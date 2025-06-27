Nothing Phone 3’ün sızdırılan görüntüleri kafaları karıştırdı: Bu nasıl bir kamera?

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Nothing’in yeni akıllı telefonu Phone (3), resmi tanıtımdan önce ortaya çıkan render görselleriyle teknoloji gündemine hızlı bir giriş yaptı. Daha önceki sızıntıların gerçeği yansıtmadığı netleşti; ancak bu kez ortaya çıkan tasarımın da herkesi memnun ettiğini söylemek zor. Özellikle kamera yerleşimi, cihaz hakkında yapılan yorumların merkezine oturmuş durumda.

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Telefoto kameranın, diğer iki sensörle hizalı olmayacak şekilde cihazın kenarına yerleştirilmiş olması dikkat çekiyor. Bu asimetrik duruş, görsel dengeyi bozuyor ve göze pek hoş gelmiyor. Ayrıca şirket, kamera çıkıntısının büyük ölçüde azaltıldığını söylese de ana sensör hâlâ dışa taşmış şekilde duruyor.

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Phone (3)’ün tasarımı, şeffaf arka yüzeyiyle markanın karakteristik çizgisini koruyor. Ancak daha önceki modellerde yer alan Glyph aydınlatma sistemi bu kez kullanılmamış. Onun yerine sağ üst köşede konumlandırılmış nokta-matris ekran yer alıyor.

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Teknik detaylar da az değil. Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alan cihaz, 5 yıl büyük Android güncellemesi ve 7 yıl güvenlik desteği alacak. Kamera tarafında 50 MP çözünürlüklü bir periskop telefoto lens doğrulanmış durumda. Diğer sensörlerin de aynı çözünürlükte olacağı konuşuluyor. Batarya kapasitesi ise 5.150 mAh. Kablolu şarj 100W, kablosuz şarj ise 15W destek sunuyor. Ekran tarafında ise 6.7 inçlik, Full HD+ çözünürlükte bir OLED panel bulunuyor. Nothing Phone (3), 1 Temmuz 2025’te resmen tanıtılacak.

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