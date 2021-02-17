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    Söylentiye göre Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda: HBO Max'te yayınlanacak

    Daha önce filme ve diziye uyarlanan, izleyicilerin bir hayli sevdiği Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda gibi duruyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    17 Şubat 2021, 19:40 (9 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Söylentiye göre Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması yolda: HBO Max'te yayınlanacak
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    DC'nin önceki ismi Vertigo olan, yeni ismi ise DC Black Label olan alt evreninin en popüler karakterlerinden biri olan Constantine'in yeni bir dizi uyarlaması geliyor. 

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    The Illuminerdi'nin haberine göre şu anda Warner Bros ve J.J. Abrams'ın yapım şirketi Bad Robot Productions, yeni bir Constantine dizisi üzerinde çalışıyor. Hatta bu yeni dizi uyarlamasında daha önceki dizide başrolü oynayan Matt Ryan'ın olmayacağı ve başka bir oyuncunun seçileceği söyleniyor.

    Habere göre şu anda en önemli aday Sound of Metal ve The Night Of gibi filmlerle oyunculuğunu kanıtlamış olan Riz Ahmed. Dizinin de HBO Max'te yayınlanması bekleniyor. Elbette şu ana kadar açıklanan hiçbir bilgi resmi olarak onaylanmış değil. 

    Geçtiğimiz aylarda da Keanu Reeves'in oynadığı Constantine filminin oyuncularından Peter Stormare, yeni bir filmin yapım aşamasında olduğunu açıklamıştı. Ancak o haber de resmi olarak onaylanmadı.



    https://screenrant.com/constantine-show-hbo-max-recast-report/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    RockConn (Ufuk Durdağı) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne kötüdür ki 2005'ten beri bir devam filmi yapılamadı.
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