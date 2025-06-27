Pixel 10 tanıtım tarihi ve özellikleri netleşti: Yeni modelde dikkat çeken değişiklikler

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Google, yeni amiral gemisi Pixel 10’un tanıtım tarihini 20 Ağustos olarak açıkladı. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ise 28 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Tanıtım öncesinde ortaya çıkan son bilgiler, telefonun hem donanımsal hem de ekran tarafında bazı dikkat çekici yenilikler taşıdığını gösteriyor.

Pixel 10, 6.3 inç boyutunda Full HD+ OLED ekranla geliyor. Ekran yenileme hızı 120Hz seviyesinde tutulurken, parlaklık değeri oldukça yükseltilmiş. Yüksek parlaklık modu 2000 nite, tepe parlaklık ise 3000 nite ulaşabiliyor. Ekran yine Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Adaptif yenileme hızı ise yalnızca Pro modellerde sunuluyor.

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Cihazda TSMC’nin 3nm süreciyle üretilen yeni Tensor G5 işlemci yer alıyor. 12GB RAM ile gelen telefon, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip. Batarya kapasitesi 4970mAh’a çıkarılmış. Kablolu şarj gücü 29W’a ulaşırken, Qi2 desteğiyle kablosuz şarj 15W seviyesine çıkmış. Eski Qi cihazlarıyla ise maksimum 7.5W destekleniyor.

Kamerada da bazı değişiklikler var. Ana kamera artık 48MP çözünürlük sunuyor. Ultra geniş açı kamera 12MP'e düşürülürken, 5x optik yakınlaştırma sunan 10.8MP telefoto lens de sisteme eklenmiş. Ancak Ultra Res Zoom ve gelişmiş video sabitleme gibi yazılım destekli özellikler Pro modellerle sınırlı kalıyor.

Buhar odalı soğutma sistemi bu modelde yine yer almıyor. Bu da yoğun kullanımda ısınma konusunda bazı endişelere yol açabilir.

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Pixel 10 tanıtım tarihi ve özellikleri netleşti

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