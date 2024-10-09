Discord'a erişim engeli geldi: İşte detaylar

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Sosyal ağ platformu Discord'a mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Tunç 'Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle Discord'a Türkiye’den erişim engeli kararı verildiğini duyurdu.

Discord'a erişim engeli getirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle mesajlaşma ve sosyal ağ platformu Discord'a erişim engeli kararı verildiğini açıkladı. Bakan Tunç X hesabından konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

Bakan Uraloğlu'dan Discord açıklaması: Erişim engeli düşünülüyor 1 gün önce eklendi

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."

"Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız" diyen Bakan Tunç, toplumsal yapı temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)'nın internet sayfasında Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.