Korku türünü sevenlerin kaçırmaması gereken en iyi korku dizileri

İyi bir korku hikâyesi anlatmanın sırrı, gizemi mümkün olduğunca korumaktan ve bir sonraki adımda ne olacağını kestirememenin verdiği o huzursukluğu etkili şekilde kullanmaktan geçiyor. Film tarafında son derece başarılı işleyen bu formülü uzun soluklu bir dizide uygulamak ise o kadar kolay olmuyor. Bu yüzden korku türünde iyi biri dizi yapmak hiç de kolay değil aslında. Ancak bugüne kadar bu zorlu görevin altından başarıyla kalkan diziler oldu. Bu listemizde, korku türünü sevenlerin şans vermesi gerektiğini düşündüğümüz en iyi korku dizilerini derledik.

En İyi Korku Dizileri 📺

Listemizde bilim-kurgu ya da drama gibi başka türlerle harmanlanan korku dizilerine yer versek de korku tarafı belirgin olan dizileri almaya özen gösterdik. Bu yüzden The Last of Us gibi korku türünden beslense de bu tarafını çok ön plana koymayan dizileri değerlendirme dışı tuttuk. Bu notu da düştükten sonra, işte korku meraklılarının kaçırmaması gereken en iyi korku dizileri:

1️⃣ The Twilight Zone

Televizyon tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan, 60'ların kült dizisi The Twilight Zone (Alacakaranlık Kuşağı), bilim-kurgu ve korku türlerini harmanlayan bölümleriyle bugün bile etkileyiciliğini koruyan bir dizi. The Twilight Zone'un her bölümü korku ağırlıklı olmasa da korku türünün ağır bastığı bazı bölümleri var ki yıllarca pek çok kişinin kabuslarını süsledi. Daha sonra bir yeniden çevrimi de çekilen The Twilight Zone, her bölümünde farklı karakterlerle bir öncekinden bağımsız bir hikâyeyi konu alan bir antoloji dizisi.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 1959–1964

: 1959–1964 IMDb puanı : 9

: 9 İzlenebileceği Platform: -

* The Twilight Zone gibi eski korku dizilerini izlemeye açık olanlar için, oldukça benzer bir formata sahip olan Tales from the Crypt'i de kaçırılmaması gereken yapımlar arasında sayabiliriz.

2️⃣ Penny Dreadful

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü senarist John Logan'ın yaratıcısı olduğu Penny Dreadful, 19. yüzyılda geçiyor ve korku edebiyatından tanıdığımız Dorian Gray, Frankenstein, Dracula gibi ikonik karakterleri Viktorya Dönemi Londrasında bir araya getiriyor. Eva Green, Josh Hartnett, Timothy Dalton gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizi, tüm bu klasik hikâyeleri tek bir potada eritip, son yılların en etkileyici korku-gerilim dizilerinden birine dönüştürüyor.

Penny Dreadful'un daha sonra Penny Dreadful: City of Angels adını taşıyan yeni bir versiyonu da çekildi ama bu versiyon orijinal seri kadar beğenilmedi.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2014-2016

: 2014-2016 IMDb puanı : 8.2

: 8.2 İzlenebileceği Platform: -

3️⃣ The Walking Dead

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan The Walking Dead, son sezonlarında çıtayı biraz düşürmüş olsa da özellikle ilk sezonlarıyla oldukça iyi bir iş ortaya koydu. Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi-roman serisinden uyarlanan dizi, zombi salgını ile yıkıma uğrayan kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Eski bir polis memuru olan Rick Grimes, zombiler kadar insanların da ölüm saçtığı bu dünyada ailesi ve dostlarıyla birlikte hayatta kalmaya çalışıyor.

Sezon sayısı : 11

: 11 Yayın tarihi : 2010-2022

: 2010-2022 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 İzlenebileceği Platformlar: Disney+ ve TV+

4️⃣ The Haunting of Hill House

Tam Boyutta Gör Son yıllarda korku alanında dikkat çekici işlere imza atan Mike Flanagan'ın yaratıcısı olduğu The Haunting of Hill House, perili ev hikâyelerine modern bir yorum getirerek Netflix'in son yıllardaki en başarılı işlerinden birine dönüştü. Nitekim Flanagan, daha sonra bunu bir antoloji serisine çevirdi ve yeni bir hikâyeye odaklanan devam dizisi The Haunting of Bly Manor'ı çekti. The Haunting of Hill House da Bly Manor da son yıllarda çıkan en iyi korku dizileri arasında yer alıyor. Hikâyeyi günümüzle geçmişin iç içe geçtiği parçalar hâlinde sunan The Haunting of Hill House, izleyicilere bu parçaları bir araya getirip çözmeleri gereken ürkütücü bir yapboz sunuyor.

Sezon sayısı : Mini Dizi

: Mini Dizi Yayın tarihi : 2018

: 2018 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği Platformlar: Netflix

* Mike Flanagan'ın yaratıcısı olduğu Midnight Mass ve The Fall of the House of Usher da son yıllarda çıkan dikkat çekici korku dizileri arasında yer alıyor.

5️⃣ Masters of Horror

Tam Boyutta Gör Mick Garris öncülüğünde hayata geçirilen antoloji dizisi Masters of Horror, adının hakkını verircesine korku sinemasının ustalarını bir araya getiriyor. Her bölümünde yeni bir korku hikâyesi anlatan dizinin her bölümü farklı bir sinemacının imzasını taşıyor. Bu sinemacılar arasında,korku türünde dikkat çekici işlere imza atmış John Carpenter, Dario Argento, John Landis, Joe Dante, Takashi Miike gibi usta isimler bulunuyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2005-2007

: 2005-2007 IMDb puanı : 7.4

: 7.4 İzlenebileceği Platformlar: -

* Masters of Horror'un daha modern bir versiyonunu izlemek isteyenler Netflix yapımı Guillermo Del Toro's The Cabinet of Curiosities'e şans verebilirler. Masters of Horror ile ayno formülü kullanan The Cabinet of Curiosities'te korku ustalarının yerini günümüzün dikkat çekici korku filmi yönetmenleri alıyor.

6️⃣ American Horror Story

Tam Boyutta Gör Ryan Murphy'nin yaratıcısı olduğu American Horror Story, seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan bir dizi. Ancak yakaladığı başarı sayesinde korku dizilerinin popüler hâle gelmesine büyük katkı sağladığı yadsınıamaz. Antoloji türündeki dizi, her sezonunda yepyeni karakterlerle yeni bir hikâye anlatıyor. Bu da perili evden akıl hastanesine, cadı meclisinden cinayet oteline kadar korku türüyle özdeşleşmiş pek çok hikâye arketipini kullanmasına olanak sağlıyor. American Horror Story'de rol alan isimler arasında Lady Gaga, Sarah Paulson, Jessica Lange, Angela Bassett, Joseph Fiennes, Kathy Bates gibi ünlü oyuncular bulunuyor.

Sezon sayısı : 12+

: 12+ Yayın tarihi : 2011-

: 2011- IMDb puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği Platformlar: Disney+

7️⃣ It

Tam Boyutta Gör Stephen King'in en popüler eserlerinden olan It (O), son yıllarda daha çok film uyarlamalarıyla gündeme geliyor olsa da aslında pek çok izleyicinin bu korkunç hikâyeyle ilk tanışması 1990 yapımı mini dizisiyle oldu. Bir kabustan fırlamış gibi görünen katil palyaço Pennywise'ı Tim Curry'nin canlandırdığı bu mini dizi, bugünden bakıldığında çok iyi yaşlanmamış olsa da tekinsiz atmosferi sayesinde hâlâ insanı ürkütmeyi başarıyor.

Sezon sayısı : Mini Dizi

: Mini Dizi Yayın tarihi : 1990

: 1990 IMDb puanı : 6.8

: 6.8 İzlenebileceği Platform: Apple TV (öde-izle)

8️⃣ Kingdom

Tam Boyutta Gör Netflix'in Güney Kore yapımı zombi dizisi Kingdom, Kore'nin dönem dizileriyle zombi hikâyelerini aynı potada eritiyor. Son yıllarda Hollywood dışından çıkmış en dikkat çekici korku dizilerinden olan Kingdom, hanedanlığı zombi istilasından kurtarmaya çalışan bir prensin kötülüğe karşı açtığı savaş konu alıyor. Kingdom, iyi işlenmezse çok gülünç yerlere de gidebilecek bu riskli karışımı ustaca dengeliyor ve zor bir işin altından başarıyla kalkıyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2019-2020

: 2019-2020 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği Platform: Netflix

9️⃣ Servant

Tam Boyutta Gör Apple TV+ dizisi Servant, ünlü yönetmen M. Night Shyamalan'ın imzasını taşıyor. Shyamalan, pek çok filminde olduğu gibi burada da izleyicilere gizem dolu bir hikâye sunuyor. Servant öyle vahşet dolu bir korku dizisi olmasa da tekinsiz atmosferi ve ürkütücü karakteriyle izleyicileri ilk dakikadan itibaren diken üstünde tutuyor. Dizi, ölen bebeğinin acısıyla başa çıkamayan bir kadına terapi amacıyla bir oyuncak bebek alınmasıyla başlıyor. Bu oyuncak bebeğe sanki gerçekmiş gibi bakan kadın, kendisine yardımcı olması için genç bir kadını bakıcı olarak işe alıyor. Ancak bu gizemli kadının gelişiyle birlikte evde tuhaf şeyler yaşanmaya başlıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2019-2023

: 2019-2023 IMDb puanı : 7.4

: 7.4 İzlenebileceği Platform: Apple TV+

🔟 The Terror

Tam Boyutta Gör Son dönemde adından söz ettirmeyi başaran bir diğer korku dizisi de The Terror oldu. Bu listedeki pek çok dizi gibi The Terror da bir antoloji dizisi. Her sezonunda farklı bir hikâye anlatan dizinin epey övgü alan ilk sezonu, Kuzey Kutbu'na yaptıkları keşif seferi sırasında doğaüstü bir güçle karşılaşan bir askeri geminin mürettebatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı sırasında Amerika'da geçen 2. sezon, Japon halk öykülerinden esinlenen bir korku hikâyesi anlatırken; bu yıl ekrana gelen 3. sezon ise bir akıl hastanesinde geçiyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2018-2025

: 2018-2025 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği Platform: -

