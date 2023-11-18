OpenAI, ChatGPT'yi okullara getirmeye çalışıyor

Tam Boyutta Gör Kopya çekmeyle ilgili endişeler nedeniyle başlangıçta şüpheyle yaklaşılan ChatGPT, artık sınıflara entegrasyon için değerlendiriliyor. Microsoft destekli bir şirket olan OpenAI, ChatGPT'nin eğitimdeki potansiyelini fark etmiş gibi görünüyor ve eğitim için yeteneklerinden yararlanmak için çalışıyor.

İnsan benzeri yanıtlar üretmesiyle bilinen ChatGPT, akademik dürüstlük için bir tehdit olarak görülüyordu. Öğretmenler başlangıçta öğrencilerin bunu kopya çekmek için kullanma olasılığından endişe duymuşlardı. Ancak, eğitimciler yapay zekanın öğretme metotlarını ve öğrencilerin eğitimlerini iyileştirmedeki potansiyel faydalarını görmeye başladıkça ChatGPT'ye olan bakış açısı değişti.

Ciddi faydalar sağlanabilir

ChatGPT'nin eğitimde önerilen kullanımı bir olasılıklar dünyasının kapılarını açıyor. Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere özel destek sunan kişiselleştirilmiş bir öğretmen olarak hizmet verebilir. Öğretmenler içinse, müfredat geliştirmeye yardımcı olan ve tarihsel anlatılar ya da bilimsel açıklamalar üretmek gibi yaratıcı unsurları sınıfa getiren değerli bir yardımcı olabilir.

ChatGPT'nin en önemli faydalarından biri, öğrencileri utanma korkusu olmadan soru sormaya teşvik eden yargılayıcı olmayan doğası. Bu kabiliyet, özellikle geleneksel ortamlara katılmakta tereddüt eden öğrenciler için sınıf içi katılımı önemli ölçüde artırabilir.

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Bununla birlikte, ChatGPT'nin okullara entegrasyonunda zorluklar da yok değil. Özellikle reşit olmayanlar için gizlilik endişelerinin dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. OpenAI'ın eğitimcilerle etkileşim kurma ve onları ChatGPT'nin yetenekleri ve potansiyel riskleri hakkında bilgilendirme girişimleri doğru yönde atılmış adımlar. Ayrıca, Khan Academy ve Schmidt Futures gibi eğitim odaklı kuruluşlarla yapılan ortaklıklar, OpenAI'ın yapay zekayı özellikle yetersiz hizmet alan topluluklarda değerli bir eğitim aracı haline getirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

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OpenAI, ChatGPT'yi okullara getirmeye çalışıyor