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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Tesla'nın Cortex süper bilgisayarının videosunu paylaştı

    Elon Musk, Tesla'nın "Cortex" isimli AI süper bilgisayarının videosunu paylaştı. Tesla'nın "Giga Texas" tesisinde inşa edilen süper bilgisayar 70.000 yapay zeka sunucusu içerecek.
    Elon Musk, Tesla'nın süper bilgisayarının videosunu paylaştı
    Elon Musk, X'te yeni ismi "Cortex" olan AI süper bilgisayarının videosunu paylaştı. Tesla'nın "Giga Texas" tesisinde inşa edilen süper bilgisayar 70.000 yapay zeka sunucusu içerecek. Sistemin çalışması ve soğutulması için 130 megawatt (MW) enerji harcanacak. 2026 yılında ise bu rakam 500 MW düzeyine ulaşacak. 

    Musk'ın paylaştığı Cortex süper kümesi videosu, çok sayıda sunucu rafının montajının devam ettiğini gösteriyor. Musk, Tesla'nın Temmuz ayında Cortex süper bilgisayarının Tesla'nın bugüne kadarki en büyük eğitim kümesi olacağını ve 50.000 adet Nvidia H100 ile 20.000 adet Tesla donanımı içereceğini söylemişti. Bu miktar, Musk'ın daha önce paylaştığından daha az sayıda donanıma işaret ediyor. Haziran ayındaki tweet'lerde Musk, Cortex'in Tesla'nın Dojo AI donanımından 50.000 üniteye ev sahipliği yapacağını söylemişti. Tesla CEO'sunun önceki açıklamaları, Tesla'nın kendi donanımının daha sonraki bir tarihte aktif olacağına işaret ediyor. Cortex'in lansmanda yalnızca Nvidia donanımlarının çalıştırılması bekleniyor.

    Tesla'nın otonom araçları ve Optimus robotu için kullanılacak

    Tesla'nın süper bilgisayarı, şirketin otonom taksilerine ve araçlarına güç veren Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini ve şirketin insansı robotu Optimus'un yapay zekasını eğitmek için kullanılacak.

    Cortex, Elon Musk'ın geliştirme aşamasındaki süper bilgisayar grubuna katılacak. Musk'ın şu ana kadar faaliyete geçen ilk veri merkezi, xAI'ye ait olan ve 100.000 Nvidia H100 tarafından desteklenen Memphis süperbilgisayarı. Memphis'in 100.000 sunucusunun tamamı tek bir RDMA (uzaktan doğrudan bellek erişimi) yapısıyla birbirine bağlanmış durumda. Musk ayrıca, bir başka Tesla operasyonu olan Dojo süper bilgisayarı için New York, Buffalo'da 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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