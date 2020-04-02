Ünlü sigara şirketi koronavirüs aşısı geliştiriyor

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Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke etkili bir aşı bulabilmek için çalışmalar yapıyor. Bunun yanında özel şirketler de aşı bulma yarışmasına katılmış durumda. Zaman zaman ilginç haberler geliyor.

Tütün bitkisinden

Sigara sektörünün ünlü isimlerinden British American Tobacco (BAT) da koronavirüs aşısı çalışması yapan firmalardan birisi. Bioteknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing (KBP), tütün bitkisinden aşı üretmek için kolları sıvadı ve klinik öncesi testler başlamış durumda.

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KBP laboratuvarlarında hızlı büyüyen tütün bitkileri üzerinde yapılan araştırmalar koronavirüslere karşı bağışıklık kazanılabileceğini ortaya koymuş. Tütün bitkisinin insan hastalıklarına neden olan patojenleri barındırmaması da bir avantaj olarak görülüyor.

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Diğer taraftan geleneksel aşıların soğuk ortam gereksinimine rağmen tütün aşısı oda sıcaklığında dengede kalabiliyor ve tek bir doz ile etkili bir bağışıklık sağlayabiliyor. Verimli çalışmalar sayesinde aşının piyasaya sürülmesi de an meselesi.

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Klinik öncesi testlerde sonra klinik testlere başlayacak olan KBP olumlu sonuçlar alındığı takdirde Haziran başlarında 1-3 milyon doz haftalık aşı üretimine başlayacağını düşünüyor. Bu bakımdan firma ABD İlaç Dairesi ve İngiltere Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlarla da iletişim halinde. Çalışmaların anlık olarak takip edilmesini sağlayıp onay sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması ümit ediliyor.

Pek çok sosyal medya hesabından BAT firmasının bir yandan insanları zehirlerken bir yandan da potansiyel müşteri bulmak için aşı geliştirdiği şeklinde tepkiler dile getiriliyor. Bununla birlikte Ebola salgınına karşı etkili ilaçlardan birisini BAT firması geliştirmişti. Firma yıllardır tütün tabanlı aşı çalışmalarına önemli bir bütçe ayırıyor. Ayrıca ülkemizde de tütün bitkisi temelli koronavirüs aşı çalışmaları yapılıyor.

https://www.telegraph.co.uk/business/2020/04/01/cigarette-maker-claims-coronavirus-vaccine-breakthrough/

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