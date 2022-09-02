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    USB4 2.0 duyuruldu: İki kat hız

    USB4 2.0 versiyonu ile birlikte artık 80Gbps veri aktarım hızlarına ulaşmak mümkün oluyor. Yakın dönemde yeni versiyonun pazarlama ve marka rehberleri de yayınlanacak. 
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    USB4 2.0
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    2019 yılında USB4 standardını kullanıma sunarak yeni bir dönemi başlatan USB Birliği bu yıl bitmeden ikinci versiyon ile standardı çok daha iyi hale getirdi. USB4 2.0 versiyonu ile hızlar iki katına çıkıyor.

    USB4 2.0 neler sunuyor?

    USB4 aslında Intel’in erişime açtığı Thunderbolt 3 teknolojisi üzerinde geliştirilmişti. İki yönlü olarak toplamda 40Gbps hızlara ulaşabilen standart halen yaygın kullanıma ulaşabilmiş değil. Pazar ağırlıklı olarak USB 3.x versiyonlarını tercih ediyor.

    USB4 2.0 versiyonu ise veri aktarım hızlarını 80Gbps seviyelerine taşıyor. Yeni bir fiziksel katman mimarisi ile mevcut 40Gbps USB Tip-C pasif kablolarında ve yeni lisanslanacak 80Gbps USB Tip-C aktif kablolarında bu hızlar mümkün oluyor. Gelişmeler şimdilik geliştiricilere yönelik olarak duyuruldu. Yakın dönemde marka ve pazarlama bölümlerine yönelik olarak rehberler hazırlanacak.

    Bunun haricinde USB 3.2 veri kanallarının 20Gbps üzerine çıkartan protokol güncellemesi ve DisplayPort ile PCIe bağlantılarının daha verimli bant genişliği kullanmasına yönelik güncellemeler de dağıtıma başlayacak.

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