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Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple hakkında soruşturma başlattı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple hakkında soruşturma başlattı
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Nokia ve Apple arasındaki hukuk mücadelesi boyut değiştiriyor. Ekim ayında Nokia'nın Apple aleyhine Delaware Eyalet mahkemesinde dava açmasıyla başlayan süreçte devreye Uluslararası Ticaret Komisyonu da giriyor. Apple'ın hemen hemen tüm ürünlerinde kullanıcı ara birimi, kamera, anten ve güç yönetimi gibi farklı kullanım özelliklerine yönelik patentlerini ihlal ettiğini belirten Nokia'nın bu iddialarını gündeme alan Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple'ı incelemeye alıyor. Nokia'nın iddialarını değerlendirecek olan ITC, Apple'ın ürünlerinde herhangi bir patent ihlali olup olmadığını araştıracak.


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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler.
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BayBağatur 9 yıl
Bence de kesinlikle Nokia parasız kalmış ve Apple ile uğraşıyor !!
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` quaD. 9 yıl
İş dahada yayılıyor.. Eğer komisyon Nokia'nın dedikleri hakkında delil bulurlarsa Apple'a yüklü bir tazminat ödeme gelecek..
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