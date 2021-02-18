Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor

    Sinema sektörünün belki de en iyi yönetmeni olan Stanley Kubrick'in hayatını kaybettiği için tamamlayamadığı film, tekrar hayata geçiriliyor.
    18 Şubat 2021, 22:30 (6 sa.)
    932
    4
    3
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor
    Tam Boyutta Gör

    2001 A Space Odyssey, Dr Strangelove, A Clockwork Orange ve The Shining gibi filmlerin yönetmeni olan usta isim Stanley Kubrick, ne yazık ki 1999 senesinde hayatını kaybetmişti. Her büyük isim gibi onun da elbette hayatını kaybeden önce başlayıp bitiremediği projeleri bulunuyor. Bu projelerden biri de tekrar hayata geçirilmek üzere.

    Ayrıca Bkz. "Söylentiye göre Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda: HBO Max'te yayınlanacak"

    Variety'nin haberine göre Stanley Kubrick'in Jim Thompson ile birlikte yazdığı ancak tamamlayamadıkları Lunatic at Large adlı filmin, tekrar hayata geçirilmek üzere çalışmaları başladı. Filmin konusu şu an için gizli tutuluyor ancak filmin noir temalı bir gerilim filmi olacağı söyleniyor. İkili daha önce The Killing, Paths of Glory ve Spartacus filmlerinde çalışmıştı.

    Bu projeyi yeniden hayata geçirmek için adım atan isimler ise Bruce Hendricks ve Galen Walker. Filmin yapım sürecinin bu yılın sonbahar aylarında başlaması planlıyor. Ne yazık ki şu an için daha fazla ayrıntı bilinmiyor. 



    https://screenrant.com/lunatic-at-large-movie-stanley-kubrick-production-start/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    nasa tamamladı o filmi hala çekiyorlar marsada yeni indiler ama yönetmen farklı olunca kalite düştü baya ilk film kadar iyi olmadı bir daha
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    En iyi yonetmen demek fazla iddiali olur, bence overrated biri. Ama isini itinayla yaptigina laf yok. Ozellikle space odyssey’de yer alan detaylar zamanina gore asiri iyi..
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A alucard116 (serkan yaşar) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden birisi overrated olamaz arkadaşım sana göre 3. iyi yönetmendir bana göre 1. space odysseyden önce eyes wide shut var şu anda bu kalitede film çekebilen var mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Hayatta kalma aksiyon oyunu Don't Eat Pete, Android için erken erişime açıldı 2 sa. Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım 3 sa. HBO Max’in Aquaman animasyon dizisinden ilk görsel yayınlandı 4 sa. Kovid-19 salgınından sert etkilenen THY, 17,3 milyar TL zarar açıkladı 4 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 12: The Pathless 5 sa. Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında 5 sa. Chrome OS'a yerel ekran kaydedici geliyor 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor Sonraki Google Material Design dolaylı olarak webe geliyor 7 sa. Electronic Arts’ın Codemasters satın alımı gerçekleşti: 1.2 milyar dolar 7 sa. Zack Snyder's Justice League'in resmi soundtrack'i yayınlandı 8 sa. Katlanabilir iPhone için LG Display de devrede 8 sa. Binance blok zinciri patlama yaptı; BNB 200 dolara dayandı 9 sa. iOS 14 yüzünden reklam verenler Android’e kaçıyor 9 sa. Mortal Kombat filminden merakla beklenen ilk fragman paylaşıldı 9 sa. 319 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 9 sa. iPhone 13 serisi çentiksiz tasarımla gelebilir: Çentiksiz prototip test ediliyor 9 sa. YÖK sordu, öğrenciler online eğitimi tercih etti 10 sa. Snapdragon 888'li Realme GT 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu 10 sa. Tom Holland başrollü bilim kurgu filmi Chaos Walking'ten bir sahne paylaşıldı 11 sa. Netflix'in sevilen dizisi The Umbrella Academy'nin 3. sezon çekimleri başladı 11 sa. Yerli otomobil fabrikası ne durumda? TOGG'dan yeni bilgiler geldi 12 sa. Türkiye'deki hükümet yetkililerin Twitter hesaplarına devlet görevlisi etiketi eklendi 12 sa. Android'e kullanışlı bir özellik geldi: Uygulama paylaşımı 13 sa. Merakla Beklenen 10 Oyun [2021] 13 sa. İki farklı Batman'in bulunacağı The Flash filminin çekimleri sonunda başlıyor 13 sa. Türkiye'de üretilen elektrikli feribot Norveç sularında hizmete giriyor 14 sa. Apple Car projesinin baş mühendislerinden biri şirketten ayrıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız