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    Cardano'nun kurucusu, yeni güncelleme hakkında açıklama yaptı

    Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Cardano'nun yeni güncellemesi Vasil Hard Fork hakkında açıklamalarda bulundu. Vasil yükseltmesinin herhangi bir kalite sorunu olmadığını açıkladı.
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    Cardano'nun kurucusu, Vasil Hard Fork hakkında konuştu
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    Cardano (ADA) ekosistemi bir süredir yeni güncellemesi Vasil Hard Fork için çalışıyor. Daha öncesinde yeni güncelleme için kısa süreli bir erteleme kararı alınmıştı. Bu konu ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu durum devam ederken, IOG’nin başkanı Charles Hoskinson, Cardano’nun teknoloji bölümünü kaçırdığını söyleyen eleştirmenlere resmi Twitter hesabı üzerinden yanıt vermişti.

    Son dönemde Vasil Hard Fork ile ilgili olarak birçok yeni gelişme yaşanıyor. Bu kez Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Cardano’nun Vasil yükseltmesinin herhangi bir kalite sorunu olmadığını söyledi.

    Ek olarak Hoskinson, dağıtımın zamanlamasının DPT’ler tarafından kararlaştırılacağını vurguladı. Hoskinson, ayrıca Blockchain merkezi olmadığını da ekledi, bu da kimsenin Cardano için tek taraflı karar veremeyeceği anlamına geliyor.

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