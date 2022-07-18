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    Huawei, HarmonyOS 3.0 güncellemesi için tanıtım tarihini paylaştı

    Huawei’nin geniş bir kullanım alanına sahip işletim sistemi HarmonyOS’un yeni sürümü için tarih verildi. Huawei’nin duyurusuna göre, HarmonyOS 3.0 özelliklerini görmek için fazla beklemeyeceğiz.
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    harmonyos 3.0 ne zaman gelecek

    Huawei, HarmonyOS 3.0 tanıtım tarihini duyurdu. Şirketin yeni Akıllı TV modeline de güç vermesi beklenen HarmonyOS 3 ile gelen yenilikleri görmemize çok az bir zaman kaldı.

    HarmonyOS 3.0 ne zaman gelecek?

    Huawei, resmi Weibo hesabı üzerinden yeni nesil HarmonyOS 3’ün resmi tanıtımının 27 Temmuz’da gerçekleşeceğini duyurdu.

    HarmonyOS 3.0 ile şirketin bağlantılar, sayfalar, ortak çalışma ve kullanıcı deneyimini etkileyen önemli geliştirmeler dahil işletim sistemine birkaç yeni özellik ekleyeceği tahmin ediliyor.

    300 milyondan fazla cihazda yüklü

    Huawei’den Yu Chengdon’un açıklamasına göre, HarmonyOS 300 milyondan fazla cihaz (ekosistemde 200 milyon cihazda, ortaklarından 100 milyon üçünü parti üründe) üzerinde çalıştığından işletim sisteminin pazar payı büyüyor gibi görünüyor.

    Beta programı başladı

    Huawei, geçtiğimiz ay HarmonyOS 3’ün geliştirici beta sürümünü yayınladı ve herkese açık beta programını başlattı. P50 serisi, Mate 40 serisi ve MatePad Pro 12.6 inç 2021 model gibi cihazlar güncellemeyi aldı.

    HarmonyOS'lu Akıllı TV tanıtılabilir

    Huawei, tanıtım etkinliğinde kendi geliştirdiği işletim sisteminin yeni sürümüne ek olarak HarmonyOS 3 ile güçlendirilen ilk Akllı TV dahil birkaç ürün daha tanıtmaya hazırlanıyor.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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