Ukrayna, Rus askerlerini tespit etmek için yüz tanıma teknolojisi kullanmaya başladı

Ukrayna, özellikle Rus askerlerini tanımlamayı mümkün kılan Clearview yapay zeka sistemine dayalı yüz tanıma teknolojisini kullanmaya başladı. Şirket, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na, sistemine ücretsiz erişim teklif etti.
Clearview, Ukrayna'nın bu teknolojiyi mültecileri ailelerle yeniden birleştirmek, yanlış bilgilerle mücadele etmek, kontrol noktalarını taramak ve cesetleri teşhis etmek için kullanabileceğini belirtti ve bu teknolojiyi savaşın karşı tarafı Rusya'ya sunmadı.
Clearview AI birçok ülkeden ceza aldı
Clearview başkanı, diğer Ukrayna devlet kurumlarının önümüzdeki günlerde bu teknolojiyi kullanmaya başlamayı planladığını kaydetti. Clearview, sosyal ağ VKontakte'den 2 milyardan fazla fotoğrafa erişime sahip ve veritabanında toplamda 10 milyardan fazla fotoğraf bulunuyor.
Clearview AI teknolojisi son birkaç yılda ağır bir şekilde eleştirilmişti. Bu ay İtalya, şirkete 20 milyon euro para cezası verdi ve İtalyan vatandaşlarının görüntülerinin kaldırılmasını emretti. İngiltere, veri koruma yasalarını ihlal ettiği için Kasım ayında Clearview'ı askıya aldı. Kanada, Avustralya ve Fransa da, Clearview'a vatandaşlarının görüntülerini kaldırmasını emreden ülkeler arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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