Yeni Superman filmi test gösterimlerinin ardından büyük bir değişim yaşadı

Tam Boyutta Gör Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Superman olacak. Guardians of the Galaxy filmlerinden tanıdığımız James Gunn'ın yazıp yönettiği film, bu ikonik karakteri beyaz perdeye döndürürken, sıfırdan başlayacak yeni DC Sinematik Evreni'nin de temellerini atacak.

Superman'in beğenilmesi, yeni sinematik evrenin başarılı olması için büyük önem taşıyor. Çünkü bu filmin hayal kırıklığı yaratması, bu girişimin daha en baştan izleyicinin güvenini kaybetmesine sebep olabilir. James Gunn da bunun farkında olduğu için, izleyicilere olabilecek en iyi "ürünü" sunmak için ellerinden geleni yapıyor. Nitekim gelen son haberler, izleyicileri memnun edebilmek için filmde önemli değişiklikler yapıldığını gösteriyor.

Superman Filmi Neredeyse Baştan Kurgulandı

Superman'in birkaç ay önce gerçekleşen test gösterimlerinden gelen duyumlar, filmin hikâyesini aynı çizgi romanlardaki gibi parça parça anlattığını söylüyordu. James Gunn, hikâyeyi fasiküllere böler gibi yedi parçaya bölmüştü. Her parçanın başında "Bölüm I - Pazartesi", "Bölüm II - Salı" gibi başlıklar çıkıyordu. Böylece çizgi romanlara daha yakın bir anlatı kuruluyordu. Ne var ki test gösterimine katılan seyirciler bu anlatı biçimini pek beğenmedi. Bu da kurgunun tamamen değiştirilmesine sebep oldu. Filmin kısa süre önce test edilen yeni versiyonu, tek bir parçadan oluşuyor. Ayrıca filmin süresinin de 15 dakika kısaldığı belirtiiyor. Bu süreçte filmin hem kurgucusunun hem de bestecisinin değişmiş olması da dikkat çekiyor.

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Bu yeni versiyonun hem test gösterimine katılan seyirciler hem de Warner Bros. yöneticileri tarafından daha çok beğenildiği söyleniyor. Genel izleyicinin bu görüşü paylaşıp paylaşmadığını, film 11 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz. Çünkü filmi test gösterimlerindeki geri dönüşlere göre değiştirmek her zaman iyi sonuç vermeyebiliyor.

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Yeni Superman filmi test gösterimlerinin ardından değiştirildi

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