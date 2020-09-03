Türk Eğitim-Sen: "Bilgisayar ve uzaktan eğitim cihazlarında KDV ve ÖTV sıfırlanmalı"

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İlk planlara göre 21 Eylül okullar yüz yüze eğitimle açılacaktı ancak artan vakalar nedeniyle yalnızca 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına karar verildi. Diğer sınıflarda uzaktan eğitim yöntemi uygulanacak. Uzaktan eğitimin ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

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Uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar veya tablet gibi teknolojik araçlara ihtiyacı oluyor. Bu teknolojik cihazlara ulaşma imkanı olmayan çok sayıda vatandaş var. Bazı evlerde de 1 adet cihaz var ancak 1’den fazla öğrenci var. Tıpkı ilk durumda olduğu gibi bu durumda da öğrenci mağduriyet yaşıyor.

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Uzaktan eğitim nedeniyle meydana gelen ihtiyaç nedeniyle bilgisayar, tablet gibi cihazlarda KDV ve ÖTV’nin sıfırlanması talep ediliyor. Talebi dile getiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, hükümetin uzaktan eğitimin hayatın bir parçası olacağına dikkat çektiğini belirterek, öğretmen ve öğrencilerin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirlerin alınmasını istedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın sözleri şöyle:

“Öyle görünüyor ki, uzaktan eğitim bir süre eğitim hayatımızın parçası olacak. Hükümet, öğretmen ve öğrencilerimizin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirler almalıdır. Bu adımlardan bir tanesi de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır. Hatta ihtiyaç sahibi aileler için öğrencilerimize ücretsiz temin de sağlanmalıdır. (Nitekim daha önceki yıllarda tablet dağıtımı söz konusu olmuştu). Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak güçtedir.”

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009031042770273-turk-egitim-sen-bilgisayar-ve-uzaktan-egitim-araclari-icin-kdv-ve-otv-sifirlanmali/

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