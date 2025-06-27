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    Redmi K80 Ultra üst düzey donanımıyla resmi olarak piyasaya çıktı

    Redmi, K serisinin en güçlü modeli olan K80 Ultra’yı resmen tanıttı. Yeni cihaz, amiral gemisi seviyesindeki ekran, işlemci ve pil özellikleriyle dikkat çekiyor.

    Redmi K80 Ultra üst düzey donanımıyla resmi olarak piyasaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Redmi, K serisinin en güçlü üyelerinden biri olarak konumlandırdığı K80 Ultra modelini tanıttı. Ekran, işlemci, soğutma ve pil gibi donanım alanlarında dikkat çeken iyileştirmeler sunan cihaz, performans odaklı kullanıcıları hedef alıyor. Gücünü MediaTek’in 3nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+ yonga setinden alan model, AnTuTu testinde 3.24 milyonun üzerinde puan alarak kendi segmentinde zirveye yerleşti.

    K80 Ultra, 6.83 inç büyüklüğünde düz OLED ekranla geliyor. 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, Dolby Vision ve HDR10+ desteğiyle içerik deneyimini zenginleştiriyor. 2560Hz PWM karartma, tam parlaklıkta DC karartma, düşük mavi ışık sertifikaları ve özel Xiaomi Shield Glass koruması sayesinde hem göz sağlığına hem de dayanıklılığa önem veriliyor.

    Kamera tarafında cihaz, optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana sensöre ve 8 MP ultra geniş açı lensine sahip. Ön tarafta ise 20 MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Arka kamera, 8K video çekimi de dahil olmak üzere güçlü video yetenekleri sunuyor.

    Batarya tarafında ise 7410 mAh kapasiteye sahip yüksek yoğunluklu bir hücre tercih edilmiş. İçeriğinde %10 oranında silikon barındıran bu pil, 100W hızlı şarjı destekliyor ve Xiaomi’nin verilerine göre tek şarjla 2 günü aşkın kullanım süresi vadediyor. Ayrıca oyun sırasında aşırı ısınmayı önlemek adına Bypass Charging Plus sistemi de devrede.

    Cihaz, Kumtaşı Grisi, Aytaşı Beyazı, Ladin Yeşili ve Buz Zirvesi Mavisi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Fiyatlandırma ise şu şekilde: 12GB + 256GB versiyonu 360 dolar, 16GB + 256GB modeli 390 dolar, 12GB + 512GB için 420 dolar, 16GB + 512GB sürüm 460 dolar ve 16GB + 1TB seçeneği ise 530 dolardan alıcı buluyor.

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