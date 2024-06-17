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    Anlık Bildirim

    3 Body Problem şimdi de sinemaya uyarlanıyor

    Bu yıl dizi uyarlamasıyla gündeme gelen 3 Body Problem, şimdi de sinemaya uyarlanıyor. Çin yapımı bu film uyarlamasını, Çin sinemasının en önemli isimlerinden Zhang Yimou yönetecek.
    3 Body Problem filmi geliyor Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı bilim-kurgu serileri arasında The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi), bu yıl dizi uyarlamasıyla gündeme taşındı. Netflix'te izleyici ile buluşan, Hollywood yapımı bu uyarlama herkes tarafından beğenilmedi belki ama genel olarak olumlu yorumlar aldı. İzlenme rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürdü. Nitekim Netflix'ten 2. sezon onayını da aldı.

    Biz Netflix dizisinin 2. sezonu için beklerken, 3 Body Problem cephesinden sürpriz bir haber geldi. Günümüz Çin sinemasının belki de önemli yönetmeni olan Zhang Yimou, 3 Body Problem'ın Çin yapımı bir film uyarlamasını hazırlıyor.

    3 Body Problem Filmini Zhang Yimou Yönetecek

    Bu 3 Body Problem'ın Çin'den çıkan ilk uyarlaması olmayacak. Daha önce Fanfan Zhang yönetiminde bir film uyarlaması hazırlanmış ama bu film yarıda kalmıştı. 2023 yılında ise Tencent yapımı Three-Body dizisi ekrana geldi. Hollywood versiyonunun aksine Three-Body uyarlandığı esere oldukça sadık kalmıştı. Ancak o da prodüksiyon kalitesiyle beklentilerin altında kaldı.

    Zhang Yimou'nun film uyarlamasının kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilmesi ve Çin yapımı dizi uyarlamasından çok daha geniş imkânlara sahip olması bekleniyor. Özellikle Hero filmiyle adından söz ettiren Yimou'nun filmografisinde hem House of the Flying Daggers ve Raise the Red Lantern gibi ödüllü filmler, hem de The Great Wall gibi büyük bütçeli gişe işleri bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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