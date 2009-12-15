Ulusal Tayvan Üniversitesi, Nvidia Tesla tabanlı süper-bilgisayar hazırladı

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, profesyonel kullanım alanlarındaki varlığıyla ilgili yeni duyurular yapmaya devam ediyor. Firmadan gelen son açıklamaya göre Ulusal Tayvan Üniversitesi, Nvidia Tesla çözümlerinin kullanıldığı GPU tabanlı yeni bir süper bilgisayar hazırladı. 16 adet raf tipi Tesla S1070 1U sisteminin ve 64 adet Tesla C1060 işlemcisinin yer aldığı toplam 128 adet GPU içeren süper-bilgisayarın, 15 TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunduğu ayrıca IBM BlueGeneL'nin %1'ine denk gelen 200.000$'lık bütçe ile hazırlandığı bildirildi.

Kuruluş maliyeti IBM BlueGene/L'nin %1'i kadar olan süper bilgisayarın güç tüketim değeri de BlueGene/L'nin %10'u kadar. En büyük ve karmaşık bilimsel teorilerden birisi olan kuantum kromodinamiğine yönelik araştırmalar için hazırlanan GPU tabanlı ilk süperbilgisayar olan yeni sistemin, astrofizik ve kiral simetri gibi farklı araştırma konularında Ulusal Tayvan Üniversitesi'ndeki araştırmacı grubuna hız kazandırması bekleniyor. CUDA optimizasyonuna sahip olan GPU tabanlı sunucu sistemi, Ulusal Tayvan Üniversitesi Quantum Fizik ve Mühendislik Merkezi (CQSE) tarafından kullanılacak.