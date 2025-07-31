DJI, ilk 360 derece aksiyon kamerasını tanıttı: Osmo 360 neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör DJI, Insta360 X5 ve yakında yenilenecek olan GoPro Max’e rakip olarak konumlandırdığı ilk 360 derece aksiyon kamerasını tanıttı.

DJI Osmo 360 özellikleri

DJI Osmo 360 isimli model, 8K çözünürlükte 50 kare/sn video kaydı yapabiliyor ve bu özelliğiyle X5’in 30 kare/sn sınırını aşıyor. Üstelik gövdesi hem daha küçük hem de Insta360’a kıyasla yaklaşık 20 gram daha hafif.

Osmo 360, değiştirilebilir lenslere sahip değil, ancak dikdörtgen 1/1,28 inç sensörlerinin yalnızca bir kısmını kullanan X5'in aksine, DJI'ın 360 derece kamerası yeni 1 inç kare şeklindeki HDR sensörlerinin tamamını kullanıyor. Bu da hem cihazın gereksiz yere büyümesini önlüyor hem de 183 gramlık ağırlığıyla oldukça kompakt bir yapı sunuyor. Osmo 360 ayrıca, 10-bit video kaydı yapabiliyor ve bu da renk düzeltme işlemlerinde daha fazla esneklik sağlıyor. Insta360 X5 ise yalnızca 8-bit desteği sunuyor.

Osmo 360’ın pili 1.950 mAh kapasite ile X5’in 2.400 mAh’lik bataryasından biraz daha küçük olsa da DJI, 8K/30fps çözünürlükte aralıksız 100 dakikaya kadar çekim yapılabildiğini belirtiyor. Çözünürlük 6K’ya düşürüldüğünde 60fps, 4K’da ise 100fps’e kadar çıkabiliyor. Ancak ağır çekim konusunda Insta360 X5 bir adım önde, çünkü 4K çözünürlükte 120fps kaydı destekliyor. Osmo 360 da 120fps'ye çıkabiliyor ama yalnızca tek lens kullanıldığında. Ayrıca iki lens arasında geçiş yapmak için kaydı durdurmanız gerekmiyor.

Kamera, 120 megapiksel çözünürlükte 360 derecelik fotoğraflarçekebiliyor. Bu da X5’in sunduğu 72MP çözünürlükten neredeyse iki kat daha yüksek. Ancak HDR fotoğraf çekmek isterseniz çözünürlük 30MP'e düşüyor.

Tam Boyutta Gör Kameranın diğer özellikleri arasında sesli komutlar ve el hareketleriyle uzaktan kayıt başlatma/durdurma imkanı, DJI’ın HorizonSteady ve RockSteady görüntü sabitleme teknolojileri yer alıyor. DJI Mimo uygulaması üzerinden ise videolarda kişi, araç veya hayvanları otomatik takip ederek odakta tutma imkanı sunuluyor.

Apple, iPhone 17 serisinde fiyat artışına gidebilir 12 sa. önce eklendi

105 GB dahili depolama alanına sahip olan Osmo 360, DJI’ın kablosuz mikrofonlarından iki tanesine aynı anda bağlanarak alıcıya ihtiyaç duymadan iki ayrı ses kanalı kaydedebiliyor. Opsiyonel aksesuarlar arasında, batarya ömrünü 180 dakika daha uzatan Battery Extension Rod, lens koruyucular ve tripoda takılabilen ve 2.5 metreye kadar uzayabilen selfie çubukları yer alıyor.

DJI Osmo 360, Avrupa'da 480 euro fiyattan satışa sunuluyor. Selfie çubuğu ve çok işlevli bir batarya kutusunun da yer aldığı Adventure Combo paketi ise 630 euro fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Video Kameralar Haberleri

DJI, ilk 360 derece kamerasını tanıttı: Osmo 360 neler sunuyor?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: