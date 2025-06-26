Trump Phone'un ABD'de üretilmediği ortaya çıktı: Sitesinden ibare kaldırıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesi tarafından kurulan Trump Organization, geçtiğimiz hafta Trump Mobile markası altında mobil operatörünü ve T1 Phone isimli akıllı telefonunu duyurmuştu. Telefonun web sayfasında "Gururla ABD'de tasarlanıp üretildiği" belirtiliyordu. Ancak, bu yazı kaldırıldı ve artık "Amerikan değerleri göz önünde bulundurularak tasarlandı" ve "Gururlu Amerikan tasarımı" ibarelerine yer veriliyor.

“Made in USA” etiketi için katı kurallar bulunuyor

Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) “Made in USA” etiketiyle ilgili net kuralları bulunuyor. Bu etiketin kullanılabilmesi için parçaların büyük bölümünün ve üretiminin ABD’de gerçekleşmesi gerekiyor. FTC kurallarına göre yalnızca son montajın değil, tüm üretim sürecinin ABD'de gerçekleşmesi gerekiyor.

Daha önce uzmanlar, T1 Phone'un ABD'de üretilme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyordu. Bu değişiklikle bu iddianın doğru olduğu ortaya çıkmış oldu.

Katlanabilir Vivo X Fold 5 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 11 sa. önce eklendi

T1 Phone'nun özellikleri değişti

Bu arada, Trump Mobile T1'in teknik özelliklerinin de değiştiği görülüyor. Başlangıçta 6,78 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olduğu belirtiliyordu. Şimdi ise ekran boyutunun 6,25 inç olduğu belirtiliyor. Daha önce telefonun RAM kapasitesi 12 GB olarak listelenirken, artık bir ibare yer almıyor. 500 dolarlık fiyatı ise korunuyor.

Bu değişklikler, Trump Mobile'ın T1 için tedarikçi değişikliğine gittiğini gösteriyor olabilir. Çünkü lansmanda Eylül ayında piyasaya çıkacağı ifade ediliyordu, şimdi ise "yılın ilerleyen zamanları" gibi muğlak bir ifade yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: