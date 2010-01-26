Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple hakkında soruşturma başlattı

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Nokia ve Apple arasındaki hukuk mücadelesi boyut değiştiriyor. Ekim ayında Nokia'nın Apple aleyhine Delaware Eyalet mahkemesinde dava açmasıyla başlayan süreçte devreye Uluslararası Ticaret Komisyonu da giriyor. Apple'ın hemen hemen tüm ürünlerinde kullanıcı ara birimi, kamera, anten ve güç yönetimi gibi farklı kullanım özelliklerine yönelik patentlerini ihlal ettiğini belirten Nokia'nın bu iddialarını gündeme alan Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple'ı incelemeye alıyor. Nokia'nın iddialarını değerlendirecek olan ITC, Apple'ın ürünlerinde herhangi bir patent ihlali olup olmadığını araştıracak.