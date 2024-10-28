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    Anlık Bildirim

    Mars için “nöromorfik” yapay zeka test ediliyor

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Mars gezgini projesinde nöromorfik yapay zeka kullanmayı planlıyor. Bu yapay zeka sistemi ile araç, sadece milisaniyeler içinde çevresini anlayabilecek.
    Mars için “nöromorfik” yapay zeka test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars yüzeyinde daha etkili bir keşif yapabilmek için nöromorfik yapay zeka tabanlı görüntüleme sistemlerini test etmeye başladı. Bu projede, İngiltere merkezli Opteran adlı girişimle iş birliği yapan Airbus Defence and Space birimi, Mars gezginlerine gelişmiş bir çevresel algılama kazandırmayı hedefliyor.

    Mars için gerçek otonomi

    Airbus, Mars görevinde kullanılacak gezginlere daha düşük ağırlık ve enerji tüketimiyle üstün görüntüleme kabiliyeti sunmak için Opteran Mind yazılımını kullanarak testler gerçekleştiriyor. Standart dört kamera ile 360 derece görüş sağlayan bu yazılım, görüntü stabilizasyonunu sağlarken aynı zamanda konum bilgisi de oluşturabiliyor. Opteran ve Airbus, bu teknolojiyi İngiltere’nin Stevenage şehrinde bulunan Mars Yard’da test ederek zorlu uzay koşullarında derinlik algısını geliştirmeye çalışıyor.

    Mars için “nöromorfik” yapay zeka test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Nöromorfik görsel algılama sistemleri, Mars gibi zorlayıcı ortamlarda gezginlerin çevresini milisaniyeler içinde anlamasına olanak tanıyor. Bu sistemler, gezginin hareket sırasında karşılaştığı engelleri tanımlayabilmesi için karmaşık veri veya yoğun eğitim gereksinimi olmadan çalışabiliyor. Enerji tüketimini minimumda tutan algoritmalar sayesinde gezginlerin daha uzun mesafeleri daha hızlı bir şekilde keşfetmesi mümkün hale geliyor. Bu sistem, gerçek otonominin kapılarını aralıyor.

    Proje kapsamında kullanılan algoritma, görüntüleme için yüksek çözünürlüklü bir işleme değil, görsel algoritmaların küçük bir ASIC çipte işlenmesini sağlayan verimlilik odaklı bir yapı sunuyor. Konum belirleme ve algılama algoritması, ARM Cortex A53 çekirdeklerini kullanan dört çekirdekli bir çipte 1,4 çekirdek veya Cortex A76 için bir çekirdeğin 0,9'unu kullanıyor.

    ESA’nın GSTP programı tarafından fonlanan bu proje, engel tespiti için derinlik algılama yeteneklerini geliştirmeyi ve gelecekte altyapı gerektirmeyen görsel navigasyon sağlamayı hedefliyor. 2024 yılının sonuna kadar yapılacak analizlerin ardından, başarılı sonuçların alınması durumunda 2025 başlarında yeni bir fon sağlanarak projenin ticarileşme ve Mars yüzeyine uyarlanması süreci hız kazanacak.

    Nöromorfik bilişim nedir?

    Nöromorfik bilişim, insan beyninin yapısını ve işleyişini taklit ederek çalışan bir yaklaşım. Beynin sinir ağları ve nöronların çalışma prensiplerinden ilham alarak tasarlanıyor, bu nedenle bilgi işlem süreçleri çok hızlı ve enerji verimli hale geliyor. Bu sistemler geleneksel yapay sinir ağlarına alternatif olarak görülüyor. Bu teknolojide aynı zamanda bir kendi kendine öğrenme de söz konusudur. Haliyle görüntü tanıma, dil işleme ve otonom sistemlerde büyük avantaj sağlanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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