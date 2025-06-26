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    Ultra ince Edge modelinin devamı geliyor: Galaxy S26 Edge veritabanında görüldü

    Samsung, ultra ince gövdeli Galaxy S25 Edge'nin takipçisi üzerinde çalışıyor. Yeni modelin ismi GSMA IMEI veritabanında görüldü.                                

    Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra, GSMA veritabanında görüldü Tam Boyutta Gör
    Samsung, Mayıs ayında ultra ince gövdeli Galaxy S25 Edge'yi tanıtarak Galaxy S serisini genişletmişti. Görünüşe göre şirket, yeni modelin takipçisini de piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra'nın isimi GSMA IMEI veritabanında görüldü

    SammyPolice sitesi, gelecek seneki Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra modellerinin GSMA IMEI veritabanında yer aldığını ortaya koydu. Listelede, S26 Edge SM-S947U model numarasıyla kayıtlıyken, S26 Ultra SM-S948U ve SM-S948N model numaralarını taşıyor. Her zamanki gibi, "U" eki ABD varyantlarını belirtirken, "N" Güney Kore versiyonunu işaret ediyor. Veritabanında henüz standart Galaxy S26 veya S26 Plus'a dair bir işaret yok. Ancak bu modellerin de yakında ortaya çıkması muhtemel.

    Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra, GSMA veritabanında görüldü Tam Boyutta Gör

    Galaxy S26 Edge ve S26 Ultra, GSMA veritabanında görüldü Tam Boyutta Gör
    Burada en dikkat çekici olan şey, Galaxy S26 Edge'in IMEI veritabanında Ultra ile birlikte görünmesi. Bu, Samsung'un ince modelini S26 serisinin geri kalanıyla aynı anda piyasaya süreceğine dair bir ipucu olabilir. Hatırlayacağınız üzere, S25 Edge serinin diğer üyelerinde sonra ayrı olarak duyurulmuştu.

    Samsung'un Galaxy S26 serisiyle birlikte çift çip stratejisine geri dönmesi bekleniyor. Güney Kore'den gelen bir rapora göre Exynos 2600, Avrupa ve Asya'da S26, S26+ ve S26 Edge'e güç verecek. ABD gibi bazı pazarlarda ise Snapdragon 8 Elite 2'nin kullanılması bekleniyor. S26 Ultra'nın ise bütün pazarlarda Snapdragon 8 Elite 2 ile gelmesi mutemel. Galaxy S26 serisinin önümüzdeki senenin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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