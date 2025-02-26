Uncharted filmi Netflix'te büyük ilgi görüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde 300 milyondan fazla aboneye sahip olan Netflix, özellikle ana sayfasında ön plana çıkardığı yapımları oldukça geniş bir kitleye ulaştırma imkânına sahip. Şirket genelde bu imkânları kendi orijinal yapımları için kullanıyor olsa da zaman zaman lisanslı içerikleri de ön plana çıkardığı oluyor. Bu da o yapımların çok daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağlıyor. Nitekim bunun son örneğini bu hafta Uncharted filminde gördük.

Uncharted Filmi Netflix'te Bu Hafta En Çok İzlenen İkinci Film Oldu

2022 yılında gösterime giren Uncharted filmi, dünya genelinde 407 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında başarı yakaladı aslında ama Sony'nin umduğu kadar geniş bir kitleye ulaşamadı. Ne var ki filmin Netflix'e gelmesi bunu değiştirdi. Geçtiğimiz hafta Netflix'te sürpriz bir şekilde yükselişe geçen Uncharted filmi, bu hafta Netflix'te en çok izlenen 2. film oldu.

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Tom Holland ve Mark Wahlberg'in başrollerini paylaştığı Uncharted, geçtiğimiz hafta Netflix'te 10.5 milyon izlenmeye ulaştı. Film, Netflix'in içerik kütüphanesine ilk kez eklendiği 2022 yılında da ilk 10'da üç hafta geçirmişti.

Uncharted filminin Netflix'te böyle geniş bir kitleye ulaşmış olması, hazırlık aşamasındaki devam filminin gişedeki şansını da arttıracaktır. Zira aradan geçen üç yılda Uncharted filmini izleyenlerin sayısı kayda değer ölçüde arttı.

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