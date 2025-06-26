Ultra ince Edge modelinin devamı geliyor: Galaxy S26 Edge veritabanında görüldü

Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra'nın isimi GSMA IMEI veritabanında görüldü
SammyPolice sitesi, gelecek seneki Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra modellerinin GSMA IMEI veritabanında yer aldığını ortaya koydu. Listelede, S26 Edge SM-S947U model numarasıyla kayıtlıyken, S26 Ultra SM-S948U ve SM-S948N model numaralarını taşıyor. Her zamanki gibi, "U" eki ABD varyantlarını belirtirken, "N" Güney Kore versiyonunu işaret ediyor. Veritabanında henüz standart Galaxy S26 veya S26 Plus'a dair bir işaret yok. Ancak bu modellerin de yakında ortaya çıkması muhtemel.
Samsung'un Galaxy S26 serisiyle birlikte çift çip stratejisine geri dönmesi bekleniyor. Güney Kore'den gelen bir rapora göre Exynos 2600, Avrupa ve Asya'da S26, S26+ ve S26 Edge'e güç verecek. ABD gibi bazı pazarlarda ise Snapdragon 8 Elite 2'nin kullanılması bekleniyor. S26 Ultra'nın ise bütün pazarlarda Snapdragon 8 Elite 2 ile gelmesi mutemel. Galaxy S26 serisinin önümüzdeki senenin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: