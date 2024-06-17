Uncharted 2 filmi için beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en başarılı aksiyon/macera serilerinden biri olan Uncharted'ın film uyarlaması, 2022 yılında sinemaseverlerle buluştu. Spider-Man rolüyle tanıdığımız Tom Holland ile Mark Wahlberg'in başrollerini paylaştığı film, ne eleştirmenleri ne de izleyicileri tam olarak memnun edebildi. Gişede de öyle harikalar yarattığı söylenemez. Ancak film, dünya genelinde 407 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında bir başarı yakaladı aslında. Bu başarısını dijital kopya satışlarında da sürdüren film, bu sayede bir devam filminin de önünü açmış oldu.

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Uncharted 2'de de Tom Holland ve Mark Wahlberg Rol Alacak

2022 yılından beri hazırlık aşamasında olan Uncharted 2 filmi, bugün resmiyet kazandı. CineEurope adlı etkinlikte bir panel düzenleyen Sony Pictures, bu panelde yeni projelerini duyurdu. Sony'nin yolda olduğunu duyurduğu bu projelerden biri de Uncharted 2 oldu. Böylece stüdyonun filme yeşil ışık yaktığı ortaya çıkmış oldu.

Ruben Fleischer'in yönettiği ilk Uncharted filmi, oyunlarda gördüğümüzden çok daha genç bir Nathan Drake'e odaklanmış; Victor Sullivan tarafından bir soygun planına dâhil eden genç Nathan'ın yaklaşık 500 yıl önce kaybolan bir hazinenin peşinde tehlikeli bir maceraya atılmasını anlatmıştı. Devam filmi de yine aynı ekibe odaklancak. Hem Tom Holland hem Mark Wahlberg ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek.

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