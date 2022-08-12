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    Kulaklıkları içinde dünyanın ilk sağlam telefonu tanıtıldı

    Gövdesinde TWS kulaklıkları taşıyan dünyanın ilk sağlam akıllı telefonu tanıtıldı. Kickstarter’da tanıtılan Ulefone Armor 15, kullanıcısını ayrıca kulaklık taşıma derdinden kurtarıyor.
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    Ulefone Armor 15

    Ulefone ekibi, telefonla birlikte kulak içi kulaklıkları taşıma zahmetinden kurtaracak, oldukça sağlam yapıda bir akıllı telefonla karşımıza çıktı. TWS kulaklıkları taşıyan dünyanın ilk sağlam telefonu olarak öne çıkarılan Ulefone Armor 15, Kickstarter üzerinden tanıtıldı. İşte Ulefone Armor 15 modelinin özellikleri:

    TWS kulaklıklar içinde

    Armor 15’in öne çıkan özelliği; telefonun üst kısmına yerleştirilmiş TWS kulaklıklar. İhtiyaç duyduğunuzda kulaklıkları üstten çıkarmanız yeterli oluyor. İhtiyacınız olduğunda, kulaklıklar anında akıllı telefonunuza bağlanıyor ve taktığınız anda kullanıma hazır hale geliyor. Kulaklıklar, Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor; dolayısıyla tüm akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlarla uyumlu. Kulak içi kulaklıklar, akıllı telefonun içinde şarj edildiğinden ayrıca bir şarj kutusuna da ihtiyacınız olmuyor.

    Güçlü batarya

    Ulefone Armor 15, 5.45 inç HD+ (1440 x 720) çözünürlüğe çıkabilen ekrana sahip. MediaTek’in Helio G35 işlemcisinden güç alan telefon, 6GB RAM 128GB dahili depolama alanıyla geliyor. Telefon, hem kendini hem de kulaklıkları şarj eden 6600 mAh kapasitede bataryaya sahip. Ulefone’un söylediğin göre, kulaklıklar tek şarjla 5 saate kadar çalma süresi sağlıyor. Her iki kulak içi kulaklıkta da akıllı çoklu kontrol tuşu mevcut; müzik çalma/duraklatma, arama cevaplama/reddetme, sesli asistana erişme gibi işlevleri rahatça gerçekleştirebiliyorsunuz.

    Zorlu koşullara özel tasarım

    Android 12 ile gelen telefon, çift ön hoparlör, çift Smart PA ve maksimum 2w güce sahip. 12MP ve 3MP arka kamera, 16MP ön kamera ile donatılan telefon, IP68/69K ve MIL-STD-810G sertifikalarına sahip olmasıyla suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı. Ulefone’un diğer telefonları gibi son derece kalın çerçeveli, kenarlı, sağlam hissi uyandıran bir telefon karşımızda.

    Ulefone Armor 15 özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Ulefone Armor 15 özellikleri

    • Ekran: 5.45 inç, 720 x 1440 HD+
    • İşlemci: MediaTek Helio G35
    • Bellek: 6GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 12MP + 13MP çift kamera
    • Ön kamera: 16MP
    • Batarya: 6600 mAh
    • İşletim sistemi: Android 12
    • Özellikler: Yerleşik TWS kulaklıklar, simetrik çift hoparlör, sualtı kamera, FM radyo, özel tuş + kamera tuşu
    • Koruma sınıfı: IP68/IP69K, MIL-STD-810G

    Ulefone Armor 15 fiyatı

    Ulefone Armor 15, şu anda Kickstarter üzerinden satışta ve kılıflı, kılfsız şekilde satılıyor. Şu anda kılıfsız olarak satın alırsanız 170 dolar, sağlam kılıfıyla birlikte satın alırsanız 190 dolar. Tabii ki bu fiyatlandırmalar Kickstarter ve erken sipariş geçerli, telefon çıkış yaptığında fiyatlandırma farklı olabilir.

    Ulefone Armor 15 ne zaman çıkacak?

    Telefonun Eylül 2022'de kullanıcılara ulaştırılması planlanıyor.

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