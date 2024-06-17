3 Body Problem şimdi de sinemaya uyarlanıyor

Biz Netflix dizisinin 2. sezonu için beklerken, 3 Body Problem cephesinden sürpriz bir haber geldi. Günümüz Çin sinemasının belki de önemli yönetmeni olan Zhang Yimou, 3 Body Problem'ın Çin yapımı bir film uyarlamasını hazırlıyor.
3 Body Problem Filmini Zhang Yimou Yönetecek
Bu 3 Body Problem'ın Çin'den çıkan ilk uyarlaması olmayacak. Daha önce Fanfan Zhang yönetiminde bir film uyarlaması hazırlanmış ama bu film yarıda kalmıştı. 2023 yılında ise Tencent yapımı Three-Body dizisi ekrana geldi. Hollywood versiyonunun aksine Three-Body uyarlandığı esere oldukça sadık kalmıştı. Ancak o da prodüksiyon kalitesiyle beklentilerin altında kaldı.
Zhang Yimou'nun film uyarlamasının kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilmesi ve Çin yapımı dizi uyarlamasından çok daha geniş imkânlara sahip olması bekleniyor. Özellikle Hero filmiyle adından söz ettiren Yimou'nun filmografisinde hem House of the Flying Daggers ve Raise the Red Lantern gibi ödüllü filmler, hem de The Great Wall gibi büyük bütçeli gişe işleri bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.