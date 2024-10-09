Bakan Uraloğlu internet ve cep telefonu faturaları hakkında konuştu

Son dönemde hem internet hem de cep telefonu faturalarındaki ciddi fiyat artışları kullanıcıların tepkisini çekmişti. Sosyal medyadan faturalarını paylaşan kullanıcılar, operatör ve servis sağlayıcılara isyan etmişti.
"Fiyatları serbest piyasa belirliyor, düzenleyici yetkimiz yok"
Konuyu değerlendiren Bakan Uraloğlu, fiyatların serbest piyasa belirlendiğini söyledi. Meclis grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, internet fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:
"İnternet faturaları tamamen serbest piyasa. Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti. Vatandaşlarımız belli bir kampanya ile üye olup aldıkları paketlerde daha sonra aldığı kampanyanın çok üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyor. O anlamda şirketler tekrar belli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Ama buradaki düzenleme enflasyona göre, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil."
"Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçti. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendimek doğru olmaz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
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