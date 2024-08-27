Elon Musk, Tesla'nın Cortex süper bilgisayarının videosunu paylaştı

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Elon Musk, X'te yeni ismi "Cortex" olan AI süper bilgisayarının videosunu paylaştı. Tesla'nın "Giga Texas" tesisinde inşa edilen süper bilgisayar 70.000 yapay zeka sunucusu içerecek. Sistemin çalışması ve soğutulması için 130 megawatt (MW) enerji harcanacak. 2026 yılında ise bu rakam 500 MW düzeyine ulaşacak.

Musk'ın paylaştığı Cortex süper kümesi videosu, çok sayıda sunucu rafının montajının devam ettiğini gösteriyor. Musk, Tesla'nın Temmuz ayında Cortex süper bilgisayarının Tesla'nın bugüne kadarki en büyük eğitim kümesi olacağını ve 50.000 adet Nvidia H100 ile 20.000 adet Tesla donanımı içereceğini söylemişti. Bu miktar, Musk'ın daha önce paylaştığından daha az sayıda donanıma işaret ediyor. Haziran ayındaki tweet'lerde Musk, Cortex'in Tesla'nın Dojo AI donanımından 50.000 üniteye ev sahipliği yapacağını söylemişti. Tesla CEO'sunun önceki açıklamaları, Tesla'nın kendi donanımının daha sonraki bir tarihte aktif olacağına işaret ediyor. Cortex'in lansmanda yalnızca Nvidia donanımlarının çalıştırılması bekleniyor.

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Tesla'nın otonom araçları ve Optimus robotu için kullanılacak

Tesla'nın süper bilgisayarı, şirketin otonom taksilerine ve araçlarına güç veren Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini ve şirketin insansı robotu Optimus'un yapay zekasını eğitmek için kullanılacak.

Cortex, Elon Musk'ın geliştirme aşamasındaki süper bilgisayar grubuna katılacak. Musk'ın şu ana kadar faaliyete geçen ilk veri merkezi, xAI'ye ait olan ve 100.000 Nvidia H100 tarafından desteklenen Memphis süperbilgisayarı. Memphis'in 100.000 sunucusunun tamamı tek bir RDMA (uzaktan doğrudan bellek erişimi) yapısıyla birbirine bağlanmış durumda. Musk ayrıca, bir başka Tesla operasyonu olan Dojo süper bilgisayarı için New York, Buffalo'da 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

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Elon Musk, Tesla'nın süper bilgisayarının videosunu paylaştı