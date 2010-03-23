USB 3.0 destekli Buffalo MiniStation Cobalt duyuruldu

Harici depolama birimi üreticilerinden Buffalo, USB 3.0 destekli taşınabilir sabit diskleri MiniStation Cobalt'ı duyurdu.

Buffalo'nun hazırladığı MiniStation Cobalt harici sabit disk USB 3.0 arabiriminin nimetlerinden faydalanıyor. 2.5 inç'lik sabit disklerin kullanıldıığı MiniStation Cobalt saniyede 5GB/s veri aktarımı sunuyor. Buffalo'nun ürettiği MiniStation Cobalt'ı USB 2.0 arabirimini kullanan bilgisayarlara sahip olan kullanıcıların da USB 2.0 desteğiyle kullanabileceği belirtildi. 500 GB ve 640 GB kapasitelere sahip 2 modelle üretileceği belirtilen MiniStation Cobalt'ın Nisan ayında piyasa sunulacağı tahmin edilirken fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.