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USB 3.0 destekli Buffalo MiniStation Cobalt duyuruldu

Buffalo'nun hazırladığı USB 3.0 destekli MiniStation Cobalt taşınabilir sabit disk duyuruldu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Harici depolama birimi üreticilerinden Buffalo, USB 3.0 destekli taşınabilir sabit diskleri MiniStation Cobalt'ı duyurdu.

Buffalo'nun hazırladığı MiniStation Cobalt harici sabit disk USB 3.0 arabiriminin nimetlerinden faydalanıyor. 2.5 inç'lik sabit disklerin kullanıldıığı MiniStation Cobalt saniyede 5GB/s veri aktarımı sunuyor. Buffalo'nun ürettiği MiniStation Cobalt'ı USB 2.0 arabirimini kullanan bilgisayarlara sahip olan kullanıcıların da USB 2.0 desteğiyle kullanabileceği belirtildi. 500 GB ve 640 GB kapasitelere sahip 2 modelle üretileceği belirtilen MiniStation Cobalt'ın Nisan ayında piyasa sunulacağı tahmin edilirken fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 9 yıl
sahafiec; USB3 mekanik diskler için, SATA3'lere göre daha uygun. Bu senin söylediğim durum, SATA3'ler için daha da rezil durum.
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Furkan* 9 yıl
Vay 5GB/sn , süper
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