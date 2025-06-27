Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Pixel 10 tanıtım tarihi ve özellikleri netleşti: Yeni modelde dikkat çeken değişiklikler

    Google’ın yeni amiral gemisi Pixel 10’un tanıtım tarihi belli oldu. Cihaz, 20 Ağustos’ta sahneye çıkacak ve 28 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak. İşte telefona dair en son bilgiler.

    Pixel 10 tanıtım tarihi ve özellikleri netleşti Tam Boyutta Gör

    Google, yeni amiral gemisi Pixel 10’un tanıtım tarihini 20 Ağustos olarak açıkladı. Cihazın piyasaya çıkış tarihi ise 28 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Tanıtım öncesinde ortaya çıkan son bilgiler, telefonun hem donanımsal hem de ekran tarafında bazı dikkat çekici yenilikler taşıdığını gösteriyor.

    Pixel 10, 6.3 inç boyutunda Full HD+ OLED ekranla geliyor. Ekran yenileme hızı 120Hz seviyesinde tutulurken, parlaklık değeri oldukça yükseltilmiş. Yüksek parlaklık modu 2000 nite, tepe parlaklık ise 3000 nite ulaşabiliyor. Ekran yine Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Adaptif yenileme hızı ise yalnızca Pro modellerde sunuluyor.

    Cihazda TSMC’nin 3nm süreciyle üretilen yeni Tensor G5 işlemci yer alıyor. 12GB RAM ile gelen telefon, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip. Batarya kapasitesi 4970mAh’a çıkarılmış. Kablolu şarj gücü 29W’a ulaşırken, Qi2 desteğiyle kablosuz şarj 15W seviyesine çıkmış. Eski Qi cihazlarıyla ise maksimum 7.5W destekleniyor.

    Kamerada da bazı değişiklikler var. Ana kamera artık 48MP çözünürlük sunuyor. Ultra geniş açı kamera 12MP'e düşürülürken, 5x optik yakınlaştırma sunan 10.8MP telefoto lens de sisteme eklenmiş. Ancak Ultra Res Zoom ve gelişmiş video sabitleme gibi yazılım destekli özellikler Pro modellerle sınırlı kalıyor.

    Buhar odalı soğutma sistemi bu modelde yine yer almıyor. Bu da yoğun kullanımda ısınma konusunda bazı endişelere yol açabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aracı ruhsat sahibinden başkası kullanabilir mi bleach izleme sırası pasta cila ne kadar sürer sultanahmet camii webos mu android mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum