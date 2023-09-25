Kritik hamle: Tesla, Dojo süper bilgisayarı yatırımlarını ikiye katlıyor

Tesla tarafından geliştirilen ve uygulamaya özel entegre devre (ASIC) olarak bilinen Dojo süper bilgisayar çipi, sürücü yardımı ve kendi kendine sürüş yapay zeka modellerini eğitmek için tasarlanmış durumda. Bu çipin kullanım alanları elbette bunlarla sınırlı değil. Tesla’nın hedeflediği robotaksilerde de kullanılabilir. Son rapor ise Tesla'nın önümüzdeki yıl TSMC ile Dojo D1 ASIC siparişini ikiye katlayarak 10.000 birime çıkaracağını söylüyor. Sipariş hacminin 2025 yılına kadar artmaya devam edeceği de ekleniyor.
Nvidia'ya bağımlılığı bitirebilir
Dojo Projesi'nin temel özelliklerinden birisi de ölçeklenebilirlik; dolayısıyla Tesla, her biri 1.062.000 çekirdekli (3.000 D1 yongaya yerleştirilmiş) ve 20 ExaFLOP'a kadar kapasiteye sahip birden fazla 'ExaPOD' oluşturmak için TSMC'den ASIC sipariş etmeye devam edebilir. Morgan Stanley analistleri CNN'e yaptıkları açıklamada Tesla'nın yapay zeka hesaplama gücünü otomotivle ilgili işlerinin dışında da kullanmaya başlayacağını öne sürdü. Dojo süper bilgisayarının yeni pazarlara hitap edeceğini ve AWS'nin Amazon için yaptığına benzer bir şekilde işletmeye fayda sağlayacağını öngörüyorlar.
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.