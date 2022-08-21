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    Uniswap, yüzlerce kripto para cüzdanını engelledi

    Merkeziyetsiz kripto para borsası UniSwap, çalınan bonlarla bağlantılı olduğu veya Tornado Cash gibi hizmetleri kullanan yüzlerce cüzdanı engelledi.                    
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    Uniswap, yüzlerce kripto para cüzdanını engelledi
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    Merkeziyetsiz kripto para borsası UniSwap, Blockchain analitik şirketi TRM Labs ile yürüttüğü 4 aylık çalışma sonucunda, 253 kripto para adresini kara listeye aldığını açıkladı. 

    Yearn Finance çekirdek geliştiricisi Banteg‘e göre, söz konusu olan veriler Uniswap yazılım mühendisi Jordan Frankfurt tarafından GitHub’da yayınlandı.

    Uniswap, cüzdanların kara listeye alınmasıyla ilgili verileri ilk kez açıkladı. Kara listeye alınan adreslerin çoğunlukla çalınan fonlarla bağlantılı veya yakın zamanda ABD Hazinesi tarafından yaptırım uygulanan Tornado Cash gibi işlem karıştırma hizmetlerini kullanması nedeniyle yapıldığını açıkladı.

    Uniswap , Nisan ayında TRM Labs ile ortaklık kurmuştu. Bir kullanıcı Uniswap web sitesinde işlem yapmaya başladığı an, cüzdan adresi TRM Labs’e gönderiliyordu. TRM Labs de kullanıcının hareketlerine göre bir risk seviyesi atıyordu. Hangi risk seviyelerininin işlem yapmaya devam etmesinin uygun olduğuna karar vermek ise Uniswap’a kalan bir karardır. 

    TRM Labs, GitHub’da paylaşılan bir çizelgeye göre yedi yasa dışı etkinlik kategorisi için adresleri kontrol ediyor. Yaygın olarak başlıca dört kategorideki hesapları işaretliyor. Bu kategoriler ise çalıntı fonlar, bir işlem karıştırıcısından gelen fonlar, onaylanmış adresler ve bilinen bir dolandırıcılıktan gelen fonlar şeklinde ayrılıyor.

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