UNICEF raporu: "Öğrencilerin üçte biri uzaktan eğitim imkanına sahip değil"

Eylül ayına girmemizle birlikte Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede okula dönüş planları hayata geçmeye başladı. Avrupa’da ve ABD’nin bazı eyaletlerinde okullar yüz yüze eğitime başladı. Türkiye’de ise 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim yapacak. Diğer sınıflar için uzaktan eğitim uygulanacak.
UNICEF tarafından yayınlanan Uzaktan Eğitimde Erişilebilirlik Raporu’na göre dünyadaki okul çağındaki çocukların en az üçte biri, diğer bir deyişle 463 milyon çocuk uzaktan eğitimden yararlanamıyor.
Raporda, dünya genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların uzaktan eğitimlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları ev içi teknolojik imkân ve araçlara erişimi konusunda gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına yer veriliyor. Dünya çapında geçerliliği olan söz konusu araştırma 100 ülkeden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında televizyon, radyo ve internete erişim ile okulların kapandığı dönemde bu platformlar aracılığıyla müfredatın sunulup sunulmadığına dair veriler toplandı. Türkiye’de bilgisayarı ve interneti olmayan öğrenciler için EBA TV kanallarından uzaktan eğitim yapılıyor.
|
Bölge
|
Uzaktan eğitime erişimi olmayan çocukların asgari oranı (%)
|
Uzaktan eğitime erişimi olmayan asgari çocuk sayısı
|
Doğu ve Güney Afrika
|
%49
|
67 milyon
|
Batı ve Orta Afrika
|
%48
|
54 milyon
|
Doğu Asya ve Pasifik
|
%20
|
80 milyon
|
Orta Doğu ve Kuzey Afrikaİlginizi Çekebilir Türkiye'de karantina uygulanırsa/uygulanmazsa kaç kişiye koronavirüs bulaşacak? (Araştırma)
|
%40
|
37 milyon
|
Güney Asya
|
%38
|
147 milyon
|
Doğu Avrupa ve Orta Asya
|
%34
|
25 milyon
|
Latin Amerika ve Karayipler
|
%9
|
13 milyon
|
Dünya Geneli
|
%31
|
463 milyon
Rapora göre Afrika’da yaşayan öğrencilerin neredeyse yarısı uzaktan eğitime erişim imkanına sahip değil. Bu durum gelecek yıllarda toplum ve ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açacak.
UNICEF, hükümetlerin okulları açması ve eğitimi sürdürmesi yönündeki kararlarını desteklediğini belirtti. Eğitimin sürekliliğinin sağlanması için telafi eğitimi uygulanmasını tavsiye ediyor. Uzaktan eğitim imkanına sahip olmayan öğrencilerin erişimini sağlamak tedbirlerin alınması belirtiyor. Gelecekte baş gösterebilecek krizlere karşı şimdiden hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Türk Eğitim-Sen: "Bilgisayar ve uzaktan eğitim cihazlarında KDV ve ÖTV sıfırlanmalı""
Uzaktan eğitime yardımcı cihazlarda KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması talebi
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uzaktan eğitimde kullanılan bilgisayar, tablet gibi cihazlardaki vergilerin sıfırlanmasını talep etti. Talip Geylan konuyla ilgili açıklamasında, "“Öyle görünüyor ki, uzaktan eğitim bir süre eğitim hayatımızın parçası olacak. Hükümet, öğretmen ve öğrencilerimizin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirler almalıdır. Bu adımlardan bir tanesi de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır. Hatta ihtiyaç sahibi aileler için öğrencilerimize ücretsiz temin de sağlanmalıdır. (Nitekim daha önceki yıllarda tablet dağıtımı söz konusu olmuştu). Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak güçtedir.” dedi.
https://www.unicef.org/turkey/bas%C4%B1n-b%C3%BCltenleri/unicef-taraf%C4%B1ndan-yay%C4%B1nlanan-yeni-rapora-g%C3%B6re-d%C3%BCnyadaki-%C3%A7ocuklar%C4%B1n-en-az-%C3%BC%C3%A7te-biri Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkiye istatistik kurumu raporlarına göre de Türkiye de 24 milyon hane var.
Kısacası Türkiye deki hane lerin yüzde 40 inda sabit internet yani ev İnterneti yok. Yaklaşık 10 milyon hanede.
Türk Telekom un bu hanelerin çeyreğine hizmet verecek alt yapısı da yok. Şu an bile hali hazırda bir çok bölgede abone olmak isteyip hizmet alamayan kişiler var.
GSM oparatorleri üzerinden ücretsiz data verilerek bu hizmet verilmeye calisilsa aynı anda yüzbinlerce abone görüntülü görüşme yapacak kapasite ve alt yapı olan bir gsm oparatoru de olduğunu sanmiyorum.
Uzaktan egitim yapalim diyorlar yine itiraz ediliyor
Ne istiyorsunuz? zaten olağanüstü bir surecten geciyoruz.