleri, Google Cloud’un Vertex AI, Gemini ve BigQuery platformlarıyla entegre edilerek kullanılacak. Ortaya çıkan sistem, gelişmiş modüler reaktörlerin inşasında kullanılan iş paketlerini otonom şekilde üretip optimize edebiliyor.

    Yapay zeka nükleer enerjiye buluşuyor

    Nükleer reaktörler artık yapay zeka ile inşa edilecek Tam Boyutta Gör
    Bu gelişmiş AI araçları, büyük veri setlerini analiz etme, karmaşık mühendislik süreçlerini otomatikleştirme ve üretken yapay zeka uygulamaları geliştirme gibi kritik görevlerde kullanılıyor. Bu sayede Westinghouse’un AP1000 modüler reaktörlerinin inşası hız kazanırken, mevcut santraller de veri odaklı içgörülerle daha verimli çalışabilecek. Bu reaktör, halihazırda lisanslı ve inşaata hazır tek modüler reaktör.

    İki şirket, bu AI altyapısını Westinghouse’un WNEXUS dijital tasarım platformu ile test ederek başarılı bir kavram kanıtlama süreci tamamladı. Bu denemede, AP1000 reaktörleri için gerekli olan iş paketlerinin otonom olarak oluşturulup iyileştirilebildiği gösterildi.

    Bu AI sistemleri, Westinghouse’un yeni nesil reaktör teknolojileri olan AP300 küçük modüler reaktörler ve eVinci mikroreaktörlerle de entegre şekilde çalışacak. ABD’de uzun süredir sınırlı kalan nükleer büyümenin, veri merkezleri ve elektrifikasyon kaynaklı artan enerji talebiyle yeniden ivme kazanması bekleniyor.

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