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    Yeni Wonder Woman filmi için hazırlıklara başlandı

    James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni büyümeye devam ediyor. Sıfırdan kurulan bu yeni evrene yakında bir Wonder Woman filmi de eklenecek.               

    Yeni Wonder woman filmi Tam Boyutta Gör
    Sıfırdan yeni bir DC Sinematik Evreni kurması için görevlendirilen James Gunn (Guardians of the Galaxy), bu yeni evreni şekillendirmeye devam ediyor. Daha önce Superman, Supergirl, Teen Titans ve Clayface gibi filmleri resmi olarak duyuran Gunn, dün bunlara Wonder Woman'ı da ekledi. Entertainment Weekly'ye konuşan yönetmen, yeni bir Wonder Woman filmi için hazırlıklara başlandığını, şu anda bu filmin senaryosunun yazıldığını açıkladı. Bu senaryoyu kimin yazdığını ise paylaşmadı.

    Wonder Woman İçin Yeni Bir Oyuncu ile Anlaşılacak

    Yeni Superman filminin önümüzdeki ay vizyona girmesiyle tam anlamıyla başlayacak olan yeni DC Sinematik Evreni, bir önceki versiyondan tamamen bağımsız olacak. Bu yüzden Wonder Woman'ı da Gal Gadot değil yeni bir oyuncu canlandıracak. Ancak James Gunn bu ismi henüz belirlemediklerini söylüyor.

    Gal Gadot'lu Wonder Woman filmlerini yöneten Patty Jenkins'in bu yeni projenin bir parçası olması beklenmiyor. Bu yüzden Gunn'ın projeyi emanet edeceği yeni bir yönetmen de seçmesi gerekiyor.

    James Gunn'ın DC Films'in başına geçtikten sonra duyurduğu ilk projelerden biri de Wonder Woman'ın doğup büyüdüğü Themyscira adasında geçecek Paradise Lost dizisiydi. Ancak bu proje bir türlü hayata geçirilmedi. Ne var ki Gunn o projenin de hâlâ hayatta olduğunu söylüyor. Bu yeni Wonder Woman filminin yanı sıra Paradise Lost dizisi içinde hazırlıklar sürüyor. HBO'da yayınlanacak dizi, Amazon savaşçılarının yaşadığı bu adada geçen bir yan hikâye anlatacak.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 5 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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