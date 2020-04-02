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    Ünlü sigara şirketi koronavirüs aşısı geliştiriyor

    Son günlerde tütün bitkisini temel alarak yapılan koronvirüs aşısı çalışmaları ile ilgili yeni bilgiler geliyor. British American Tobacco (BAT) ise üretime oldukça yaklaştı.
    6 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ünlü sigara şirketi koronavirüs aşısı geliştiriyor
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    Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülke etkili bir aşı bulabilmek için çalışmalar yapıyor. Bunun yanında özel şirketler de aşı bulma yarışmasına katılmış durumda. Zaman zaman ilginç haberler geliyor.

    Tütün bitkisinden

    Sigara sektörünün ünlü isimlerinden British American Tobacco (BAT) da koronavirüs aşısı çalışması yapan firmalardan birisi. Bioteknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing (KBP), tütün bitkisinden aşı üretmek için kolları sıvadı ve klinik öncesi testler başlamış durumda.

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    KBP laboratuvarlarında hızlı büyüyen tütün bitkileri üzerinde yapılan araştırmalar koronavirüslere karşı bağışıklık kazanılabileceğini ortaya koymuş. Tütün bitkisinin insan hastalıklarına neden olan patojenleri barındırmaması da bir avantaj olarak görülüyor.

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    Diğer taraftan geleneksel aşıların soğuk ortam gereksinimine rağmen tütün aşısı oda sıcaklığında dengede kalabiliyor ve tek bir doz ile etkili bir bağışıklık sağlayabiliyor. Verimli çalışmalar sayesinde aşının piyasaya sürülmesi de an meselesi.

    Ünlü sigara şirketi koronavirüs aşısı geliştiriyor
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    Klinik öncesi testlerde sonra klinik testlere başlayacak olan KBP olumlu sonuçlar alındığı takdirde Haziran başlarında 1-3 milyon doz haftalık aşı üretimine başlayacağını düşünüyor. Bu bakımdan firma ABD İlaç Dairesi ve İngiltere Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlarla da iletişim halinde. Çalışmaların anlık olarak takip edilmesini sağlayıp onay sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması ümit ediliyor.

    Pek çok sosyal medya hesabından BAT firmasının bir yandan insanları zehirlerken bir yandan da potansiyel müşteri bulmak için aşı geliştirdiği şeklinde tepkiler dile getiriliyor. Bununla birlikte Ebola salgınına karşı etkili ilaçlardan birisini BAT firması geliştirmişti. Firma yıllardır tütün tabanlı aşı çalışmalarına önemli bir bütçe ayırıyor. Ayrıca ülkemizde de tütün bitkisi temelli koronavirüs aşı çalışmaları yapılıyor.



    https://www.telegraph.co.uk/business/2020/04/01/cigarette-maker-claims-coronavirus-vaccine-breakthrough/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    RascH (Buğra Rasch) 6 gün en beğenilen
    “Tütünü yaktıramıyorsak enjekte ederiz; paranın nereden geldiği değil, gelmesi önemlidir.”



    Lucky Strike
    Yanıtla +44
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    deoks 6 gün
    Müşteri sayıları azalıyor, tutuştular tabi.
    Yanıtla +11
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün rindaasd
    Bence aşısı şu an mevcut bile. Zaman geçsin iyice korku artsın piyasaya sürecekler.
    Ve şimdi not alın bir yere seneler sonra çok önemli bir yan etkisi keşfedilecek.
    Kısırlığa yolaçtığı,doğurganlığı öldürdüğü anlaşılacak.
    Bence aşısı şu an mevcut bile. Zaman geçsin iyice korku artsın piyasaya sürecekler. Ve şimdi not alın bir yere seneler sonra çok önemli bir yan etkisi keşf...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    WaylandIZMIR 6 gün ilkerinanç
    Virüsün tüm amacı bu zaten. Komplo teorisi evet ama insan düşünüyor
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng (Tuluğ ) 6 gün
    Müşterilerimiz Corona yüzünden ölmesinler. Biz onları sigara ile uzun vadede öldüreceğiz.
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    Bekirin (Bekir Can) 6 gün
    Tütün satışı azaldı galiba yoksa bunların hayır yaptigi gorulmemistir.
    Yanıtla +3
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    MS4343 6 gün
    Bu Aşı olayı da, Forumdaki Pil Haberleri gibi olmaya başladı... Hergün bir firma, aşı geliştiriyor. Böyle giderse, Haziranda Aşı patlaması yaşanacak(yersen)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Manhunt Three 6 gün MS4343
    Aşı haberleri de olmasa, virüs konusunda herkes huzursuz olacak. Yesende yemesende, aşının geliştirildiği bir gerçek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    WB 6 gün
    Sigaradan kurtulmak icin en guzel gunler gencler, korona dolayisiyla hazir sigara icen arkadas ortamindan uzakken birakabilirsiniz. Oyle yada boyle su gercek hic degismez, sigara pismanliktir..
    Yanıtla +7
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    CoreXXX (fatih tat) 6 gün
    Bizim millet yanlış anlayıp sigarayı çok içmeye başlar yapmayın tütün yazmayın😃
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    Fthcyr (Fatih Çayır) 6 gün
    Bunların yaptığı aşı corona yı aratır bize 😂
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    rindaasd (Hakan Aytekin) 6 gün
    Virüsün ilaci yine virüsü icad edenlerdenmi gelecek acaba,ne dersiniz millet
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün rindaasd
    Bence aşısı şu an mevcut bile. Zaman geçsin iyice korku artsın piyasaya sürecekler.
    Ve şimdi not alın bir yere seneler sonra çok önemli bir yan etkisi keşfedilecek.
    Kısırlığa yolaçtığı,doğurganlığı öldürdüğü anlaşılacak.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 6 gün
    Önce bi kurtaralım şu illetten insanların ciğerlerini, sonra biz ayrıca içine ederiz, parasını da alıp hem de.
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    koderap (Mert Can) 6 gün
    Çivi çiviyi söker
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    RascH (Buğra Rasch) 6 gün en beğenilen
    “Tütünü yaktıramıyorsak enjekte ederiz; paranın nereden geldiği değil, gelmesi önemlidir.”



    Lucky Strike
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    5296 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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