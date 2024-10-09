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    Bakan Uraloğlu internet ve cep telefonu faturaları hakkında konuştu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde hızla artan internet ve cep telefonu faturalarının serbest piyasaya göre şekillendiğini, müdahele yetkilerinin bulunmadığını söyledi. 
    Uraloğlu internet ve cep telefonu faturaları hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde hızla artan internet ve cep telefonu faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, internet fiyatlarının serbest piyasaya göre şekillendiğini, müdahele yetkilerinin bulunmadığını söyledi. 

    Son dönemde hem internet hem de cep telefonu faturalarındaki ciddi fiyat artışları kullanıcıların tepkisini çekmişti. Sosyal medyadan faturalarını paylaşan kullanıcılar, operatör ve servis sağlayıcılara isyan etmişti.

    "Fiyatları serbest piyasa belirliyor, düzenleyici yetkimiz yok"

    Konuyu değerlendiren Bakan Uraloğlu, fiyatların serbest piyasa belirlendiğini söyledi. Meclis grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Uraloğlu, internet fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

    "İnternet faturaları tamamen serbest piyasa. Bir yıllık iki yıllık aboneliklerin yenilenmesi ile ortaya çıkan bir durum. Burada bizim düzenleyici yetkimiz yok. Serbest piyasanın rekabeti. Vatandaşlarımız belli bir kampanya ile üye olup aldıkları paketlerde daha sonra aldığı kampanyanın çok üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyor. O anlamda şirketler tekrar belli kampanyalar düzenlemeye başladılar. Ama buradaki düzenleme enflasyona göre, TEFE-TÜFE'ye göre alınmış kararlardır diye bir tespitimiz var. Ancak burada bir müdahalemiz söz konusu değil."

    "Bu faturalarla ilgili abonelik kapsamına bakmak lazım. Hangi paketten hangisine geçti. İki yıllık bir abonelikte tarife değişiyorsa aradaki farka bakmak lazım. Fatura üzerinden değerlendimek doğru olmaz." 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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