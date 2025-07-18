Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zekayı pasif bir sohbet botundan aktif bir dijital asistana dönüştüren ChatGPT Agent (Aracı olarak da kullanılabilir) özelliğini tanıttı. Bu yeni araç, kullanıcının bilgisayarı üzerinde çok adımlı işlemleri kendi başına gerçekleştirebiliyor. ChatGPT Agent, internet sitelerinde gezinme, bilgi toplama, sunum oluşturma ve kod çalıştırma gibi karmaşık görevleri yerine getirebiliyor.

OpenAI, bu aracı ChatGPT’nin Pro, Plus ve Team kullanıcılarına sunmaya başladı. Araç, ChatGPT arayüzündeki “agent mode” üzerinden veya doğrudan “/agent” komutuyla etkinleştirilebiliyor. Kurumsal ve eğitim planları için ise yaz sonuna doğru daha geniş bir erişim planlanıyor. Pro kullanıcıları ayda neredeyse sınırsız görev hakkına sahipken, diğer ücretli kullanıcılar ayda 50 görev alabiliyor ve esnek krediye seçenekleriyle ek kullanım hakkına sahip.

Siz yazın, gerisini ona bırakın

ChatGPT Agent, kullanıcıların yalnızca doğal dilde yazdığı komutları temel alarak karmaşık görevleri yerine getiriyor. Örneğin, bir kullanıcı “Dört kişilik Japon kahvaltısı planla ve malzemeleri satın al” dediğinde araç önce uygun tarifleri araştırıyor, ardından malzeme listesini oluşturup online marketlerden sipariş verebilecek duruma geliyor. Benzer şekilde, “Üç rakibi analiz et ve sunum hazırla” gibi talepler de slaytlarla desteklenen araştırma raporlarına dönüştürülebiliyor. Bu arada, ChatGPT Agent tümüyle otonom değil. Zira geri alınamaz bir karar alınması gerektiğinde (örneğin siparişi vermek, e-posta göndermek gibi) sizden izin isteyecek.

Bu görevleri yerine getirmek için ise OpenAI’ın önceki “aracıları” olan “Operator” ve “Deep Research” sistemlerinin yetenekleri tek bir çatı altında birleştirildi. Operator, butonlara tıklayabilen ve formları doldurabilen bir arayüz kontrolcüsüydü. Deep Research ise onlarca farklı web kaynağından özet çıkarabilen bir araştırma motoru görevi görüyordu. ChatGPT Agent, bu iki sistemin birleşimiyle çok daha geniş bir görev alanına kavuştu.

Gmail ve GitHub entegrasyonu, terminal erişimi ve API kullanımı

Yeni aracı, ChatGPT Connectors sayesinde Gmail, GitHub gibi harici hizmetlere bağlanabiliyor. Bu sayede kullanıcı e-postalarındaki bilgilere erişip onları analiz edebiliyor veya GitHub’daki kod depolarından veriler toplayabiliyor. Aynı zamanda, sistemin bir terminal erişimi bulunuyor; yani kod yazabiliyor, çalıştırabiliyor ve çıktılarını yorumlayabiliyor.

OpenAI, ChatGPT için Google Cloud'u da kullanacak 9 sa. önce eklendi

Bunlara ek olarak, API entegrasyonu sayesinde ajan farklı web hizmetleriyle iletişim kurarak daha fazla görev üstlenebiliyor. Böylece, yalnızca içerik üretmekle kalmıyor, aynı zamanda etkileşimli eylemler de gerçekleştirebiliyor.

Performansıyla zirvede

Tam Boyutta Gör

OpenAI’a göre ChatGPT Agent, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü modellerden biriyle çalışıyor. Model, Humanity’s Last Exam adlı zorlu sınavda yüzde 41,6 başarı sağladı. Bu oran, OpenAI’nin o3 ve o4-mini modellerine kıyasla neredeyse iki kat daha iyi. Ayrıca, FrontierMath benchmark testinde de yüzde 27,4’lük bir başarı gösterdi. Bu oran, önceki rekorun yaklaşık dört katı.

Güvenlik ve sınırlamalar

OpenAI, yeni sistemin gelişmiş yetenekleri nedeniyle güvenlik önlemlerini de ciddi şekilde artırdı. ChatGPT Agent, biyolojik ve kimyasal alanlarda “yüksek yetenekli” olarak sınıflandırıldı ve buna göre özel güvenlik önlemleriyle donatıldı.

Kullanıcıdan gelen her komut, gerçek zamanlı olarak filtreleniyor. Eğer istem biyolojiyle ilgili bir konu içeriyorsa, ikinci bir kontrol mekanizması daha devreye giriyor. Bu sistem, yanıtın potansiyel olarak zararlı olup olmadığını değerlendiriyor.

Ayrıca ChatGPT Agent’te hafıza (memory) özelliği devre dışı bırakıldı. Normalde ChatGPT, önceki konuşmaları hatırlayarak bağlamlı cevaplar verebiliyor. Ancak bu özellik, hassas verilerin sızdırılmasına neden olabileceğinden ajan modunda kapalı tutuluyor.

İçeriğin son kısmında bazı güvenlik sorunlarından da bahsetmek gerek. Dediğimiz gibi, ChatGPT Agent çoğu alana erişim sağlayabiliyor. Örneğin, bu aracıya şu komutu verdiniz;

"Gece boyunca gelen e-postalarıma bak ve bunları ele almak için gereken her şeyi yap, takip sorusu sorma"

Araç, komuta bağlı olarak sizin için e-postaları okuyup gerekeni yapacak ancak bu, aynı zamanda çok büyük bir risk. Ya e-postalardan biri kötü bir amaç taşıyorsa? Güvenilmeyen bir yerden gelen bu e-posta, yapay zekanın hassas bilgileri kendi eliyle sızdırmasıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla, ChatGPT Agent veya benzeri aracıları kullanırken bu araçlara olabildiğince az erişim izni vermenizi tavsiye ederim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Karşınızda ChatGPT Agent: Sizin için her şeyi yapan yapay zeka

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: