Korku tutkunlarının kaçırmaması gereken en iyi cadı filmleri

Tarih boyunca halk arasında anlatılan korku hikâyelerinin odağında yer alan cadılar, sinemanın da daha ilk yıllarından itibaren ilgi gösterdiği figürlerden biri oldu. Yıllar içinde gerek korku türünde, gerek daha farklı janralarda çeşitli yapımlara konu olan cadılık mefhumu, son yıllarda özellikle korku türü için en verimli temalardan birine dönüştü. Biz de bu listemizde özellikle korku türünden çıkmış cadı filmlerine öncelik verdik.

Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Cadı Filmleri

İşte The Witch'ten Suspiria'ya, sinema tarihine damga vurmuş en iyi cadı filmleri:

1️⃣ Cadı (The Witch)

Tam Boyutta Gör Cadı filmleri denince akla gelen ilk filmlerden biri, konuya hem gerçekçi hem de tekinsiz bir yorum getiren The Witch oluyor.

Yapım Yılı : 2015

: 2015 Yönetmen : Robert Eggers

: Robert Eggers IMDb Puanı: 7

Yönetmen Robert Eggers'ın dönemin İngilizcesini kullanarak son derece gerçekçi bir tonda çektiği The Witch, 17. yüzyıl Amerika'sında geçiyor. Henüz yeni yeni kurulan bu ülkede küçük bir koyda yaşayan Hristiyan bir aile, kendisini doğaüstü bir gücün hedefinde buluyor. Aile, küçük kızları ile bu karanlık güç arasında bir bağ oluşmaya başladığına inanmaya başlayınca, tehlike evin içine de giriyor.

2️⃣ Suspiria

Tam Boyutta Gör İtalya'nın meşhur giallo filmlerinin en başarılı örnekleri arasında yer alan Suspiria, türün en ikonik yapımları arasında yer alıyor.

Yapım Yılı : 1977

: 1977 Yönetmen : Dario Argento

: Dario Argento IMDb Puanı: 7.3

Genç Amerikalı bale öğrencisi Suzy Bannion, prestijli bir Alman dans akademisine katılmak için yağmurlu bir gecede Almanya'ya gelir. Okula vardığında kapıdan içeri alınmaz ve o sırada başka bir öğrencinin panik içinde kaçtığını görür. Ertesi gün akademiye kabul edilen Suzy, kısa sürede kendisini tuhaf olayların ortasında bulur: Gerilimin giderek arttığı bu akademide, hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

3️⃣ Suspiria (yeniden çevrimi)

Tam Boyutta Gör Suspiria'nın yıllar sonra gelen yeniden çevrimi, Dario Argento'nun stilini taklit etmek yerine hikâyeye tamemen yeni bir yorumlama getirerek, kendi başına ayakları üzerinde duran bir film olmayı başardı.

Yapım Yılı : 2018

: 2018 Yönetmen : Luca Guadagnino

: Luca Guadagnino IMDb Puanı: 6.7

Orijinal yapım gibi bu yeniden çevrim de genç Amerikalı dansçı Susie Bannion'un (Dakota Johnson) prestijli Markos Dans Akademisi'ne kabul edilmesiyle başlıyor. Kısa sürede yeteneğiyle dikkat çeken Susie, baş koreograf Madame Blanc'ın gözdesi haline geliyor. Bu sırada kaybolan bir öğrencinin bıraktığı notlar, akademinin karanlık sırlarını açığa çıkarmaya başlıyor: Son derece stilize bir anlatı sunan bu yeni versiyonda, Üç Ana mitolojisi, Nazi dönemi travmaları, Soğuk Savaş paranoyası ve cadıların intikam dolu ritüelleri iç içe geçiyor.

4️⃣ Cadılar (Häxan)

Tam Boyutta Gör 1922 yapımı Haxan, sinemada cadı anlatılarının ilk örneklerinden biri olmasıyla bu alt tür için oldukça özel bir yerde duruyor.

Yapım Yılı : 1922

: 1922 Yönetmen : Benjamin Christensen

: Benjamin Christensen IMDb Puanı: 7.6

Danimarkalı yönetmen Benjamin Christensen'in yazıp yönettiği Häxan, cadılık tarihini belgeleyen sinematik bir deneme tadında ilerliyor. Kısmen gerçek belgesel üslubuyla kısmen dramatik sahnelerle hikâyesini anlatan Häxan, Orta Çağ'daki cadı avlarını, şeytanla anlaşmaları ve batıl inançların yarattığı kitlesel deliliği inceliyor.

5️⃣ Şeytanın Maskesi (Black Sunday)

Tam Boyutta Gör Cadı filmleri denince akla gelen en ikonik filmlerden biri de gotik korku türünün klasiklerinden olan Black Sunday.

Yapım Yılı : 1960

: 1960 Yönetmen : Mario Bava

: Mario Bava IMDb Puanı: 7.1

İtalyan korku sinemasının ustalarından Mario Bava'nın çektiği bu siyah-beyaz gotik şaheser; cadılık, vampirizm ve intikam temalarını muhteşem bir atmosferle harmanlıyor. 1630'larda Moldavya'da geçen hikâye, güzel ama şeytani cadı prenses Asa Vajda ve sevgilisi Javutich'in büyücülük suçlamasıyla yargılanmasıyla başlıyor. İki yüzyıl sonra, Asa'nın mezarı iki doktor tarafından rahatsız edilince, kanlı bir intikam hikâyesinin fitili ateşleniyor.

