Elon Musk, Tesla'nın Cortex süper bilgisayarının videosunu paylaştı

Musk'ın paylaştığı Cortex süper kümesi videosu, çok sayıda sunucu rafının montajının devam ettiğini gösteriyor. Musk, Tesla'nın Temmuz ayında Cortex süper bilgisayarının Tesla'nın bugüne kadarki en büyük eğitim kümesi olacağını ve 50.000 adet Nvidia H100 ile 20.000 adet Tesla donanımı içereceğini söylemişti. Bu miktar, Musk'ın daha önce paylaştığından daha az sayıda donanıma işaret ediyor. Haziran ayındaki tweet'lerde Musk, Cortex'in Tesla'nın Dojo AI donanımından 50.000 üniteye ev sahipliği yapacağını söylemişti. Tesla CEO'sunun önceki açıklamaları, Tesla'nın kendi donanımının daha sonraki bir tarihte aktif olacağına işaret ediyor. Cortex'in lansmanda yalnızca Nvidia donanımlarının çalıştırılması bekleniyor.
Tesla'nın otonom araçları ve Optimus robotu için kullanılacak
Tesla'nın süper bilgisayarı, şirketin otonom taksilerine ve araçlarına güç veren Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini ve şirketin insansı robotu Optimus'un yapay zekasını eğitmek için kullanılacak.
Cortex, Elon Musk'ın geliştirme aşamasındaki süper bilgisayar grubuna katılacak. Musk'ın şu ana kadar faaliyete geçen ilk veri merkezi, xAI'ye ait olan ve 100.000 Nvidia H100 tarafından desteklenen Memphis süperbilgisayarı. Memphis'in 100.000 sunucusunun tamamı tek bir RDMA (uzaktan doğrudan bellek erişimi) yapısıyla birbirine bağlanmış durumda. Musk ayrıca, bir başka Tesla operasyonu olan Dojo süper bilgisayarı için New York, Buffalo'da 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.