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    Rus vatandaşları ile doğrudan iletişim kurabileceğiniz bir site hayata geçti

    Dış dünya ile irtibatı kesilen Rus vatandaşlarının Ukrayna’da yapılan zulümler hakkında bilgilendirilmesi için telefon numaralarının olduğu bir veri tabanı açıldı. 
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    Ukrayna

    Gerek sosyal medya devlerinin hamleleri gerekse Rus devlet mekanizmasının müdahaleleri ile Rus vatandaşlarının dış dünya ile ilişkisi neredeyse kesilmiş durumda. Bu nedenle Ukrayna işgalinde işlenen insanlık suçlarına dair kesin bilgiler elde edilemiyor. Bununla birlikte doğrudan Rus vatandaşları ile iletişim kurmak mümkün.

    Rus vatandaşlarının iletişim bilgileri bu sitede

    Polonyalı geliştiriciler tarafından hazırlanan site toplamda 20 milyon telefon numarası ve 140 milyon email adresinden oluşuyor. Tüm veri tabanını görmek yerine sistem size her başvuru sonrasında rastgele bir numara ve email adresi veriyor.

    Başlangıcından bu yana siteden yararlanarak 7 milyon SMS ve 2 milyon email gönderilmiş. İnsanlar çatışma bölgelerinden elde edilen fotoğraf ve videoları ekleyerek durumun vehametini ortaya koymaya çalışıyor. Proje İkinci Dünya Savaşı’nda Almanlara ağır kayıplar verdiren Polonya hava kuvvetlerinden esinlenmiş.

    Ulaşılan Rus vatandaşlarının genelde savaş istemedikleri ancak hükümet tarafından oluşturulan korku atmosferi nedeniyle aksi bir adım atmaktan kaçındıkları ifade ediliyor. Zira Rus polislerin vatandaşların telefonlarını kontrol etmeye varan tedbirler uyguladıkları belirtiliyor.

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