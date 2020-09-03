UNICEF raporu: "Öğrencilerin üçte biri uzaktan eğitim imkanına sahip değil"

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Eylül ayına girmemizle birlikte Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede okula dönüş planları hayata geçmeye başladı. Avrupa’da ve ABD’nin bazı eyaletlerinde okullar yüz yüze eğitime başladı. Türkiye’de ise 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim yapacak. Diğer sınıflar için uzaktan eğitim uygulanacak.

UNICEF tarafından yayınlanan Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik Raporu’na göre dünyadaki okul çağındaki çocukların en az üçte biri, diğer bir deyişle 463 milyon çocuk uzaktan eğitimden yararlanamıyor.

Raporda, dünya genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların uzaktan eğitimlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları ev içi teknolojik imkân ve araçlara erişimi konusunda gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına yer veriliyor. Dünya çapında geçerliliği olan söz konusu araştırma 100 ülkeden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında televizyon, radyo ve internete erişim ile okulların kapandığı dönemde bu platformlar aracılığıyla müfredatın sunulup sunulmadığına dair veriler toplandı. Türkiye’de bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için EBA TV kanallarından uzaktan eğitim yapılıyor.

Bölge Uzaktan eğitime erişimi olmayan çocukların asgari oranı (%) Uzaktan eğitime erişimi olmayan asgari çocuk sayısı Doğu ve Güney Afrika %49 67 milyon Batı ve Orta Afrika %48 54 milyon Doğu Asya ve Pasifik %20 80 milyon Orta Doğu ve Kuzey Afrika İlginizi Çekebilir Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma) %40 37 milyon Güney Asya %38 147 milyon Doğu Avrupa ve Orta Asya %34 25 milyon Latin Amerika ve Karayipler %9 13 milyon Dünya Geneli %31 463 milyon

Rapora göre Afrika’da yaşayan öğrencilerin neredeyse yarısı uzaktan eğitime erişim imkanına sahip değil. Bu durum gelecek yıllarda toplum ve ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açacak.

UNICEF, hükümetlerin okulları açması ve eğitimi sürdürmesi yönündeki kararlarını desteklediğini belirtti. Eğitimin sürekliliğinin sağlanması için telafi eğitimi uygulanmasını tavsiye ediyor. Uzaktan eğitim imkanına sahip olmayan öğrencilerin erişimini sağlamak tedbirlerin alınması belirtiyor. Gelecekte baş gösterebilecek krizlere karşı şimdiden hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "Türk Eğitim-Sen: "Bilgisayar ve uzaktan eğitim cihazlarında KDV ve ÖTV sıfırlanmalı""

Uzaktan eğitime yardımcı cihazlarda KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması talebi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uzaktan eğitimde kullanılan bilgisayar, tablet gibi cihazlardaki vergilerin sıfırlanmasını talep etti. Talip Geylan konuyla ilgili açıklamasında, "“Öyle görünüyor ki, uzaktan eğitim bir süre eğitim hayatımızın parçası olacak. Hükümet, öğretmen ve öğrencilerimizin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirler almalıdır. Bu adımlardan bir tanesi de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır. Hatta ihtiyaç sahibi aileler için öğrencilerimize ücretsiz temin de sağlanmalıdır. (Nitekim daha önceki yıllarda tablet dağıtımı söz konusu olmuştu). Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak güçtedir.” dedi.

https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef-taraf%C4%B1ndan-yay%C4%B1nlanan-yeni-rapora-g%C3%B6re-d%C3%BCnyadaki-%C3%A7ocuklar%C4%B1n-en-az-%C3%BC%C3%A7te-biri

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