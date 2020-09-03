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    Türk Eğitim-Sen: "Bilgisayar ve uzaktan eğitim cihazlarında KDV ve ÖTV sıfırlanmalı"

    Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, uzaktan eğitim nedeniyle bilgisayar, tablet vb. cihazlarda KDV ve ÖTV'nin sıfırlanması talebinde çağrısında bulundu.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türk Eğitim-Sen:
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    İlk planlara göre 21 Eylül okullar yüz yüze eğitimle açılacaktı ancak artan vakalar nedeniyle yalnızca 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına karar verildi. Diğer sınıflarda uzaktan eğitim yöntemi uygulanacak. Uzaktan eğitimin ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

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    Uzaktan eğitim nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin bilgisayar veya tablet gibi teknolojik araçlara ihtiyacı oluyor. Bu teknolojik cihazlara ulaşma imkanı olmayan çok sayıda vatandaş var. Bazı evlerde de 1 adet cihaz var ancak 1’den fazla öğrenci var. Tıpkı ilk durumda olduğu gibi bu durumda da öğrenci mağduriyet yaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni vaka sayısı 1600'e dayandı (2 Eylül)"

    Uzaktan eğitim nedeniyle meydana gelen ihtiyaç nedeniyle bilgisayar, tablet gibi cihazlarda KDV ve ÖTV’nin sıfırlanması talep ediliyor. Talebi dile getiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, hükümetin uzaktan eğitimin hayatın bir parçası olacağına dikkat çektiğini belirterek, öğretmen ve öğrencilerin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirlerin alınmasını istedi.

    Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın sözleri şöyle:

    “Öyle görünüyor ki, uzaktan eğitim bir süre eğitim hayatımızın parçası olacak. Hükümet, öğretmen ve öğrencilerimizin kişisel bilgisayar ve uzaktan eğitim araçlarına kavuşması için tedbirler almalıdır. Bu adımlardan bir tanesi de KDV ve ÖTV sıfırlamasıdır. Hatta ihtiyaç sahibi aileler için öğrencilerimize ücretsiz temin de sağlanmalıdır. (Nitekim daha önceki yıllarda tablet dağıtımı söz konusu olmuştu). Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapacak güçtedir.”



    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009031042770273-turk-egitim-sen-bilgisayar-ve-uzaktan-egitim-araclari-icin-kdv-ve-otv-sifirlanmali/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Perturbator (Mehmetcan ) 1 hf. en beğenilen
    Adamların aklına soktunuz pc parçalarına yeni vergiler gelmezse iyi
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    Sulu Çor Kağan 1 hf.
    Vergiyi sıfırlamak mı? Türkiye'de?

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    Whippoorwill 1 hf.
    Güncelleme gelmesin yeter.
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    Yorumlar (68) Yorum Yaz Forumda Gör
    kırılanhayaller (u m) 5 gün
    4000 TL olan bilgisayarı 5200 TL yapmışlar bile. Satıcısı ayrı öpüyor hükümeti ayrı öpüyor. Çok seviyorlar bizi
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    goodbyeeverybody 5 gün (düzenlendi)
    Öğretmen olarak diyorum ki kategorizasyona gerek yok. Uzaktan eğitim, uzaktan çalışma evet elzem ama şu anda bilgisayar hemen hemen herkesin temel ihtiyacı oldu. 2 yılda 1 adet laptop, hazır masaüstü veya 1’er adet ssd, ekran kartı, anakart, ram ve işlemci vergisiz alınabilmeli.
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    melek12345 (Berkan Motugan) 5 gün
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 5 gün
    TRT payı saçmalığı da kaldırılmalı acilen. 300$ olan bir bilgisayar parçasını 4200TL'ye alıyoruz. Bu resmen insanlık suçudur.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    melek12345 (Berkan Motugan) 5 gün zotacing
    e işte diyoki taşımacının alacağı var satan mağazanın karı vs derken bize patlıyor
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    engink 5 gün
    ben devlet olsam bu işi fırsata çevirir, ek %50 vergi koyarım.
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    lido 5 gün
    uzaktan eğitimin verimli olabilmesi için internet servis sağlayıcılarının upload hızlarını arttırması da gerekiyor mart ayında pandemi başladığı zaman arttırmışlardı sonra yine düşürmüşler
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    NaziErBaşı (Cnr T.) 5 gün
    Ciddi diyorum bu adam türkiyede yaşamıyordur.Adamlar acaba %18 kdv ötv vs. %25-30 çıkartsak iç savaş çıkarmının düşüncesinde adam ötv kdv sıfırlansın diyor😜😜😜 öyle olsa bile iç savaş çıkar.Ciddiyim.Tekno market ve internet de kan dökülür ellam.Millet döner pıçahlarıyla girer bir birine tekno mağzalarda😂🤨
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    penguin 5 gün
    Teknoloji ürünleri ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilere ücretsiz, vatandaşlara ise vergisiz ve en az %50 teşvik primi ile verilmelidir. Diyelim Apple MacBook Pro 8 bin lira. Vergiyi düş 6500 lira. Bu ücretin %50'si olan 3250 lirasını devlet karşılamalıdır. Bilgisayarın vatandaşa maliyeti 3250 lira olmalıdır. Bunu da peşin fiyatına 24 ay taksitle (135 x 24) ödeme imkanı olmalıdır.
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    MaitreSkiLL (Erkan Yıldız) 5 gün penguin
    Böyle bişi canada için konuşuluyor olsa okey derimde. Gerçek olmanın kıyısından geçebilecek kadar bile olabilitesi yok.
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    bullx 5 gün
    öyle birşey olursa millet oyun bilgisayarının dibine vurur net
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    silasgreaves07 (Alper Çivi ) 6 gün
    Vergi düşmez aksine artar. Bari 3000 serisi kart alalımda ondan sonra artsın.
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    3996 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    tablet, bilgisayar ve
    5 etiket daha uzaktan eğitim kdv ötv Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler
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