Trump Phone'un ABD'de üretilmediği ortaya çıktı: Sitesinden ibare kaldırıldı

“Made in USA” etiketi için katı kurallar bulunuyor
Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) “Made in USA” etiketiyle ilgili net kuralları bulunuyor. Bu etiketin kullanılabilmesi için parçaların büyük bölümünün ve üretiminin ABD’de gerçekleşmesi gerekiyor. FTC kurallarına göre yalnızca son montajın değil, tüm üretim sürecinin ABD'de gerçekleşmesi gerekiyor.
Daha önce uzmanlar, T1 Phone'un ABD'de üretilme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyordu. Bu değişiklikle bu iddianın doğru olduğu ortaya çıkmış oldu.
T1 Phone'nun özellikleri değişti
Bu arada, Trump Mobile T1'in teknik özelliklerinin de değiştiği görülüyor. Başlangıçta 6,78 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olduğu belirtiliyordu. Şimdi ise ekran boyutunun 6,25 inç olduğu belirtiliyor. Daha önce telefonun RAM kapasitesi 12 GB olarak listelenirken, artık bir ibare yer almıyor. 500 dolarlık fiyatı ise korunuyor.
Bu değişklikler, Trump Mobile'ın T1 için tedarikçi değişikliğine gittiğini gösteriyor olabilir. Çünkü lansmanda Eylül ayında piyasaya çıkacağı ifade ediliyordu, şimdi ise "yılın ilerleyen zamanları" gibi muğlak bir ifade yer alıyor.Kaynakça https://trumpmobile.com/t1-phone https://www.gsmarena.com/the_trump_mobile_t1_phone_is_not_made_in_america_specs_quietly_changed-news-68409.php Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: