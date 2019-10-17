Uruguay ve Lihtenştayn'dan büyük blockchain hamlesi

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Uruguay ve Lihtenştayn'ın blockchain konusundaki farklı adımlarını görmüştük. Bu teknolojiye her zaman sıcak olan bu iki ülke, devlet yönetimi düzeyinde bir atılım peşinde.

Partido Digital del Uruguay (Uruguay Dijital Partisi), vatandaşların oylama sürecini dijitalize ve optimize etmek istiyor. Bu alanda, bir blockchain platformu inşa etmek üzere Aeternity şirketiyle anlaştı.

Şirketin Amerika Kıtası'nın CEO'su Pablo Coirolo yaptığı açıklamada, ''Dijital Parti tarafından gerçekleştirilecek, demokratik yönetişimin uygulaması, Aeternity'nin topluluk içi karar vermede kullandığı iç yönetişim çözümüne dayalı. Bu, değişmez bir güvenlikle, vatandaşların her seviyede siyasi kararlara daha fazla katılımını sağlayan tamamen yeni bir mimaridir.'' Ayrıca, ekliyor: ''Bu, blok zincirleme teknolojisinin yoğun olarak demokratik kurumlara fayda sağlamasına giden yolda önemli bir kilometre taşıdır'' dedi.

Ayrıca Bkz. "Güney Kore ticaretinde blockchain adımı"

Amerika Kıtası'nda son zamanlarda gerçekleşen blockchain akımının tek örneği bu değil. Geçen ay, Aeternity, kıtanın önde gelen kenevir üreticilerinden biri olan Uruguay Can şirketi ile, sektör için bir tedarik zinciri yönetimi platformu oluşturmak üzere bir ortaklık yaptığını duyurmuştu.

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Lihtenştayn'da da durum farklı değil. Lihtenştayn Parlamentosu, Token ve VT Hizmet Sağlayıcıları Yasası'nı (TVTG) oy birliğiyle onayladı. İlk sinyalleri mayıs ayında bildirilen bu hareket Lihtenştayn'ı, token ekonomisinin kapsamlı düzenlenmesi alanında dünya çapındaki ilk ülke yapıyor.



https://www.blockchaintechnology-news.com/2019/10/07/uruguay-and-liechtenstein-make-moves-in-blockchain-adoption-for-government-use-cases/