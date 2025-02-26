Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uncharted filmi Netflix'te büyük ilgi görüyor

    Tom Holland ve Mark Wahlberg'in başrollerini üstlendiği Uncharted filmi çıkışından neredeyse üç yıl sonra Netflix'te zirveye oynuyor. Film Netflix sayesinde geniş bir kitleye ulaştı.
    Uncharted Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde 300 milyondan fazla aboneye sahip olan Netflix, özellikle ana sayfasında ön plana çıkardığı yapımları oldukça geniş bir kitleye ulaştırma imkânına sahip. Şirket genelde bu imkânları kendi orijinal yapımları için kullanıyor olsa da zaman zaman lisanslı içerikleri de ön plana çıkardığı oluyor. Bu da o yapımların çok daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak sağlıyor. Nitekim bunun son örneğini bu hafta Uncharted filminde gördük.

    Uncharted Filmi Netflix'te Bu Hafta En Çok İzlenen İkinci Film Oldu

    2022 yılında gösterime giren Uncharted filmi, dünya genelinde 407 milyon dolar hasılat yaparak kendi çapında başarı yakaladı aslında ama Sony'nin umduğu kadar geniş bir kitleye ulaşamadı. Ne var ki filmin Netflix'e gelmesi bunu değiştirdi. Geçtiğimiz hafta Netflix'te sürpriz bir şekilde yükselişe geçen Uncharted filmi, bu hafta Netflix'te en çok izlenen 2. film oldu.

    Tom Holland ve Mark Wahlberg'in başrollerini paylaştığı Uncharted, geçtiğimiz hafta Netflix'te 10.5 milyon izlenmeye ulaştı. Film, Netflix'in içerik kütüphanesine ilk kez eklendiği 2022 yılında da ilk 10'da üç hafta geçirmişti.

    Uncharted filminin Netflix'te böyle geniş bir kitleye ulaşmış olması, hazırlık aşamasındaki devam filminin gişedeki şansını da arttıracaktır. Zira aradan geçen üç yılda Uncharted filmini izleyenlerin sayısı kayda değer ölçüde arttı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soner yalçın bir kıza nasıl yürünür gta 5 soygun nasıl yapılır ez debug led khk forum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nubia Z60 Ultra
    Nubia Z60 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum