Xiaomi Watch S4 41mm tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Watch S4 41mm neler sunuyor?
Xiaomi'nin en şık saatlerinden biri olan Xiaomi Watch S4 41mm, yalnızca 9.5 mm kalınlığında ve toplam ağırlığı 32 gram. 1.32 inçlik AMOLED ekranı 60Hz yenileme hızı sunarken, 1.500 nit tepe parlaklığı sayesinde dış mekân kullanımlarında da yeterli görünürlük sağlıyor. Cihaz, Xiaomi'nin yeni nesil yazılımı HyperOS 2.0 ile çalışıyor ve şirketin diğer ürünleriyle derin entegrasyon imkânı tanıyor.
Watch S4 41mm dört farklı renk seçeneğiyle geliyor: beyaz, mint yeşili, siyah ve hızlıca dikkat çeken "kum altını" (quicksand gold). Bu özel altın varyantta Milanese tarzı bir kayış yer alırken, kurma kolu üzerine yerleştirilen altı adet kültür elması da estetik detaylara katkı sağlıyor. Kullanıcılar bu modelde üç farklı kayış tipi arasından tercih yapabiliyor: fluororubber, deri ve Milanese örgü.
Pil tarafında ise bu daha küçük modelde 320 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Günlük kullanımda 8 gün, yoğun kullanımda 4 gün, Always-On Display açıkken ise yaklaşık 3 güne kadar dayanabiliyor.
Xiaomi Watch S4 41mm fiyatı
Xiaomi Watch S4 41mm, Çin pazarında (fluororubber kayış) 999 yuan (139 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulurken, deri kayışlı versiyon 1.199 yuan (167 dolar), Milanese kayışlı ve elmas detaylı üst versiyon ise 1.499 yuan (209 dolar) olarak sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: