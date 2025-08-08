Tesla'nın Dojo süper bilgisayar projesi sona erdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde kullanılan Dojo süper bilgisayar ekibini kapattı. Elon Musk, kaynakların tek çip platformuna odaklanacağını belirtirken Samsung ile milyarlarca dolarlık çip anlaşması yapıldı.

Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde önemli bir rol üstlenen Dojo süper bilgisayar ekibini kapatma kararı aldı. Bloomberg’in aktardığına göre ekip lideri Peter Bannon şirketten ayrılırken kalan çalışanlar Tesla’nın diğer veri merkezi ve hesaplama projelerine yönlendirildi.

Dojo’nun fişi çekildi

Dojo projesini 2018’de başlatan ünlü çip mimarı Jim Keller şirketten ayrılmıştı. Yerine gelen Ganesh Venkataramanan ise 2023’te şirketten ayrıldı. Son olarak ekibi yöneten Peter Bannon da Tesla’dan ayrılıyor. Ayrıca ekipteki 20 mühendisin de DensityAI'a geçtiği bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Dojo, Tesla’nın otonom sürüş için yapay zeka modellerini eğitecek süper bilgisayarlar geliştirmesine yönelik özel çip tasarım programıydı. Amaç, Nvidia ve AMD gibi üreticilere olan bağımlılığı azaltmaktı. Ancak CEO Elon Musk, Tesla’nın aynı anda iki farklı yapay zeka çipini ölçeklendirmesinin mantıklı olmadığını belirterek kaynakların tek bir yönde toplanması gerektiğini söyledi.

Dış kaynaklar kullanılacak

Şirket, son bir yılda yürüttüğü yeniden yapılanma sürecinde birçok üst düzey yöneticinin ayrılığına ve binlerce işten çıkarmaya sahne oldu. Musk, odağı yapay zeka tabanlı otonom sürüş ve robotik teknolojilerine kaydırırken işletmeleri arasında entegre bir strateji izliyor. Bu kapsamda Tesla, dış teknoloji ortaklarına olan bağımlılığını artırmayı planlıyor. Bloomberg’in haberine göre şirket, yüksek işlem gücü için Nvidia ve AMD gibi firmalardan destek alırken, çip üretiminde Samsung Electronics ile çalışacak.

Geçtiğimiz ay Tesla, Samsung ile 16,5 milyar dolarlık yapay zeka çipi tedarik anlaşması imzaladı. Bu çiplerin otonom araçlar, insansı robotlar ve veri merkezlerinde kullanılması bekleniyor. Musk, Samsung’un ABD’deki Taylor fabrikasında Tesla’nın yeni nesil AI6 çiplerini üreteceğini söyledi. AI5 çiplerinin 2026 sonunda üretime geçmesi planlanırken AI6’nın bundan sonra gelmesi öngörülüyor.

ABD ordusu, füzelerle vurmak için Tesla Cybertruck satın alıyor 22 sa. önce eklendi

Musk, “Tesla AI5, AI6 ve sonraki çipler, çıkarım için mükemmel ve en azından eğitim için oldukça iyi olacak” diyerek tüm çabalarını bu yönde yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Ayrıca, çok sayıda AI5/AI6 çipin kullanılacağı süper bilgisayar kümelerinin “Dojo 3” olarak adlandırılabileceğini dile getirdi.

