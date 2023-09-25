Kritik hamle: Tesla, Dojo süper bilgisayarı yatırımlarını ikiye katlıyor

Tam Boyutta Gör Tesla bir süredir Dojo süper bilgisayarı üzerinde çalışıyor ve sistemi daha da güçlü hale getirmeyi hedefliyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre Tesla, TSMC ile Dojo D1 süper bilgisayar çip siparişlerini ikiye katlıyor. Dojo süper bilgisayarı, Tesla’nın yapay zeka hedefleri için kritik öneme sahip. Firma Dojo sayesinde otonom sürüş sistemlerini ve yapay zeka modellerini dahili olarak eğitmeyi ve geliştirmeyi hedefliyor.

Tesla'nın Dojo süper bilgisayar yatırımı büyüyor

Tesla tarafından geliştirilen ve uygulamaya özel entegre devre (ASIC) olarak bilinen Dojo süper bilgisayar çipi, sürücü yardımı ve kendi kendine sürüş yapay zeka modellerini eğitmek için tasarlanmış durumda. Bu çipin kullanım alanları elbette bunlarla sınırlı değil. Tesla’nın hedeflediği robotaksilerde de kullanılabilir. Son rapor ise Tesla'nın önümüzdeki yıl TSMC ile Dojo D1 ASIC siparişini ikiye katlayarak 10.000 birime çıkaracağını söylüyor. Sipariş hacminin 2025 yılına kadar artmaya devam edeceği de ekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ne Tesla ne de TSMC, söylentilere konu olan Dojo D1 çip sipariş artışı hakkında açıklama yapmadı. Ancak raporda Tesla süper bilgisayar ASIC'inin esas olarak TSMC'nin 7nm ailesi sürecini kullandığını ve bunu InFO düzeyinde system-on-wafer (SoW) gelişmiş paketleme ile birleştirdiği belirtiliyor. Resmi bilgilere göre D1 ASIC'in 50 milyar transistör içerdiği ve FP16/CFP8 hassasiyetinde 362 TeraFLOPs veya tek hassasiyetli FP32 görevlerinde yaklaşık 22,6 TeraFLOPs kapasitesine sahip olduğu iddia ediliyor. Bu bilgiler ise birkaç yıl öncesine ait.

Nvidia'ya bağımlılığı bitirebilir

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Doja’nın inşası sürerken Tesla, Nvidia’nın GPU’larının en büyük tüketicilerinden birisi. 2021 verilerine göre Tesla, yapay zeka modellerinin ve otonom sistemlerinin eğitimi için 5.760 Nvidia A100 grafik işlem birimi (GPU) kullanıyordu. Geçtiğimiz ay ise Tesla’nın 10.000 adet yeni Nvidia H100 GPU alacağı bildirilmişti. Dolayısıyla Dojo, Tesla’nın bu bağımlılığını azaltmak için önemli.

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Dojo Projesi'nin temel özelliklerinden birisi de ölçeklenebilirlik; dolayısıyla Tesla, her biri 1.062.000 çekirdekli (3.000 D1 yongaya yerleştirilmiş) ve 20 ExaFLOP'a kadar kapasiteye sahip birden fazla 'ExaPOD' oluşturmak için TSMC'den ASIC sipariş etmeye devam edebilir. Morgan Stanley analistleri CNN'e yaptıkları açıklamada Tesla'nın yapay zeka hesaplama gücünü otomotivle ilgili işlerinin dışında da kullanmaya başlayacağını öne sürdü. Dojo süper bilgisayarının yeni pazarlara hitap edeceğini ve AWS'nin Amazon için yaptığına benzer bir şekilde işletmeye fayda sağlayacağını öngörüyorlar.

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Tesla, Dojo süper bilgisayarı yatırımlarını ikiye katlıyor