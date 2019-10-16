Güney Kore ticaretinde blockchain adımı

Tam Boyutta Gör

Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-ki, ülkenin Dijital Ticaret için Kalkınma Planı'nı sundu. Hedeflenene göre, 2021 yılına kadar tüm Kore finans sistemini dijitalize etmek için, blockchain ve yapay zeka teknolojileri kullanılacak. Ayrıca Hong Nam-ki röportajında, ''sözleşmeler, gümrük ve lojistik gibi tüm ihracat aşamalarında kolayca ve rahatlıkla kullanılabilecek bir dijital ticaret platformu oluşturacağız'' dedi.

Aynı zamanda Kore hükümeti, e-ticareti teşvik, zaman ve maliyetleri azaltmak için dijital ticaret vakfı kurdu. Zaman ve maliyetlerde %90'dan fazla bir azalma olacağını öngörüyorlar.

Ayrıca Bkz. "Kötü amaçlı yazılımların kripto yansıması"

Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Chung Seung-il, bu girişimler ile Güney Kore'nin dijital pazardaki liderliğine ve online ihracatın arttırılmasına odaklandıklarını belirtiyor ve ekliyor: ''Ticaret bilgilerini entegre ederek, sunarak, devlet ve ticaret kuruluşlarının ihracat destek hizmetlerini kullanarak ticareti daha kolay hale getireceğiz''

Tam Boyutta Gör

Kısa bir süre önce Güney Kore'nin en büyük mobil operatörlerinden biri olan Union Mobile, ELYNET adlı blockchain projesini başlattığını duyurdu. Blockchain teknolojisinin kullanım amacı, kullanıcılar için telekomünikasyon faaliyetlerinin verimliliğini arttırmak ve dolaşım ücreti, sözleşmeler olmadan iletişim hizmetlerini kullanabilmelerini sağlamak.

https://cointelegraph.com/news/new-govt-initiative-to-put-south-korean-trade-on-blockchain-by-2021