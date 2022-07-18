Ulefone Armor X6 Pro tanıtıldı: Android 12'li en sağlam telefon

- Aşırı sıcaklara da dayanıklı
- Tek arka kamera
- Çift SIM desteği
- Fiyatı
- Ulefone Armor X6 Pro özellikleri
- Yorumlar
Ulefone Armor X6 Pro modeli resmi olarak tanıtıldı. Bu, şirketin yeni dayanıklı akıllı telefonu ve Android 12 işletim sistemiyle geliyor. Temelde Ulefone Armor X6 ile aynı görünüyor ancak özellikleri biraz farklı.
Aşırı sıcaklara da dayanıklı
Telefon sağlam görünüyor, her taraftan güçlendirilirken alt çerçevede IP derecesine yer verilmiş. Telefon kesinlikle darbe alabilir gibi görünüyor, çerçevesi tam olarak ince değil ancak bu, sağlam telefonlar siz konusu olduğunda alıştığımız bir şey. Telefon sadece IP68/IP69K sertifikalı değil, aynı zamanda MIL-STD-810G sertifikasına sahip. Yani suya veya toza dayanıklı olmakla kalmayıp oldukça sağlam. Aşırı sıcaklara da dayanabilir.
Tek arka kamera
Telefon, 4GB RAM 32GB dahil depolama ile geliyor. MediaTek Helio A22 işlemciden güç alan telefon daha önce de belirttiğimiz üzere Android 12 yüklü geliyor. 5 inç HD+ çözürlüklü LCD IPS bir ekrana bakıyoruz. 227 gr. ağırlığında olan telefonun ana kamerası 13 megapiksel ve Sony’nin IMX214 sensörünü kullanıyor. Önde de 5 megapiksel kamera mevcut.
Çift SIM desteği
Telefona 5W kablolu şarjı destekleyen 4000 mAh batarya güç sağlıyor. Biyometrik doğrulama için yüz tanıma sistemini kullanan akıllı telefonda çift SIM kart yuvası bulunuyor; her iki hat aynı anda 4G bağlantısına izin veriyor.
Fiyatı
Ulefone, kendi sitesi üzerinden 119.99 dolar fiyat etiketiyle telefonu satışa sunmuş. Siyah ve turuncu olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut.
Ulefone Armor X6 Pro özellikleri
- Ekran: 5.0 inç, 720x1280, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio A22
- Bellek: 4 GB RAM
- Depolama: 32 GB (SD kartla 128GB'a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 13 megapiksel (Sony IMX214)
- Ön kamera: 5 megapiksel
- Pil: 4000 mAh (5W şarj desteği)
- Sertifika: IP68 / IP69K
- İşletim sistemi: Android 12
- Ağırlık: 227 gram
- Renk: Siyah ve turuncu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş