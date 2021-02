Usta yönetmen Stanley Kubrick'in tamamlanmamış filmi ölümünden 22 yıl sonra tekrar hayata geçiriliyor

Tam Boyutta Gör

2001 A Space Odyssey, Dr Strangelove, A Clockwork Orange ve The Shining gibi filmlerin yönetmeni olan usta isim Stanley Kubrick, ne yazık ki 1999 senesinde hayatını kaybetmişti. Her büyük isim gibi onun da elbette hayatını kaybeden önce başlayıp bitiremediği projeleri bulunuyor. Bu projelerden biri de tekrar hayata geçirilmek üzere.

Ayrıca Bkz. "Söylentiye göre Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda: HBO Max'te yayınlanacak"

Variety'nin haberine göre Stanley Kubrick'in Jim Thompson ile birlikte yazdığı ancak tamamlayamadıkları Lunatic at Large adlı filmin, tekrar hayata geçirilmek üzere çalışmaları başladı. Filmin konusu şu an için gizli tutuluyor ancak filmin noir temalı bir gerilim filmi olacağı söyleniyor. İkili daha önce The Killing, Paths of Glory ve Spartacus filmlerinde çalışmıştı.

Bu projeyi yeniden hayata geçirmek için adım atan isimler ise Bruce Hendricks ve Galen Walker. Filmin yapım sürecinin bu yılın sonbahar aylarında başlaması planlıyor. Ne yazık ki şu an için daha fazla ayrıntı bilinmiyor.

https://screenrant.com/lunatic-at-large-movie-stanley-kubrick-production-start/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.