6️⃣ The Blair Witch Project

Tam Boyutta Gör Buluntu film (found footage) türünün en popüler örneklerinden olan The Blair Witch Project, cadılık temasını neredeyse belgesel gerçekçiliğinde işleyerek izleyiciyi adeta bir kâbusun içine çekiyor.

Yapım Yılı : 1999

: 1999 Yönetmen : Daniel Myrick ve Eduardo Sánchez

: Daniel Myrick ve Eduardo Sánchez IMDb Puanı: 6.5

Film, esrareniz bir şekilde kaybolan üç genç film öğrencisinin bir yıl sonra bulunan son video kaydı şeklinde izleyicilere sunuluyor. Halk arasında söylentileri dolaşan Blair Cadısı hakkında bir belesel çekmek için Burkittsville kasabasına giden üç genç, bir şehir efsanesi olarak düşündükleri bu mitin gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

7️⃣ Silahlar (Weapons)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın en çok ses getiren korku filmlerinden olan Weapons, büyü ve cadılık gibi temaları karanlık tonda ele alan dikkat çekici bir yapım.

Yapım Yılı : 2025

: 2025 Yönetmen : Zach Cregger

: Zach Cregger IMDb Puanı: 7.4

Maybrook adlı kasabada, aynı sınıftaki tüm çocuklar -bir çocuk hariç- bir gece aniden kaybolur. Bu gizemli olayın ardından kasaba halkı, neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışır. Bu sırada çocukların genç öğretmeni, açıklayamadığı şeyler yaşamaya başlar. Tüm oklar onu gösterirken, onun dikkatini kasabaya yeni gelen bir kadın çeker.

8️⃣ Büyücüler Kulübü (The Craft)

Tam Boyutta Gör Bu listedeki diğer filmlerden daha eğlenceli bir tona sahip olan The Craft, 90'lar gençlik filmleri arasında da özel bir yere sahip.

Yapım Yılı : 1996

: 1996 Yönetmen : Andrew Fleming

: Andrew Fleming IMDb Puanı: 6.5

90'ların ortasında çekilen bu film, cadılık temasını lise draması, büyü ritüelleri ve karanlık güçlerin cazibesiyle harmanlıyor. Telekinetik yeteneklere sahip Sarah Bailey, yeni taşındıkları Los Angeles'ta bir Katolik lisesine yazılır ve burada dışlanmış üç kızla tanışır: Yanık izleri taşıyan Bonnie, ırkçı tacizlere maruz kalan Rochelle ve travmatik bir aile geçmişi olan asi Nancy. Kadim bir varlık olan Manon'u çağırmak için dört kişilik bir cadı çemberi kurmak isteyen kızlar, kısa süre içinde Sarah'yı da aralarına katarlar.

9️⃣ Cadılar (The Witches)

Tam Boyutta Gör The Craft gibi The Witches da eğlenceli ama aynı zamanda ürkütücü bir cadı hikâyesi sunuyor.

Yapım Yılı : 1990

: 1990 Yönetmen : Nicolas Roeg

: Nicolas Roeg IMDb Puanı: 6.8

Roald Dahl'ın aynı adlı ünlü romanından uyarlanan bu fantastik komedi-korku filmi, cadılık temasını masalsı bir tonda ama oldukça tekinsiz ve cesur bir yaklaşımla işliyor. Yakın zamanda yetim kalan Luke, Norveçli büyükannesi Helga ile birlikte İngiltere'deki bir sahil otelinde tatil yapıyor. Büyükannesinden korkutucu cadı hikâyeleri dinleyen çocuk, kısa süre sonra kaldıkları otelde de bir cadı toplantısına tanık oluyor: Kendisini bir anda cadıların hedefinde bulan Luke, hem kendisini hem de İngiltere'dek tüm çocukları kurtarmak için hem eğlenceli hem ürkütücü bir mücadeleye atılıyor.

🔟 You Won't Be Alone

Tam Boyutta Gör The Witch gibi You Won't Be Alone da cadılık hikâyelerine ayakları yere basan bir yorum getirmek için folk horror türünden, yani halk arasında anlatılan korku hikâyelerinden besleniyor.

Yapım Yılı : 2022

: 2022 Yönetmen : Goran Stolevski

: Goran Stolevski IMDb Puanı: 6.4

Makedon yönetmen Goran Stolevski'nin ilk uzun metraj filmi olan bu karanlık fantastik drama, cadılık temasını geleneksel korku unsurlarından uzaklaştırarak derin bir insanlık, yalnızlık, cinsiyet ve kayıp sorgulamasına dönüştürüyor. 19. yüzyıl Osmanlı Makedonya'sında, izole bir dağ köyünde geçen hikaye, "Wolf-Eateress" (Volkojatka) olarak bilinen eski ve yaralı bir cadı olan Maria'nın (Anamaria Marinca) bir bebeği kaçırmaya çalışmasıyla başlıyor.

