Bakan Uraloğlu internet ve cep telefonu faturaları hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde hızla artan internet ve cep telefonu faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, internet fiyatlarının serbest piyasaya göre şekillendiğini, müdahele yetkilerinin bulunmadığını söyledi.

Son dönemde hem internet hem de cep telefonu faturalarındaki ciddi fiyat artışları kullanıcıların tepkisini çekmişti. Sosyal medyadan faturalarını paylaşan kullanıcılar, operatör ve servis sağlayıcılara isyan etmişti.

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"Fiyatları serbest piyasa belirliyor, düzenleyici yetkimiz yok"

Konuyu değerlendiren Bakan Uraloğlu, fiyatların serbest piyasa belirlendiğini söyledi. Meclis grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, internet fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

"İnternet faturaları tamamen serbest piyasa. Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti. Vatandaşlarımız belli bir kampanya ile üye olup aldıkları paketlerde daha sonra aldığı kampanyanın çok üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyor. O anlamda şirketler tekrar belli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Ama buradaki düzenleme enflasyona göre, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil."

"Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçti. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendimek doğru olmaz."

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