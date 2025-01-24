Korku türünü sevenlerin kaçırmaması gereken en iyi korku dizileri

İyi bir korku hikâyesi anlatmanın sırrı, gizemi mümkün olduğunca korumaktan ve bir sonraki adımda ne olacağını kestirememenin verdiği o huzursukluğu etkili şekilde kullanmaktan geçiyor. Film tarafında son derece başarılı işleyen bu formülü uzun soluklu bir dizide uygulamak ise o kadar kolay olmuyor. Bu yüzden korku türünde iyi biri dizi yapmak hiç de kolay değil aslında. Ancak bugüne kadar bu zorlu görevin altından başarıyla kalkan diziler oldu. Bu listemizde, korku türünü sevenlerin şans vermesi gerektiğini düşündüğümüz en iyi korku dizilerini derledik.
En İyi Korku Dizileri 📺
Listemizde bilim-kurgu ya da drama gibi başka türlerle harmanlanan korku dizilerine yer versek de korku tarafı belirgin olan dizileri almaya özen gösterdik. Bu yüzden The Last of Us gibi korku türünden beslense de bu tarafını çok ön plana koymayan dizileri değerlendirme dışı tuttuk. Bu notu da düştükten sonra, işte korku meraklılarının kaçırmaması gereken en iyi korku dizileri:
1️⃣ The Twilight Zone
Sezon sayısı: 5
Yayın tarihi: 1959–1964
IMDb puanı: 9
İzlenebileceği Platform: -
* The Twilight Zone gibi eski korku dizilerini izlemeye açık olanlar için, oldukça benzer bir formata sahip olan Tales from the Crypt'i de kaçırılmaması gereken yapımlar arasında sayabiliriz.
2️⃣ Penny Dreadful
Penny Dreadful'un daha sonra Penny Dreadful: City of Angels adını taşıyan yeni bir versiyonu da çekildi ama bu versiyon orijinal seri kadar beğenilmedi.
Sezon sayısı: 3
Yayın tarihi: 2014-2016
IMDb puanı: 8.2
İzlenebileceği Platform: -
3️⃣ The Walking Dead
Sezon sayısı: 11
Yayın tarihi: 2010-2022
IMDb puanı: 8.1
İzlenebileceği Platformlar: Disney+ ve TV+
4️⃣ The Haunting of Hill House
Sezon sayısı: Mini Dizi
Yayın tarihi: 2018
IMDb puanı: 8.5
İzlenebileceği Platformlar: Netflix
* Mike Flanagan'ın yaratıcısı olduğu Midnight Mass ve The Fall of the House of Usher da son yıllarda çıkan dikkat çekici korku dizileri arasında yer alıyor.
5️⃣ Masters of Horror
Sezon sayısı: 2
Yayın tarihi: 2005-2007
IMDb puanı: 7.4
İzlenebileceği Platformlar: -
* Masters of Horror'un daha modern bir versiyonunu izlemek isteyenler Netflix yapımı Guillermo Del Toro's The Cabinet of Curiosities'e şans verebilirler. Masters of Horror ile ayno formülü kullanan The Cabinet of Curiosities'te korku ustalarının yerini günümüzün dikkat çekici korku filmi yönetmenleri alıyor.