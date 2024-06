3 Body Problem şimdi de sinemaya uyarlanıyor

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı bilim-kurgu serileri arasında The Three-Body Problem (Üç Cisim Problemi), bu yıl dizi uyarlamasıyla gündeme taşındı. Netflix'te izleyici ile buluşan, Hollywood yapımı bu uyarlama herkes tarafından beğenilmedi belki ama genel olarak olumlu yorumlar aldı. İzlenme rakamlarıyla da Netflix'in yüzünü güldürdü. Nitekim Netflix'ten 2. sezon onayını da aldı.

Biz Netflix dizisinin 2. sezonu için beklerken, 3 Body Problem cephesinden sürpriz bir haber geldi. Günümüz Çin sinemasının belki de önemli yönetmeni olan Zhang Yimou, 3 Body Problem'ın Çin yapımı bir film uyarlamasını hazırlıyor.

3 Body Problem Filmini Zhang Yimou Yönetecek

Bu 3 Body Problem'ın Çin'den çıkan ilk uyarlaması olmayacak. Daha önce Fanfan Zhang yönetiminde bir film uyarlaması hazırlanmış ama bu film yarıda kalmıştı. 2023 yılında ise Tencent yapımı Three-Body dizisi ekrana geldi. Hollywood versiyonunun aksine Three-Body uyarlandığı esere oldukça sadık kalmıştı. Ancak o da prodüksiyon kalitesiyle beklentilerin altında kaldı.

Zhang Yimou'nun film uyarlamasının kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilmesi ve Çin yapımı dizi uyarlamasından çok daha geniş imkânlara sahip olması bekleniyor. Özellikle Hero filmiyle adından söz ettiren Yimou'nun filmografisinde hem House of the Flying Daggers ve Raise the Red Lantern gibi ödüllü filmler, hem de The Great Wall gibi büyük bütçeli gişe işleri bulunuyor.

