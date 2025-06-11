Yeni Wonder Woman filmi için hazırlıklara başlandı

Wonder Woman İçin Yeni Bir Oyuncu ile Anlaşılacak
Yeni Superman filminin önümüzdeki ay vizyona girmesiyle tam anlamıyla başlayacak olan yeni DC Sinematik Evreni, bir önceki versiyondan tamamen bağımsız olacak. Bu yüzden Wonder Woman'ı da Gal Gadot değil yeni bir oyuncu canlandıracak. Ancak James Gunn bu ismi henüz belirlemediklerini söylüyor.
Gal Gadot'lu Wonder Woman filmlerini yöneten Patty Jenkins'in bu yeni projenin bir parçası olması beklenmiyor. Bu yüzden Gunn'ın projeyi emanet edeceği yeni bir yönetmen de seçmesi gerekiyor.
James Gunn'ın DC Films'in başına geçtikten sonra duyurduğu ilk projelerden biri de Wonder Woman'ın doğup büyüdüğü Themyscira adasında geçecek Paradise Lost dizisiydi. Ancak bu proje bir türlü hayata geçirilmedi. Ne var ki Gunn o projenin de hâlâ hayatta olduğunu söylüyor. Bu yeni Wonder Woman filminin yanı sıra Paradise Lost dizisi içinde hazırlıklar sürüyor. HBO'da yayınlanacak dizi, Amazon savaşçılarının yaşadığı bu adada geçen bir yan hikâye anlatacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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