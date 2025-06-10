Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Superman filmi test gösterimlerinin ardından büyük bir değişim yaşadı

    James Gunn'ın yönettiği yeni Superman filmi, ilk başta hazırlanan versiyonuyla izleyici karşısına çıkmayacak. Gunn, kötü geçen test gösterimlerinin ardından filmde önemli değişiklikler yaptı.

    Superman Tam Boyutta Gör
    Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Superman olacak. Guardians of the Galaxy filmlerinden tanıdığımız James Gunn'ın yazıp yönettiği film, bu ikonik karakteri beyaz perdeye döndürürken, sıfırdan başlayacak yeni DC Sinematik Evreni'nin de temellerini atacak.

    Superman'in beğenilmesi, yeni sinematik evrenin başarılı olması için büyük önem taşıyor. Çünkü bu filmin hayal kırıklığı yaratması, bu girişimin daha en baştan izleyicinin güvenini kaybetmesine sebep olabilir. James Gunn da bunun farkında olduğu için, izleyicilere olabilecek en iyi "ürünü" sunmak için ellerinden geleni yapıyor. Nitekim gelen son haberler, izleyicileri memnun edebilmek için filmde önemli değişiklikler yapıldığını gösteriyor.

    Superman Filmi Neredeyse Baştan Kurgulandı

    Superman'in birkaç ay önce gerçekleşen test gösterimlerinden gelen duyumlar, filmin hikâyesini aynı çizgi romanlardaki gibi parça parça anlattığını söylüyordu. James Gunn, hikâyeyi fasiküllere böler gibi yedi parçaya bölmüştü. Her parçanın başında "Bölüm I - Pazartesi", "Bölüm II - Salı" gibi başlıklar çıkıyordu. Böylece çizgi romanlara daha yakın bir anlatı kuruluyordu. Ne var ki test gösterimine katılan seyirciler bu anlatı biçimini pek beğenmedi. Bu da kurgunun tamamen değiştirilmesine sebep oldu. Filmin kısa süre önce test edilen yeni versiyonu, tek bir parçadan oluşuyor. Ayrıca filmin süresinin de 15 dakika kısaldığı belirtiiyor. Bu süreçte filmin hem kurgucusunun hem de bestecisinin değişmiş olması da dikkat çekiyor.

    Bu yeni versiyonun hem test gösterimine katılan seyirciler hem de Warner Bros. yöneticileri tarafından daha çok beğenildiği söyleniyor. Genel izleyicinin bu görüşü paylaşıp paylaşmadığını, film 11 Temmuz'da vizyona girdiğinde göreceğiz. Çünkü filmi test gösterimlerindeki geri dönüşlere göre değiştirmek her zaman iyi sonuç vermeyebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia picanto yorumları ps5 mi ps5 pro mu cmos reset 502 en iyi puzzle markası burun polip ameliyatı olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum