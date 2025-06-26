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    Trump Phone'un ABD'de üretilmediği ortaya çıktı: Sitesinden ibare kaldırıldı

    Trump Organization'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu T1 Phone, "Made in USA" etiketiyle tanıtılmıştı. Ancak bu ibare web sitesinde artık yer almıyor.               

    Trump Phone'un ABD'de üretilmediği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesi tarafından kurulan Trump Organization, geçtiğimiz hafta Trump Mobile markası altında mobil operatörünü ve T1 Phone isimli akıllı telefonunu duyurmuştu. Telefonun web sayfasında "Gururla ABD'de tasarlanıp üretildiği" belirtiliyordu. Ancak, bu yazı kaldırıldı ve artık "Amerikan değerleri göz önünde bulundurularak tasarlandı" ve "Gururlu Amerikan tasarımı" ibarelerine yer veriliyor.

    “Made in USA” etiketi için katı kurallar bulunuyor

    Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) “Made in USA” etiketiyle ilgili net kuralları bulunuyor. Bu etiketin kullanılabilmesi için parçaların büyük bölümünün ve üretiminin ABD’de gerçekleşmesi gerekiyor. FTC kurallarına göre yalnızca son montajın değil, tüm üretim sürecinin ABD'de gerçekleşmesi gerekiyor. 

    Daha önce uzmanlar, T1 Phone'un ABD'de üretilme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyordu. Bu değişiklikle bu iddianın doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. 

    T1 Phone'nun özellikleri değişti

    Bu arada, Trump Mobile T1'in teknik özelliklerinin de değiştiği görülüyor. Başlangıçta 6,78 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olduğu belirtiliyordu. Şimdi ise ekran boyutunun 6,25 inç olduğu belirtiliyor. Daha önce telefonun RAM kapasitesi 12 GB olarak listelenirken, artık bir ibare yer almıyor. 500 dolarlık fiyatı ise korunuyor.

    Bu değişklikler, Trump Mobile'ın T1 için tedarikçi değişikliğine gittiğini gösteriyor olabilir. Çünkü lansmanda Eylül ayında piyasaya çıkacağı ifade ediliyordu, şimdi ise "yılın ilerleyen zamanları" gibi muğlak bir ifade yer alıyor.

    Kaynakça https://trumpmobile.com/t1-phone https://www.gsmarena.com/the_trump_mobile_t1_phone_is_not_made_in_america_specs_quietly_changed-news-68409.php
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