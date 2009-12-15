Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ulusal Tayvan Üniversitesi, Nvidia Tesla tabanlı süper-bilgisayar hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ulusal Tayvan Üniversitesi, Nvidia Tesla tabanlı süper-bilgisayar hazırladı
Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, profesyonel kullanım alanlarındaki varlığıyla ilgili yeni duyurular yapmaya devam ediyor. Firmadan gelen son açıklamaya göre Ulusal Tayvan Üniversitesi, Nvidia Tesla çözümlerinin kullanıldığı GPU tabanlı yeni bir süper bilgisayar hazırladı. 16 adet raf tipi Tesla S1070 1U sisteminin ve 64 adet Tesla C1060 işlemcisinin yer aldığı toplam 128 adet GPU içeren süper-bilgisayarın, 15 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunduğu ayrıca IBM BlueGeneL'nin %1'ine denk gelen 200.000$'lık bütçe ile hazırlandığı bildirildi.

Kuruluş maliyeti IBM BlueGene/L'nin %1'i kadar olan süper bilgisayarın güç tüketim değeri de BlueGene/L'nin %10'u kadar. En büyük ve karmaşık bilimsel teorilerden birisi olan kuantum kromodinamiğine yönelik araştırmalar için hazırlanan GPU tabanlı ilk süperbilgisayar olan yeni sistemin, astrofizik ve kiral simetri gibi farklı araştırma konularında Ulusal Tayvan Üniversitesi'ndeki araştırmacı grubuna hız kazandırması bekleniyor. CUDA optimizasyonuna sahip olan GPU tabanlı sunucu sistemi, Ulusal Tayvan Üniversitesi Quantum Fizik ve Mühendislik Merkezi (CQSE) tarafından kullanılacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YALNIZ EFE 9 yıl
Bizim üniversitelerin böyle bir derdi (!) olmadığından, jogging,trekking vs. bilimum ...ing lere fazlasıyla vakit ayırabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
awallabilla 9 yıl

YALNIZ EFE

Bizim üniversitelerin böyle bir derdi (!) olmadığından, jogging,trekking vs. bilimum ...ing lere fazlasıyla vakit ayırabiliyor.


bizde universiteler ilim irfan yuvası değil ki iş kapısı hocam.. yaşam standardımız asıl sorun bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kobb 9 yıl
Bir Tesla haberi de buradan olsun: kaspersky.com/...

Kaspersky Lab da antivirüslerle ilgili çalışmalarında CUDA mimarisini ve Nvidia Tesla S1070 sistemlerini kullanmaya başlamış. Tesla S1070, 2.6 GHz hızlarında çalışan bir Core 2 Duo işlemcisine göre 360 kat hız artışı sağlamış. Gelecekte son kullanıcı ürünlerine de entegre etmeyi planlıyorlarmış.

Nvidia GPU'nun kullanım alanlarını ve Tesla pazarını agresif bir biçimde genişletmeye devam ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndryTR 9 yıl
Fermi ile sanırım daha da iyisini yapmak mümkün olacak. CUDA'nın yanında doğal C++ desteğinin de olması cabası. Merkezî işlemcili (CPU) süper-bilgisayarlar yerine, daha düşük maliyetli ve güç tüketimli ama yaklaşık (hatta daha yüksek) işlem gücüne sahip grafik işlemci (GPU) tabanlı süper-bilgisayarların hazırlanması güzel bir şey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Teknoloji Gündemi: Nvidia 3D Vision, PhysX, Tegra Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim