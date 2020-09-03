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    UNICEF raporu: "Öğrencilerin üçte biri uzaktan eğitim imkanına sahip değil"

    UNICEF tarafından yayınlanan Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik Raporu’na göre öğrencilerin pek çoğu uzaktan erişim imkanına sahip değil.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    UNICEF raporu:
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    Eylül ayına girmemizle birlikte Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede okula dönüş planları hayata geçmeye başladı. Avrupa’da ve ABD’nin bazı eyaletlerinde okullar yüz yüze eğitime başladı. Türkiye’de ise 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim yapacak. Diğer sınıflar için uzaktan eğitim uygulanacak.

    UNICEF tarafından yayınlanan Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik Raporu’na göre dünyadaki okul çağındaki çocukların en az üçte biri, diğer bir deyişle 463 milyon çocuk uzaktan eğitimden yararlanamıyor.

    Raporda, dünya genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların uzaktan eğitimlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları ev içi teknolojik imkân ve araçlara erişimi konusunda gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına yer veriliyor. Dünya çapında geçerliliği olan söz konusu araştırma 100 ülkeden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında televizyon, radyo ve internete erişim ile okulların kapandığı dönemde bu platformlar aracılığıyla müfredatın sunulup sunulmadığına dair veriler toplandı. Türkiye’de bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için EBA TV kanallarından uzaktan eğitim yapılıyor.

    Bölge

    Uzaktan eğitime erişimi olmayan çocukların asgari oranı (%) 

    Uzaktan eğitime erişimi olmayan asgari çocuk sayısı 

    Doğu ve Güney Afrika

    %49 

    67 milyon 

    Batı ve Orta Afrika

    %48 

    54 milyon 

    Doğu Asya ve Pasifik

    %20 

    80 milyon 

    Orta Doğu ve Kuzey Afrika

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    %40 

    37 milyon 

    Güney Asya 

    %38 

    147 milyon 

    Doğu Avrupa ve Orta Asya

    %34

    25 milyon 

    Latin Amerika ve Karayipler

    %9 

    13 milyon 

    Dünya Geneli

    %31 

    463 milyon 

    Rapora göre Afrika’da yaşayan öğrencilerin neredeyse yarısı uzaktan eğitime erişim imkanına sahip değil. Bu durum gelecek yıllarda toplum ve ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açacak.

    UNICEF, hükümetlerin okulları açması ve eğitimi sürdürmesi yönündeki kararlarını desteklediğini belirtti. Eğitimin sürekliliğinin sağlanması için telafi eğitimi uygulanmasını tavsiye ediyor. Uzaktan eğitim imkanına sahip olmayan öğrencilerin erişimini sağlamak tedbirlerin alınması belirtiyor. Gelecekte baş gösterebilecek krizlere karşı şimdiden hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Türk Eğitim-Sen: "Bilgisayar ve uzaktan eğitim cihazlarında KDV ve ÖTV sıfırlanmalı""

    Uzaktan eğitime yardımcı cihazlarda KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması talebi

    Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uzaktan eğitimde kullanılan bilgisayar, tablet gibi cihazlardaki vergilerin sıfırlanmasını talep etti. Talip Geylan konuyla ilgili açıklamasında, "“Öyle görünüyor ki, uzaktan eğitim bir süre eğitim hayatımızın parçası olacak. Hükümet, öğretmen ve öğrencilerimizin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirler almalıdır. Bu adımlardan bir tanesi de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır. Hatta ihtiyaç sahibi aileler için öğrencilerimize ücretsiz temin de sağlanmalıdır. (Nitekim daha önceki yıllarda tablet dağıtımı söz konusu olmuştu). Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak güçtedir.” dedi.



    https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef-taraf%C4%B1ndan-yay%C4%B1nlanan-yeni-rapora-g%C3%B6re-d%C3%BCnyadaki-%C3%A7ocuklar%C4%B1n-en-az-%C3%BC%C3%A7te-biri Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    lucifered 1 hf. yeni yorumcu
    Doğru, telefonun bile çekmediği yerde siz adama laptobun var mı internete erişimin var mı diye sormadan hayde uzaktan eğitime diyorsunuz. Ayıp gerçekten
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    mcrew (kemal kemal) 1 hf.
    Btk 2020 ilk çeyrek raporlarına göre Türkiye de sabit internet abone sayısı 14 milyon.

    Türkiye istatistik kurumu raporlarına göre de Türkiye de 24 milyon hane var.

    Kısacası Türkiye deki hane lerin yüzde 40 inda sabit internet yani ev İnterneti yok. Yaklaşık 10 milyon hanede.

    Türk Telekom un bu hanelerin çeyreğine hizmet verecek alt yapısı da yok. Şu an bile hali hazırda bir çok bölgede abone olmak isteyip hizmet alamayan kişiler var.

    GSM oparatorleri üzerinden ücretsiz data verilerek bu hizmet verilmeye calisilsa aynı anda yüzbinlerce abone görüntülü görüşme yapacak kapasite ve alt yapı olan bir gsm oparatoru de olduğunu sanmiyorum.
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    BOLDVIPER 1 hf.
    Napalım Merdcedes amg nin unicefi ??? şimdi de biraz daha mülteci alın onlarıda mı eğitin diyeceksiniz yada aldıklarınıza şimdide bilgisayar verin mi diyeceksiniz
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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 1 hf. (düzenlendi)
    Yorumlar makara ya baya komikmişsiniz siz makarasınız ya 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😃😃😃😄😄😄😄
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    Alqu 1 hf.
    hep iftira bu haberler tel aviv çıkıntılı haber bunlar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
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    3qzotix (bekir yıldız) 1 hf.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Türkiyede oran ne onu da araştırıp yazsaydın da ona göre saydırsaydı malum arkadaşlar. Muallakta kalmış biraz onlar da tereddütte ne yazsak diye. Gerçi illa birşeyler bulurlar o ayrı da.
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    YaşasınKötülük 1 hf.
    Okullari acalim diyorlar millet itiraz ediyor

    Uzaktan egitim yapalim diyorlar yine itiraz ediliyor

    Ne istiyorsunuz? zaten olağanüstü bir surecten geciyoruz.
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    lazer__ 1 hf. (düzenlendi)
    yalan bunlar inanmayın. karadeniz'de gaz bulunca ülkemizi kötülemeye çalışıyorlar. eskiden evlerde buzdolabı yoktu insanımız rahata erince her şeyi çabuk unutuyor . unicef dediğin kurum zaten dış güçlerin merkezine bağlı yani BM
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    Evil.Morty 1 hf. lazer__
    aslansın be
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    Alqu 1 hf. lazer__
    bunlar ne bilicek bunlar şimdi taktoka girebiliyorlarsa o beğenmedikleri Rize'li sayesinde.
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    4140 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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